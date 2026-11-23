Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν

Σοβαρούς κινδύνους για την πρόκληση μιας ευρύτερης πολεμικής σύρραξης στη Μέση Ανατολή επισημαίνουν ανώτατα στελέχη της ισραηλινής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, προειδοποιώντας τον Μπενιαμίν Νετανιάχου για τις συνέπειες μιας νέας επίθεσης εναντίον του Ιράν.

Οι προειδοποιήσεις διατυπώνονται την ώρα που πληθαίνουν οι πληροφορίες ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο μονομερούς στρατιωτικής επιχείρησης, χωρίς την έγκριση ή τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών.

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Σύμφωνα με το ισραηλινό Channel 12, οι επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών εκτιμούν ότι ένα ισραηλινό πλήγμα στην Τεχεράνη θα μπορούσε να προκαλέσει ταυτόχρονη ανάφλεξη σε πολλαπλά μέτωπα, με πιθανή εμπλοκή του Λιβάνου, της Συρίας και της Λωρίδας της Γάζας.

Η εκτίμηση αυτή έρχεται σε αντίθεση με την άποψη που φέρεται να επικρατεί στον στενό κύκλο του Νετανιάχου, σύμφωνα με την οποία μια νέα στρατιωτική επιχείρηση θα μπορούσε να ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις έως πέντε ημέρες.

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία έως το τέλος του έτους. Παράλληλα, ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ο Νετανιάχου πιέζει την Ουάσινγκτον να προχωρήσει σε στρατιωτική δράση το συντομότερο δυνατό.

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Η ένταση στην περιοχή συμπίπτει με την επιδείνωση της ενεργειακής κατάστασης στο Ιράν, όπου η κυβέρνηση ανακοίνωσε προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης. Οι ζημιές στις ενεργειακές υποδομές από τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις επιβαρύνουν τα ήδη σοβαρά προβλήματα επάρκειας ενέργειας της χώρας.

Η προειδοποίηση των ισραηλινών στρατιωτικών υπηρεσιών

Όπως μετέδωσε το Channel 12, η προειδοποίηση προς τον Νετανιάχου διατυπώθηκε την περασμένη εβδομάδα, σε κλειστή σύσκεψη με τη συμμετοχή του πρωθυπουργού και ανώτατων αξιωματούχων της ισραηλινής άμυνας. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διαβουλεύσεις για τις στρατιωτικές επιλογές του Ισραήλ απέναντι στην Τεχεράνη.

Τα στελέχη της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών φέρονται να επισήμαναν ότι μια ενδεχόμενη επίθεση δεν θα οδηγούσε απαραίτητα σε μια σύντομη αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Αντίθετα, θα μπορούσε να πυροδοτήσει παράλληλες εχθροπραξίες σε διαφορετικές περιοχές της Μέσης Ανατολής.

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Η συγκεκριμένη εκτίμηση διαφοροποιείται από εκείνη του Νετανιάχου και του επικεφαλής της Μοσάντ, Ρόμαν Γκόφμαν, οι οποίοι, σύμφωνα με το δημοσίευμα, θεωρούν πιθανό ότι μια νέα επιχείρηση θα είχε περιορισμένη διάρκεια, από τρεις έως πέντε ημέρες.

Ο ισραηλινός στρατός αρνήθηκε να σχολιάσει στο Channel 12 τις πληροφορίες σχετικά με όσα συζητήθηκαν στην κλειστή σύσκεψη.

Πολιτικές αντιδράσεις στο Ισραήλ και φόβοι για μονομερή επίθεση

Η συζήτηση για μια νέα στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν προκαλεί αντιδράσεις και στο εσωτερικό του Ισραήλ, ιδιαίτερα μετά τις βουλευτικές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, στις οποίες ο Νετανιάχου έχασε την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία.

Πολιτικοί αντίπαλοί του τον κατηγορούν ότι διογκώνει την ιρανική απειλή για να αποκομίσει πολιτικά οφέλη και να εμποδίσει τον σχηματισμό εναλλακτικής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με το Channel 12, οι πρόσφατες προειδοποιήσεις του Άβιγκντορ Λίμπερμαν, πολιτικού της αντιπολίτευσης, συνδέονται με τις ανησυχίες ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ενδέχεται να εξετάζει ακόμη και μια επίθεση χωρίς την αμερικανική συμμετοχή ή έγκριση.

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Ο Λίμπερμαν, ο οποίος έχει αναλάβει την προεδρία της προσωρινής Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της Κνεσέτ, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι μια επίθεση στο Ιράν υπό τις παρούσες συνθήκες δεν θα ήταν δικαιολογημένη. Υποστήριξε, μάλιστα, ότι μια τέτοια απόφαση θα είχε «αποκλειστικά πολιτικά κίνητρα», αμφισβητώντας την ύπαρξη άμεσης στρατιωτικής αναγκαιότητας για νέα επιχείρηση.

