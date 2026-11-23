Εξετάζονται εναλλακτικά σενάρια για την έναρξη του εγχειρήματος, όπως η διεξαγωγή προκριματικού τουρνουά ή η έναρξη με περιορισμένο αριθμό ομάδων, σύμφωνα με το The Athletic

Το σχέδιο του NBA για τη δημιουργία ευρωπαϊκής λίγκας συναντά αντιστάσεις και ενδέχεται να ξεκινήσει το 2027 με λιγότερες ομάδες από τις αρχικά προβλεπόμενες. Η Αρμάνι Μιλάνο και ο Ολυμπιακός φέρονται να πρωταγωνιστούν στις αντιδράσεις, ενώ η RedBird σχεδιάζει νέα μπασκετική ομάδα στο Μιλάνο. Στο επίκεντρο βρίσκονται και η Αθήνα με τη Ρώμη.

Η δημιουργία του NBA Europe, της νέας ευρωπαϊκής μπασκετικής διοργάνωσης που σχεδιάζει το αμερικανικό πρωτάθλημα, εξελίσσεται σε μια σύνθετη επιχειρηματική και αθλητική διαπραγμάτευση, με τις ισορροπίες ανάμεσα στο NBA και την EuroLeague να παραμένουν εύθραυστες. Λιγότερο από έναν χρόνο πριν από την αρχικά σχεδιαζόμενη πρεμιέρα, το φθινόπωρο του 2027, το εγχείρημα αντιμετωπίζει εμπόδια που ενδέχεται να οδηγήσουν σε αναθεώρηση τόσο του χρονοδιαγράμματος όσο και της μορφής της διοργάνωσης.

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Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκεται το Μιλάνο, όπου η πιθανότητα δημιουργίας μιας νέας μπασκετικής ομάδας υπό την επιχειρηματική ομπρέλα της RedBird προκαλεί ανησυχία στην ιστορική Ολίμπια Μιλάνο. Την ίδια στιγμή, ο Ολυμπιακός εμφανίζεται, σύμφωνα με δημοσιεύματα, μεταξύ των συλλόγων που αντιτίθενται στους όρους της πρότασης του NBA προς την EuroLeague.

Η αντιπαράθεση δεν αφορά αποκλειστικά το αγωνιστικό μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Πίσω από τις διαφωνίες βρίσκονται ζητήματα επενδύσεων, τηλεοπτικών δικαιωμάτων, εμπορικής αξιοποίησης, ιδιοκτησίας γηπέδων και ελέγχου μιας αγοράς με σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης.

Το NBA Europe αλλάζει σχέδια

Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε τη δημιουργία μιας διοργάνωσης 16 ομάδων, με 12 μόνιμες θέσεις και τέσσερις επιπλέον συμμετοχές μέσω προκριματικής διαδικασίας.

Ωστόσο, το συγκεκριμένο μοντέλο φαίνεται πλέον δυσκολότερο να υλοποιηθεί εντός του αρχικού χρονοδιαγράμματος.

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Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το The Athletic, εξετάζονται εναλλακτικά σενάρια για την έναρξη του εγχειρήματος. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η διοργάνωση προκριματικού τουρνουά το φθινόπωρο του 2027 ή η έναρξη ενός πρωταθλήματος με περιορισμένο αριθμό ομάδων, το οποίο θα επεκταθεί σταδιακά.

Βασική αιτία της καθυστέρησης είναι η δυσκολία οριστικοποίησης συμφωνιών τόσο με τους υποψήφιους επενδυτές όσο και με τους συλλόγους που θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στη νέα διοργάνωση.

Το NBA επιδιώκει να δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή λίγκα με ισχυρή οικονομική βάση, σταθερές εμπορικές συνεργασίες και παρουσία στις μεγαλύτερες αγορές της ηπείρου. Ωστόσο, η επιτυχία του σχεδίου εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τη στάση των υφιστάμενων ευρωπαϊκών συλλόγων.

Ο Ολυμπιακός και η Αρμάνι στο μέτωπο των αντιδράσεων

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ελληνικό μπάσκετ παρουσιάζει η αναφορά του Ολυμπιακού μεταξύ των ομάδων που φέρονται να αντιτάχθηκαν στην πρόταση του NBA προς τους μετόχους της EuroLeague στις αρχές Οκτωβρίου.

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Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Αρμάνι Μιλάνο και ο Ολυμπιακός συγκαταλέγονται στους βασικούς συλλόγους που δεν αποδέχθηκαν τους όρους της προτεινόμενης συνεργασίας.

Η στάση αυτή συνδέεται με την ανάγκη διατήρησης της οικονομικής και διοικητικής αυτονομίας των ομάδων, αλλά και με τις αβεβαιότητες γύρω από τη μελλοντική δομή του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Για συλλόγους με μακροχρόνια παρουσία στην EuroLeague, όπως ο Ολυμπιακός, το ζήτημα δεν περιορίζεται στην επιλογή διοργάνωσης. Αφορά επίσης την αξία των υφιστάμενων εμπορικών συμφωνιών, τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και τη διατήρηση μιας σταθερής θέσης στην κορυφαία ευρωπαϊκή μπασκετική αγορά.

