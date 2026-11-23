Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του συμβάντος σε κατοικημένη περιοχή, ενώ η εταιρεία διαβεβαιώνει πως λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των συστημάτων της

Ένα drone της Amazon συνετρίβη στην οροφή γκαράζ κοντά στο Ντιτρόιτ, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια των αυτόνομων παραδόσεων.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε κατοικημένη περιοχή, όταν το drone της Amazon έχασε τον έλεγχο και προσγειώθηκε πάνω στο… γκαράζ.

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Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του συμβάντος, ενώ η εταιρεία διαβεβαιώνει πως λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των συστημάτων της.

Η Amazon έχει επενδύσει επί σειρά ετών στην ανάπτυξη αυτόνομων drones, στοχεύοντας στη διακίνηση μικρών και ελαφριών δεμάτων απευθείας από ειδικά σημεία διανομής στους καταναλωτές. Η επέκταση αυτή μετατρέπει μια τεχνολογία, που μέχρι πρότινος δοκιμαζόταν σε περιορισμένη κλίμακα, σε κεντρικό πυλώνα του συστήματος μεταφορών της.

🇺🇸 An Amazon delivery drone crashed on top of a garage near Detroit. It’s the first known crash like this in the area, and U.S. safety officials may now look into it. Your package has been delivered to the roof. Good luck. Writer: Daniyal https://t.co/eIRkxwzUGS — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 23, 2026

Η Amazon έχει στόχο οι παραγγελίες της να φτάνουν ολοένα και πιο γρήγορα στους πελάτες

Ωστόσο, η πλήρης ανάπτυξη του εγχειρήματος εξαρτάται άμεσα από τη διαμόρφωση των ρυθμιστικών κανόνων, την ασφάλεια των πτήσεων και τη διαχείριση ενός μεγάλου στόλου σε πυκνοκατοικημένα αστικά κέντρα.

Η Amazon είχε ως στόχο της να επεκτείνει σημαντικά τις παραδόσεις με drones στις ΗΠΑ, επιδιώκοντας η υπηρεσία Prime Air να καλύπτει σχεδόν 500 πόλεις και κωμοπόλεις μέχρι το τέλος του 2026. Στόχος της εταιρείας είναι ορισμένες μικρές παραγγελίες να φτάνουν στον πελάτη μέσα σε περίπου 30 λεπτά.

Η περαιτέρω εξάπλωση της υπηρεσίας σε επιπλέον ευρωπαϊκές χώρες θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από τις απαραίτητες εγκρίσεις και το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.