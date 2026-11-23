Περισσότεροι από 50 άνθρωποι εξετάστηκαν από διασώστες για ερεθισμούς και αναπνευστικά συμπτώματα, ενώ ένα άτομο διακομίστηκε στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις

Εκκένωση περισσότερων από 12.000 θεατών πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής σε συναυλιακό χώρο στο Μάντσεστερ, σύμφωνα με τις βρετανικές Αρχές, έπειτα από αναφορές για απελευθέρωση άγνωστης ουσίας ανάμεσα στο πλήθος. Η ουσία αυτή προκάλεσε αναπνευστικά προβλήματα και ερεθισμούς στα μάτια δεκάδων παρευρισκομένων.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν την ολοκλήρωση της συναυλίας του Αμερικανού ράπερ Ντον Τόλιβερ στην αρένα Co-op Live. Πληροφορίες ανέφεραν χρήση δακρυγόνου, ωστόσο η ακριβής ταυτότητα της ουσίας παραμένει άγνωστη.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίζουν ασθενοφόρα και οχήματα υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης έξω από την αρένα, ενώ χιλιάδες άνθρωποι αποχωρούσαν. Σε ορισμένα πλάνα φαίνονται θεατές να βήχουν καθώς κατευθύνονται προς τις εξόδους.

Οι Αρχές ανακοίνωσαν πως περισσότεροι από 50 άνθρωποι εξετάστηκαν από διασώστες λόγω ερεθισμών στα μάτια και αναπνευστικών συμπτωμάτων.

Ένα άτομο διακομίστηκε στο νοσοκομείο Manchester Royal Infirmary για περαιτέρω εξετάσεις, ενώ αρκετοί ακόμη δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες επιτόπου.

Police declared a major incident at a gig by US rapper Don Toliver at Co-op Live in Manchester, resulting in one person being taken to hospital and more than 50 needing treatment. Footage on social media appeared to show people coughing and covering their mouths as they left the venue. 🔗 https://t.co/t1locCBGtB Διαφήμιση Διαφήμιση November 23, 2026

Έρευνα για την άγνωστη ουσία

Σε ανακοίνωση τα ξημερώματα της Δευτέρας, η Αστυνομία επιβεβαίωσε ότι περισσότεροι από 12.000 θεατές απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από τον συναυλιακό χώρο.

Η βοηθός αρχηγού της αστυνομίας, Στεφ Πάρκερ, δήλωσε πως βασική προτεραιότητα των Αρχών ήταν η προστασία όλων όσοι βρίσκονταν στην εκδήλωση.

«Αρκετοί άνθρωποι έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στον χώρο και ένας έχει μεταφερθεί μέχρι στιγμής στο νοσοκομείο. Όποιος αποχώρησε από την εκδήλωση και στη συνέχεια παρουσιάσει αδιαθεσία, θα πρέπει να μεταβεί στο πλησιέστερο νοσοκομείο», ανέφερε.

Chaos erupted after a substance, believed to be tear gas, was let off during American rapper Don Toliver’s concert in Manchester. The incident, towards the end of the show, forced the concert to be evacuated, then abandoned. https://t.co/Fz2ioWaKVT — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 23, 2026

Παράλληλα, αναγνώρισε την ανησυχία που προκάλεσε το περιστατικό, ειδικά στους συγγενείς των παρευρισκομένων, ευχαριστώντας το κοινό για την υπομονή του κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Ο 32χρονος Ντον Τόλιβερ, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Κέιλεμπ Ζάκερι Τόλιβερ, εμφανίστηκε στο Μάντσεστερ στο πλαίσιο της περιοδείας του «Nitrous». Ο Αμερικανός καλλιτέχνης έχει συγκεντρώσει πέντε υποψηφιότητες για τα βραβεία Grammy του 2027, μεταξύ των οποίων και εκείνη του καλύτερου νέου καλλιτέχνη.