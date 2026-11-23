Οι δύο μαθητές διακομίστηκαν στο νοσοκομείο ΚΑΤ για την παροχή πρώτων βοηθειών, με τον έναν εξ αυτών να φέρει σκίσιμο στο βλέφαρο έπειτα από την πτώση του πλαστικού καλύμματος φωτιστικού

Ένα ακόμη ατύχημα εντός σχολικού χώρου, που αναδεικνύει τα ζητήματα ελλιπούς συντήρησης στα εκπαιδευτικά κτήρια, σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή στο 1ο Γενικό Λύκειο Πετρούπολης.

Κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας, αποκολλήθηκε το πλαστικό κάλυμμα ενός φωτιστικού και έπεσε πάνω σε δύο μαθητές ηλικίας 16 ετών, προκαλώντας τον τραυματισμό τους. Οι δύο έφηβοι διακομίστηκαν αμέσως στο νοσοκομείο ΚΑΤ για την παροχή πρώτων βοηθειών.

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Όπως ανέφερε ο πατέρας ενός εκ των παιδιών περιγράφοντας το συμβάν, ο γιος του τραυματίστηκε ελαφρύτερα, φέροντας εκδορές στην περιοχή του λαιμού και της πλάτης, ενώ ο συμμαθητής του χτύπησε πιο σοβαρά στο μάτι, με αποτέλεσμα να υποστεί σκίσιμο στο βλέφαρο.

Ο ίδιος, μιλώντας για την κατάσταση του σχολείου, σημείωσε πως η γενική κτηριακή εικόνα είναι καλή, ωστόσο υπογράμμισε ότι η τακτική συντήρηση αποτελεί σοβαρό πρόβλημα, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει δημόσια τη διευθύντρια του Λυκείου, η οποία βρέθηκε από την πρώτη στιγμή δίπλα στους μαθητές και τους συνόδευσε στο ΚΑΤ.