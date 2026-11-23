Κάτοικοι παρατήρησαν την ασυνήθιστη αλλαγή στο χρώμα του νερού και ενημέρωσαν τις αρμόδιες υπηρεσίες

Έντονη ανησυχία προκλήθηκε στους κατοίκους της Ριζούντας, στη βόρεια Τουρκία, όταν τα νερά ενός ρέματος βάφτηκαν κατακόκκινα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, οι τοπικές αρχές εντόπισαν ως πηγή της ρύπανσης ένα ιδιωτικό εργοστάσιο επεξεργασίας τσαγιού, στο οποίο επέβαλαν διοικητικό πρόστιμο ύψους 839.122 τουρκικών λιρών (15.113 ευρώ).

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ρέμα Ντεγκιρμεντερέ, το οποίο διασχίζει την ομώνυμη συνοικία της πόλης. Κάτοικοι παρατήρησαν την ασυνήθιστη αλλαγή στο χρώμα του νερού και ενημέρωσαν τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ εικόνες από το σημείο προκάλεσαν ανησυχία αλλά και έντονο ενδιαφέρον στην τοπική κοινωνία.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

The Degirmendere Stream in Rize, Turkiye has turned red and prompted investigations by local authorities. https://t.co/vNLNQqeEbI — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 23, 2026

Πώς εντοπίστηκε η πηγή της ρύπανσης

Μετά τις αναφορές των κατοίκων, συνεργεία του δήμου Ριζούντας και της επαρχιακής διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Κλιματικής Αλλαγής πραγματοποίησαν αυτοψία στην περιοχή, προκειμένου να εντοπίσουν την αιτία της μόλυνσης.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν δύο επιθεωρητές περιβάλλοντος, ένας περιβαλλοντικός μηχανικός και χειριστής μη επανδρωμένου αεροσκάφους, με τους ελέγχους να περιλαμβάνουν και εναέρια επιτήρηση της περιοχής.

Σύμφωνα με τα ευρήματα των αρχών, τα συνεργεία εντόπισαν ιδιωτικό εργοστάσιο τσαγιού κοντά στο ρέμα. Όπως διαπιστώθηκε, η μονάδα φέρεται να διοχέτευε λύματα στο νερό χωρίς τον προβλεπόμενο έλεγχο και κατά παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Το πρόστιμο επιβλήθηκε βάσει του τουρκικού νόμου για την προστασία του περιβάλλοντος. Παράλληλα, ελήφθησαν δείγματα νερού, τα οποία έχουν αποσταλεί σε διαπιστευμένο περιβαλλοντικό εργαστήριο, προκειμένου να προσδιοριστούν οι ουσίες που απορρίφθηκαν και η έκταση της ρύπανσης.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων κυρώσεων

Σε ανακοίνωσή του, το γραφείο του κυβερνήτη της Ριζούντας ανέφερε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν μετά την παραλαβή οπτικού υλικού που έδειχνε το νερό του ρέματος να έχει αποκτήσει κόκκινο χρώμα, καθώς και ενδείξεις περιβαλλοντικής ρύπανσης.

Όπως διευκρινίστηκε, ανάλογα με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων, ενδέχεται να επιβληθούν πρόσθετες κυρώσεις και νέα πρόστιμα στο εργοστάσιο.

Η Ριζούντα είναι μία από τις πόλεις που έχουν συνδεθεί περισσότερο με την παραγωγή τσαγιού στην Τουρκία, με το συγκεκριμένο προϊόν να αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σύμβολα της περιοχής. Αυτή τη φορά, ωστόσο, η δραστηριότητα της τοπικής βιομηχανίας τσαγιού βρέθηκε στο επίκεντρο για έναν διαφορετικό λόγο, καθώς τα απόβλητα μιας μονάδας φέρονται να κατέληξαν στο ποτάμι.