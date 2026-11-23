Οι δύο διπλωμάτες φέρονται να είχαν επαφές με Κύπριους πολίτες, οι οποίοι διέθεταν πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες

Την απέλαση δύο Ρώσων διπλωματών, οι οποίοι θεωρούνται ύποπτοι για κατασκοπεία, αποφάσισε η Κύπρος, σύμφωνα με όσα επιβεβαίωσαν δύο Κύπριοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι στο Politico. Την υπόθεση είχε αποκαλύψει νωρίτερα ρεπορτάζ του ΑΝΤ1 Κύπρου.

Σύμφωνα με δύο ανώτερους αξιωματούχους της κυπριακής κυβέρνησης, οι οποίοι μίλησαν στο Politico υπό καθεστώς ανωνυμίας, οι υπηρεσίες πληροφοριών της χώρας εντόπισαν δίκτυο που φέρεται να επιδίωκε να αποκτήσει διαβαθμισμένες πληροφορίες για την ασφάλεια της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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Two Russian diplomats have been expelled from Cyprus on suspicion of espionage, two Cypriot officials confirmed over the weekend following a report by broadcaster ANT1 Live. https://t.co/IWHjos1IqP — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) November 22, 2026

Κατά τις ίδιες πηγές, το δίκτυο φέρεται επίσης να επιχείρησε να εξασφαλίσει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τεχνολογίες, η μεταφορά των οποίων στη Ρωσία απαγορεύεται βάσει των κυρώσεων της ΕΕ.

Οι δύο Ρώσοι διπλωμάτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Κύπρο την περασμένη εβδομάδα, καθώς υπήρχαν υποψίες ότι συνεργάζονταν με τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών, αξιοποιώντας τη διπλωματική τους ιδιότητα ως κάλυψη.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι οι δύο διπλωμάτες φέρονται να είχαν επαφές με Κύπριους πολίτες, οι οποίοι διέθεταν πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες.

Το Politico απευθύνθηκε στη ρωσική πρεσβεία στην Κύπρο, ζητώντας να σχολιάσει τις πληροφορίες, χωρίς ωστόσο να έχει λάβει απάντηση έως τη δημοσίευση του ρεπορτάζ.

Περισσότερες από 700 απελάσεις Ρώσων αξιωματούχων

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών της Ουκρανίας, από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022, ευρωπαϊκές χώρες έχουν απελάσει περισσότερους από 700 Ρώσους αξιωματούχους που υπηρετούσαν σε διπλωματικές αποστολές.

Οι απελάσεις εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο των μέτρων που έχουν λάβει ευρωπαϊκές κυβερνήσεις απέναντι σε πρόσωπα τα οποία θεωρούνται ύποπτα για δραστηριότητες κατασκοπείας ή για συνεργασία με τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών.