Το πλήρωμα του ασθενοφόρου φέρεται να αποχώρησε από το σημείο στη Λάρισα ζητώντας από τους συγγενείς να καθαρίσουν τον 59χρονο πριν τον παραλάβουν, ενώ διατάχθηκε ΕΔΕ

Μια καταγγελία που προκαλεί έντονη αίσθηση και εγείρει σοβαρά ερωτήματα βλέπει το φως της δημοσιότητας, καθώς ένας 59χρονος κατέληξε από ανακοπή καρδιάς, αφού το πλήρωμα του ΕΚΑΒ φέρεται να αρνήθηκε τη διακομιδή του επειδή ο ασθενής ήταν λερωμένος.

Το χρονικό

Το περιστατικό έλαβε χώρα την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου στη Λάρισα. Ο 59χρονος εμφάνισε συμπτώματα δυσφορίας και ο αδελφός του κάλεσε σε βοήθεια το ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Όταν οι διασώστες έφτασαν στο σημείο, διαπίστωσαν πως ο άνδρας είχε λερωθεί από σωματικές εκκρίσεις λόγω της κατάστασής του. Σύμφωνα με τους συγγενείς, ακολούθησε μια αδιανόητη στάση από την πλευρά του πληρώματος.

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«Μου λέει τον είδα ότι δεν ήταν καλά και τηλεφώνησα στο ΕΚΑΒ και όταν ήρθαν, λέει, λερώθηκε ο αδελφός μου και μου λένε θα φύγουμε δεν τον παραλαμβάνουμε λερωμένο, θα φύγουμε και θα μας ξανά τηλεφωνήσεις για να έρθουμε να τον παραλάβουμε», αναφέρει η θεία του εκλιπόντος.

Παρά τις εκκλήσεις του συγγενή, ο οποίος αδυνατούσε να καθαρίσει τον 59χρονο λόγω του σωματικού του βάρους, το ασθενοφόρο αποχώρησε. Ο ανιψιός του ασθενούς επιχείρησε να τον καθαρίσει ο ίδιος, ωστόσο ο 59χρονος κατέληξε το ίδιο βράδυ. «Και μετά την ίδια μέρα απεβίωσε. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό που μας συνέβη. Ποιος μου λέει εμένα ότι δεν υπήρχε η πιθανότητα να ζήσει αν πήγαινε εγκαίρως στο νοσοκομείο, οι γιατροί θα καταλάβαιναν. Ίσως γλίτωνε όμως αν ήταν μέσα στο νοσοκομείο», πρόσθεσε η θεία του, μιλώντας στο MEGA.

Έρευνα για το περιστατικό

Η οικογένεια έχει υποβάλει επίσημη καταγγελία στη διοίκηση του ΕΚΑΒ, ζητώντας να διερευνηθεί η στάση του πληρώματος. «Που τόλμησαν και έκαναν αυτό σε έναν συνάνθρωπό τους και φύγανε και πήγανε μετά το βράδυ και κοιμήθηκαν στα σπίτια τους. Με τι συνείδηση; Δεν είπε κανείς να τον καθαρίσουν. Έπρεπε να τον πάρουν και να τον πάνε κατευθείαν στο νοσοκομείο. Εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι θα ζούσε ο ανιψιός μου αν γινόταν αυτό», καταλήγει η ίδια. Ήδη έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση για το συμβάν.