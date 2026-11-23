Η LILA ετοιμάζεται να κάνει ένα πολύ sexy show με την Celia Kritharioti ενώ ο Πέτρος Ιακωβίδης θα ερμηνεύσει ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι με σαξόφωνο

Η LILA και ο Πέτρος Ιακωβίδης μας μίλησαν αφού τελειώσαν πρόβα αποκλειστικά, με αφορμή την εμφάνιση τους στο Madwalk 2026 by Three Cents το οποίο θα πραγματοποιηθεί Δευτέρα 23 Νοεμβρίου και θα προβληθεί σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση στο Mega Tv.

Με ποιους σχεδιαστές θα περπατήσουν;

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Ποιο είναι το safe item τους;

Τι θα δούμε στη σκηνή;

Αγχώνονται όταν είναι να εμφανιστούν live σε ένα τέτοιο show;

Αυτά και άλλα πολλά απάντησαν οι 2 αγαπημένοι καλλιτέχνες, τους οποίους θα απολαύσουμε στο μεγαλύτερο music and fashion project της χώρας.

Και για να σας μεταφέρουν και λίγο το κλίμα των προβών, η LILA επρόκειτο να κάνει ένα πολύ sexy show με την σχεδιάστρια Celia Kritharioti και με ένα χορευτικό που θα συζητηθεί.

Ενώ ο Πέτρος Ιακωβίδης θα εμφανιστεί για πρώτη φορά με τον Dimitris Petrou, με τον οποίο έχουν και φιλική σχέση, με ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι του πολύ διαφορετικό από την υπόλοιπη του δισκογραφία αλλά και.. ένα σαξόφωνο!