Πρέπει πάντως να διευκρινιστεί ότι οι πληροφορίες για τον ρόλο των δύο συλλόγων προέρχονται από δημοσιογραφικές αναφορές και δεν συνιστούν επίσημη κοινή τοποθέτηση των ομάδων.

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Η RedBird ετοιμάζει νέα μπασκετική δύναμη στο Μιλάνο

Στην περίπτωση της Αρμάνι Μιλάνο, η αντίθεση στο σχέδιο του NBA φέρεται να έχει και μια πρόσθετη, καθαρά τοπική διάσταση.

Η ιστορική ομάδα του Μιλάνου ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με έναν νέο ανταγωνιστή στην ίδια πόλη, εφόσον προχωρήσει το σχέδιο του αμερικανικού επενδυτικού ομίλου RedBird Capital Partners.

Η RedBird, υπό τον Τζέρι Καρντινάλε, ελέγχει την ποδοσφαιρική Μίλαν και έχει ανακοινώσει τη δημιουργία της Milan Sports & Entertainment (MSE), μιας νέας επιχειρηματικής πλατφόρμας που θα συγκεντρώνει δραστηριότητες στον αθλητισμό και την ψυχαγωγία.

Επικεφαλής της MSE έχει τοποθετηθεί ο Μπρετ Γιόρμαρκ, με τη νέα δομή να εξετάζει, μεταξύ άλλων, την απόκτηση θέσης στη σχεδιαζόμενη ευρωπαϊκή διοργάνωση του NBA.

Εφόσον το σχέδιο υλοποιηθεί, το Μιλάνο θα μπορούσε να αποκτήσει μια δεύτερη ισχυρή μπασκετική ομάδα, η οποία θα ανταγωνίζεται την Ολίμπια όχι μόνο σε επίπεδο αθλητικού ενδιαφέροντος, αλλά κυρίως στην προσέλκυση χορηγών και εμπορικών συνεργασιών.

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Για την Αρμάνι, που έχει συνδέσει το όνομά της με την μπασκετική ιστορία της πόλης, η προοπτική αυτή δημιουργεί ένα εντελώς νέο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Η παραδοσιακή αντίπαλός της είναι η Βίρτους Μπολόνια. Μια νέα ομάδα με τη στήριξη της RedBird θα μπορούσε, για πρώτη φορά, να δημιουργήσει ισχυρό ανταγωνισμό μέσα στην ίδια την αγορά του Μιλάνου.

Το σχέδιο για αρένα 20.000 θέσεων

Οι φιλοδοξίες της RedBird δεν περιορίζονται στη δημιουργία μιας ομάδας.

Το ευρύτερο επιχειρηματικό σχέδιο περιλαμβάνει επενδύσεις σε αθλητικές εγκαταστάσεις, ακίνητα, χώρους φιλοξενίας και διοργάνωσης εκδηλώσεων.

Σημαντική θέση κατέχει η περιοχή του Σαν Ντονάτο, όπου εξετάζεται η ανάπτυξη ενός πολυλειτουργικού συγκροτήματος αθλητισμού και ψυχαγωγίας.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται η δημιουργία κλειστής αρένας χωρητικότητας περίπου 20.000 θεατών, η οποία θα μπορούσε να φιλοξενεί αγώνες μπάσκετ, συναυλίες και άλλες μεγάλες εκδηλώσεις.

Η λογική είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου επιχειρηματικού μοντέλου, στο οποίο η ιδιοκτησία ή η εμπορική αξιοποίηση των εγκαταστάσεων θα συνδυάζεται με τα έσοδα από εισιτήρια, χορηγίες, φιλοξενία υψηλών προδιαγραφών και διοργανώσεις.

Πρόκειται για ένα μοντέλο που χρησιμοποιείται ευρέως στον αμερικανικό επαγγελματικό αθλητισμό και το οποίο το NBA επιδιώκει να μεταφέρει, τουλάχιστον εν μέρει, στην ευρωπαϊκή αγορά.

Αθήνα και Ρώμη στο επίκεντρο του αμερικανικού σχεδιασμού

Το Μιλάνο δεν είναι η μοναδική ιταλική πόλη που ενδιαφέρει το NBA. Η Ρώμη περιλαμβάνεται στις πόλεις που έχουν εξεταστεί για την εγκατάσταση μόνιμων ομάδων της νέας διοργάνωσης, μαζί με μεγάλες ευρωπαϊκές μητροπόλεις όπως το Λονδίνο, το Παρίσι, η Μαδρίτη, η Βαρκελώνη, η Αθήνα και η Κωνσταντινούπολη.

