Το Πολεμικό Ναυτικό, έπειτα από σχετική συνεννόηση, άνοιξε κατ’ εξαίρεση τις πύλες του Ναυστάθμου στο Σχιστό και στο Πέραμα για τη διέλευση των οδηγών

Κυκλοφοριακό χάος και αφόρητη δυσοσμία επικρατούν στο Πέραμα, μετά την σοβαρή βλάβη που υπέστη ο κεντρικός αγωγός μεταφοράς λυμάτων, προκαλώντας προβλήματα στην καθημερινότητα των κατοίκων και των οδηγών της περιοχής επί της λεωφόρου Δημοκρατίας.

Η καθίζηση και μετατόπιση του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης, σε βάθος περίπου πέντε μέτρων, προκάλεσε σοβαρή βλάβη στο δίκτυο, με τις συνέπειες να γίνονται αισθητές στην ευρύτερη περιοχή, ενώ υπήρξε κίνδυνος υποχώρησης του οδοστρώματος, αλλά και επιστροφής λυμάτων στις κατοικίες.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Όπως μπορείτε να δείτε στις φωτογραφίες και τα βίντεο του tanea.gr η κυκλοφορία διεξάγεται από μια λωρίδα και για τις δύο κατευθύνσεις.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η βλάβη αποδίδεται στη φυσιολογική φθορά του αγωγού, ο οποίος έχει συμπληρώσει περίπου 25 χρόνια λειτουργίας, σε συνδυασμό με τη συνεχή διέλευση βαρέων οχημάτων από το οδικό δίκτυο του Περάματος. Την αποκατάσταση της βλάβης έχει αναλάβει η ΕΥΔΑΠ, με τις εργασίες να εκτιμάται ότι θα διαρκέσουν τουλάχιστον έως την Τετάρτη.

«Είναι η τέταρτη ημέρα των εργασιών για την αποκατάσταση μιας ιδιαίτερα σοβαρής βλάβης, η οποία έχει δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στην πόλη μας. Έχει υποστεί ζημιά ο κεντρικός αγωγός μεταφοράς λυμάτων της ΕΥΔΑΠ, σε βάθος περίπου πέντε μέτρων και εκτείνεται σε μήκος 70 έως 100 μέτρων. Τα συνεργεία της ΕΥΔΑΠ εργάζονται αδιάκοπα, σε 24ωρη βάση, προκειμένου να αποκαταστήσουν τη βλάβη το συντομότερο δυνατό.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Θα ήθελα, επίσης, να ευχαριστήσω την Αστυνομία, η οποία βρίσκεται από το πρωί στο σημείο, συμβάλλοντας στη ρύθμιση του κυκλοφοριακού χάους που έχει προκληθεί. Οι εργασίες αναμένεται να συνεχιστούν έως την Τετάρτη, και στη συνέχειαθα γίνει ασφαλτόστρωση. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η βλάβη συνδέεται με την παλαιότητα του κεντρικού αγωγού, ο οποίος υπέστη θραύση. Από την πρώτη στιγμή πραγματοποιήθηκε έλεγχος με τη χρήση ειδικών καμερών, μέσω του οποίου διαπιστώθηκε ότι δεν πρόκειται για μια απλή ρωγμή, αλλά για εκτεταμένη ζημιά. Για τον λόγο αυτό, θα προχωρήσουμε στην αντικατάσταση του προβληματικού τμήματος του αγωγού» ανέφερε από την πλευρά του ο αντιδήμαρχος Πρασίνου, Γιάννης Γιαλελής.

Σημειώνεται πως για την προσωρινή αντιμετώπιση του προβλήματος έχει ήδη τοποθετηθεί αγωγός παράκαμψης (bypass), μέσω του οποίου τα λύματα διοχετεύονται προς το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων στην Ψυττάλεια.

Προκειμένου να περιοριστεί η ταλαιπωρία των οδηγών και να διευκολυνθεί η μετακίνηση από και προς το Πέραμα, το Πολεμικό Ναυτικό, έπειτα από σχετική συνεννόηση, άνοιξε κατ’ εξαίρεση τις πύλες του Ναυστάθμου στο Σχιστό και στο Πέραμα.

Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στους οδηγούς να διέρχονται μέσα από τον στρατιωτικό χώρο, με κατεύθυνση προς τον Σκαραμαγκά και την Εθνική Οδό, επιδεικνύοντας την αστυνομική τους ταυτότητα.