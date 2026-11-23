Οι πιστοί που επισκέπτονται τον ναό Κάρνι Μάτα στο Ρατζαστάν είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν ένα χρυσό ομοίωμα σε περίπτωση που σκοτώσουν κατά λάθος κάποιο από τα ιερά τρωκτικά

Στο κρατίδιο Ρατζαστάν της Ινδίας βρίσκεται ένας ιστορικός ναός που γίνεται πόλος έλξης για χιλιάδες πιστούς, όχι μόνο για την αρχιτεκτονική του, αλλά για τους ιδιαίτερους «κατοίκους» του: περισσότερους από 25.000 αρουραίους που κυκλοφορούν ανενόχλητοι στους χώρους του.

Πρόκειται για τον Ναό Κάρνι Μάτα, στην πόλη Ντεσνόκε (περίπου 30 χλμ. από το Μπικάνερ), ο οποίος είναι αφιερωμένος στην ομώνυμη μύστρια του 14ου αιώνα, η οποία λατρεύεται ως μετενσάρκωση της θεάς Ντούργκα.

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Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του τουριστικού οργανισμού του Ρατζαστάν, τα τρωκτικά αυτά —που οι ντόπιοι αποκαλούν «Κάμπας»— είναι απολύτως εξοικειωμένα με τους ανθρώπους και θεωρούνται ιερά όντα.

Η λατρεία τους πηγάζει από έναν παλιό τοπικό θρύλο. Όταν ο θετός γιος της Κάρνι Μάτα, ο Λάξμαν, πνίγηκε προσπαθώντας να πιει νερό, εκείνη ζήτησε απεγνωσμένα από τον Γιάμα, τον θεό του θανάτου, να τον φέρει πίσω στη ζωή. Ο θεός ανταποκρίθηκε στην παράκλησή της, ορίζοντας πως όλοι οι αρσενικοί απόγονοι της φυλής της θα μετενσαρκώνονται σε αρουραίους. Έτσι, οι πιστοί αντιμετωπίζουν τα τρωκτικά σαν μέλη της οικογένειας της θεότητας.

Οι προσκυνητές φροντίζουν συστηματικά τους αρουραίους, ταΐζοντάς τους γάλα, γλυκά και διάφορα εδέσματα. Μάλιστα, σύμφωνα με μια από τις πιο ακραίες παραδόσεις του ναού, όποιος φάει από το φαγητό που έχουν προηγουμένως δοκιμάσει οι αρουραίοι, θεωρείται ότι παίρνει ευλογία και θα έχει καλή τύχη.

Επιπλέον, ανάμεσα στα χιλιάδες σκούρα τρωκτικά ζουν και ελάχιστοι λευκοί αρουραίοι. Αν κάποιος επισκέπτης καταφέρει να δει έναν από αυτούς, θεωρείται εξαιρετικά τυχερός, καθώς πιστεύεται πως πρόκειται για την ενσάρκωση της ίδιας της Κάρνι Μάτα και των γιων της.

Τέλος, η προστασία των ζώων στον ναό είναι αυστηρή: σε περίπτωση που κάποιος πατήσει και σκοτώσει κατά λάθος έναν αρουραίο, είναι υποχρεωμένος να εξιλεωθεί προσφέροντας στο ιερό ένα ομοίωμα του τρωκτικού φτιαγμένο από χρυσό.