Η επιλογή των πόλεων δεν βασίζεται αποκλειστικά στην μπασκετική τους παράδοση. Για το NBA, ιδιαίτερη σημασία έχουν το μέγεθος της τοπικής αγοράς, η διεθνής αναγνωρισιμότητα, η τουριστική κίνηση, η δυνατότητα προσέλκυσης επενδυτών και η ύπαρξη κατάλληλων εγκαταστάσεων.

Αυτή η προσέγγιση εξηγεί το ενδιαφέρον για τη Ρώμη, παρά το γεγονός ότι η πόλη δεν διαθέτει σήμερα την ίδια ισχυρή παρουσία στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ με άλλες παραδοσιακές αγορές.

Αντίστοιχα, η Αθήνα αποτελεί ιδιαίτερα ελκυστική περίπτωση, καθώς συνδυάζει ισχυρή μπασκετική παράδοση, μεγάλο φίλαθλο κοινό και διεθνώς αναγνωρίσιμους συλλόγους.

Ωστόσο, η παρουσία της στον σχεδιασμό του NBA δεν σημαίνει ότι έχει ήδη αποφασιστεί ποια ομάδα θα εκπροσωπήσει την ελληνική πρωτεύουσα ή υπό ποιους όρους θα μπορούσε να συμμετάσχει.

Η EuroLeague απαντά με σχέδιο για 24 ομάδες

Την ίδια στιγμή, η EuroLeague επιχειρεί να ενισχύσει τη δική της θέση απέναντι στην αμερικανική πρωτοβουλία. Μετά την απόρριψη της πρότασης του NBA με τους όρους που παρουσιάστηκαν τον Οκτώβριο, οι μέτοχοι της διοργάνωσης εξετάζουν σημαντικές αλλαγές στο μοντέλο λειτουργίας της.

Μία από τις βασικές κατευθύνσεις είναι η μετατροπή των υφιστάμενων δεκαετών αδειών σε ένα πιο σταθερό σύστημα συμμετοχής, με χαρακτηριστικά που προσεγγίζουν το μοντέλο των μόνιμων ομάδων.

Παράλληλα, συζητείται η επέκταση της διοργάνωσης από 20 σε 24 ομάδες.

Το σχέδιο προβλέπει νέες μακροχρόνιες άδειες, σε συνδυασμό με προσκλήσεις συμμετοχής και δυνατότητες πρόκρισης μέσω του EuroCup. Με αυτόν τον τρόπο, η EuroLeague επιδιώκει να αυξήσει την εμπορική αξία της, να προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στους συλλόγους και να διατηρήσει ισχυρή διαπραγματευτική θέση απέναντι στο NBA.

Το μεγάλο διακύβευμα για το ευρωπαϊκό μπάσκετ

Η αντιπαράθεση ανάμεσα στο NBA και την EuroLeague δεν αφορά μόνο τη δημιουργία μιας νέας διοργάνωσης. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για μια σύγκρουση διαφορετικών επιχειρηματικών μοντέλων.

Από τη μία πλευρά βρίσκεται το αμερικανικό μοντέλο, που δίνει έμφαση στις μεγάλες αγορές, στις μόνιμες ομάδες, στην εμπορική αξιοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων και στη συγκέντρωση επενδυτικών κεφαλαίων.

Από την άλλη βρίσκεται το ευρωπαϊκό σύστημα, το οποίο έχει οικοδομηθεί γύρω από ιστορικούς συλλόγους, παραδοσιακές αντιπαλότητες και μια διαφορετική σχέση ανάμεσα στις ομάδες, τους φιλάθλους και τις διοργανώσεις.

Η περίπτωση του Μιλάνου δείχνει πόσο σύνθετη μπορεί να γίνει αυτή η μετάβαση. Μια νέα ομάδα που θα δημιουργηθεί με τη στήριξη ενός ισχυρού επενδυτικού ομίλου θα μπορούσε να διεκδικήσει μερίδιο μιας αγοράς στην οποία κυριαρχεί επί δεκαετίες ένας ιστορικός σύλλογος.

Για το ελληνικό μπάσκετ, η παρουσία του Ολυμπιακού στις συζητήσεις και το ενδιαφέρον του NBA για την Αθήνα καθιστούν τις εξελίξεις ιδιαίτερα σημαντικές.

Το αν οι δύο πλευρές θα καταλήξουν τελικά σε συμφωνία ή θα προχωρήσουν σε παράλληλες, ανταγωνιστικές διοργανώσεις παραμένει ανοιχτό.

Το βέβαιο είναι ότι η επόμενη διετία θα είναι καθοριστική για τη μορφή που θα αποκτήσει το κορυφαίο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Και αυτή τη φορά, οι σημαντικότερες αναμετρήσεις δεν διεξάγονται στο παρκέ, αλλά στα γραφεία των επενδυτών, των ιδιοκτητών και των διοργανωτών.