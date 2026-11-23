Ο οδηγός του οχήματος απεγκλωβίστηκε από την πυροσβεστική και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ, ενώ η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Παπανικολή

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με φορτηγό να περνά στο άλλο ρεύμα, να ρίχνει ένα δέντρο και να καταλήγει σε δεύτερο σημειώθηκε στο Χαλάνδρι το μεσημέρι της Δευτέρας (23/11).

Ο οδηγός εγκλωβίστηκε εντός του οχήματος όμως οι πυροσβέστες τον απεγκλώβισαν και τον παρέδωσαν με ασφάλεια στο ΕΚΑΒ.

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Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι κάτι συνέβη και ο οδηγός έκοψε το τιμόνι για να μην πέσει σε άλλα οχήματα.

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην Παπανικολή.