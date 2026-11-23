Ο ανήλικος δεν συνελήφθη, καθώς με εντολή εισαγγελέα ξεκίνησε η συλλογή προανακριτικού υλικού, μετά τις αναφορές του για περιστατικά εκφοβισμού

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τα σχέδια 14χρονου μαθητή από χωριό της Ηπείρου, ο οποίος φέρεται να προετοίμαζε ένοπλη επίθεση ως αντίποινα για τον εκφοβισμό που δεχόταν από συνομηλίκους του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Mega, ο ανήλικος σχεδίαζε να βιντεοσκοπήσει την επίθεση και να δημοσιεύσει το υλικό στο διαδίκτυο, πριν παραδοθεί στις Αρχές.

Η παρέμβαση της Αντιτρομοκρατικής

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026, όταν η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία απέτρεψε τα σχέδια του μαθητή. Κατά τη διάρκεια του 2026, ο 14χρονος είχε εκφράσει μέσω Telegram την πρόθεσή του να πραγματοποιήσει μαζική επίθεση σε σχολεία της Ηπείρου, στοχεύοντας όσους τον παρενοχλούσαν. Η δραστηριότητά του εντοπίστηκε από ξένες υπηρεσίες, οι οποίες ενημέρωσαν άμεσα την ελληνική Αντιτρομοκρατική.

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Οι έρευνες οδήγησαν στο σπίτι του ανηλίκου, όπου βρέθηκε ένα πολεμικό μαχαίρι 35 εκατοστών κρυμμένο σε χρηματοκιβώτιο. Ο ίδιος είχε προμηθευτεί το αντικείμενο από ηλεκτρονικό κατάστημα, ισχυριζόμενος ότι προοριζόταν για ψάρεμα. Παράλληλα, ο μαθητής αναζητούσε μέσω διαδικτύου το όπλο που θα χρησιμοποιούσε στην επίθεση.

Στην κατάθεσή του, παραδέχθηκε ότι στόχευε μια ομάδα 10-15 μαθητών. Κατήγγειλε πως οι συγκεκριμένοι ανήλικοι τον εξύβριζαν, του ασκούσαν σωματική βία και τον εξευτέλιζαν πετώντας του αντικείμενα κάθε φορά που τον συναντούσαν.

Το ανατριχιαστικό σχέδιο του 14χρονου

Να βρει και να αγοράσει το όπλο

Να κάνει την επίθεση σε όσα παραπάνω σχολεία μπορούσε μιας και οι μαθητές που του έκαναν bullying φοιτούσαν σε διαφορετικά συγκροτήματα

Να την τραβήξει σε βίντεο την επίθεση και να την ανεβάσει στο internet

Να παραδοθεί

Από την έρευνα αποδείχθηκε πως ο 14χρονος αναζητούσε στο διαδίκτυο βίντεο από μαζικούς πυροβολισμούς σε σχολεία αλλά και τα όπλα που χρησιμοποιούσαν οι δράστες. Διαπιστώθηκε επίσης ότι ρωτούσε το ChatGPT για προηγούμενες επιθέσεις σε σχολεία.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο MEGA, διευκρίνισε ότι ο ανήλικος δεν συνελήφθη, αλλά με εντολή εισαγγελέα ξεκίνησε η συλλογή προανακριτικού υλικού, μετά τις αναφορές του για περιστατικά εκφοβισμού.

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Όπως εξήγησε, δεν είναι η πρώτη φορά που η Αστυνομία καλείται να διαχειριστεί μια ανάλογη υπόθεση, ωστόσο η συγκεκριμένη έγινε γνωστή στη δημοσιότητα.

«Δεν συνελήφθη ακριβώς. Ο εισαγγελέας, επειδή ακριβώς αναφέρθηκε αυτό το περιστατικό του εκφοβισμού, διέταξε τη συλλογή προανακριτικού υλικού. Θα παρέμβουν ψυχολογικές και κοινωνικές υπηρεσίες για να συνδράμουν. Εδώ πρέπει να υπάρξει κοινωνική μέριμνα, ψυχολογική υποστήριξη στο παιδί, για να δούμε γιατί έφτασε σε αυτό το σημείο», ανέφερε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι στη συνέχεια θα διερευνηθεί η ταυτότητα των ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στα περιστατικά bullying. Όπως είπε, ο ανήλικος έχει περιγράψει συγκεκριμένα περιστατικά και καταστάσεις κατά τις οποίες αισθάνθηκε ότι δεχόταν εκφοβισμό.

Ο πατέρας είχε απευθυνθεί στην Αστυνομία ζητώντας βοήθεια

Οι γονείς του 14χρονου έχουν χωρίσει και το παιδί ζούσε με τη μητέρα του σε κοντινή πόλη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι σχέσεις μεταξύ των γονέων ήταν καλές, διατηρούσαν καθημερινή επικοινωνία, ενώ το αγόρι περνούσε τα καλοκαίρια με τον πατέρα του.

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Ο τελευταίος κατέθεσε ότι κατά τον τελευταίο ενάμιση χρόνο είχε παρατηρήσει σημαντική αλλαγή στη συμπεριφορά του γιου του. Όπως ανέφερε, ο ανήλικος ήταν διαρκώς εκνευρισμένος, περνούσε πολλές ώρες στο κινητό του και ξενυχτούσε συστηματικά.

Την ίδια περίοδο, στη μικρή κοινωνία έγινε γνωστό ότι το αγόρι είχε δώσει χρήματα σε έναν άνδρα, ο οποίος φέρεται να του υποσχέθηκε ότι θα του εξασφάλιζε όπλο, χωρίς τελικά να τηρήσει την υπόσχεσή του. Ο 14χρονος παραδέχθηκε το περιστατικό στον πατέρα του, υποστηρίζοντας ότι ήθελε το όπλο για να κάνει σκοποβολή στην ύπαιθρο.

Μάλιστα, ο πατέρας είχε απευθυνθεί μαζί με τον γιο του στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, ζητώντας βοήθεια, προτού ξεκινήσει η έρευνα με αφετηρία το προφίλ στο Telegram.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η κατάσταση δεν φαίνεται να βελτιώθηκε, καθώς ο 14χρονος φέρεται να συνέχιζε να σχεδιάζει την εκδίκησή του.