Ο Νετανιάχου πιέζει τον Τραμπ για άμεση στρατιωτική δράση

Την ίδια ώρα, ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας Kan μετέδωσε, επικαλούμενος ανώνυμη πηγή, ότι ο Νετανιάχου ασκεί πιέσεις στον Ντόναλντ Τραμπ ώστε οι Ηνωμένες Πολιτείες να επιτεθούν στο Ιράν «το συντομότερο δυνατό».

Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει λάβει ακόμη οριστική απόφαση και εμφανίζεται επιφυλακτικός απέναντι στην προοπτική μιας νέας στρατιωτικής επιχείρησης.

Στην Ουάσινγκτον υπάρχουν αξιωματούχοι που εκτιμούν ότι οι συνδυασμένες επιπτώσεις του πολέμου και των αυστηρών κυρώσεων υπό αμερικανική ηγεσία έχουν αποδυναμώσει σημαντικά το Ιράν. Κατά την άποψή τους, η οικονομική πίεση θα πρέπει να συνεχιστεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ώστε να περιοριστούν περαιτέρω οι δυνατότητες της Τεχεράνης πριν εξεταστεί μια νέα στρατιωτική επίθεση.

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Η προσέγγιση αυτή ενισχύεται από τα προβλήματα της ιρανικής οικονομίας, τις ζημιές στις υποδομές και τις αυξανόμενες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους.

Τραμπ: Νέες επιθέσεις εάν δεν υπάρξει συμφωνία έως το τέλος του έτους

Ο Ντόναλντ Τραμπ, πάντως, δεν αποκλείει την επανάληψη των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων μετά την Πρωτοχρονιά.

Σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε την Κυριακή στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι κλίνει προς την επιλογή νέων επιθέσεων, εφόσον δεν επιτευχθεί συμφωνία με την Τεχεράνη πριν από την έναρξη του 2027.

Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο, το οποίο δεν έδωσε στη δημοσιότητα ολόκληρη την απομαγνητοφώνηση της συνέντευξης, ο Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν δεν δείχνει πραγματική διάθεση να καταλήξει σε συμφωνία αποδεκτή από την κυβέρνησή του. Παράλληλα, κατηγόρησε την ιρανική ηγεσία ότι καθυστερεί σκόπιμα τις διαπραγματεύσεις, ενώ υιοθετεί ολοένα πιο επιθετική στάση.

Οι δηλώσεις του φαίνεται να συνδέονται με τις πρόσφατες επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών εναντίον αμερικανικών βάσεων στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν.

«Είναι πιο επιθετικοί τώρα απ’ ό,τι πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας: «Μιλούν συνεχώς, το μόνο που κάνουν είναι να μιλούν, αλλά όλα αυτά είναι ανοησίες».

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε κάνει ανάλογη τοποθέτηση και την περασμένη Παρασκευή, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη επιθυμεί μεν μια συμφωνία, αλλά οι όροι που θέτει είναι «απαράδεκτοι».

Ενεργειακή κρίση στο Ιράν – Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος

Την ίδια στιγμή, η κατάσταση στο εσωτερικό του Ιράν επιδεινώνεται. Οι ζημιές σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές προστίθενται στα χρόνια προβλήματα του ηλεκτρικού συστήματος της χώρας, αναγκάζοντας την κυβέρνηση να προχωρήσει σε προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης σε ολόκληρη την επικράτεια.

Στόχος του μέτρου είναι ο περιορισμός της κατανάλωσης και η αποφυγή περαιτέρω επιβάρυνσης του δικτύου.

Την ανακοίνωση έκανε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, ο οποίος επιχείρησε να δώσει ο ίδιος το παράδειγμα της εξοικονόμησης ενέργειας.

Watch: Iran’s President Turns off Office Lights and Heating Amid Nationwide Energy Crisis Masoud Pezeshkian appeared in a darkened office to demonstrate energy conservation as power cuts and deteriorating services affect Iranians. Despite possessing some of the world’s largest oil and gas reserves, Iran struggles to provide reliable electricity to its population due to years of corruption, mismanagement and western sanctions over its nuclear program and support for terrorism. — ME24 – Middle East 24 (@MiddleEast_24) November 23, 2026

Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο Πεζεσκιάν εμφανίζεται να εργάζεται στο γραφείο του χωρίς θέρμανση και με τα περισσότερα φώτα σβηστά. Μιλώντας σε δημοσιογράφο, υποστήριξε ότι τόσο οι πολίτες όσο και η κυβέρνηση πρέπει να συμβάλουν στην προσπάθεια περιορισμού της κατανάλωσης, ώστε να μην αναγκαστεί η χώρα να αναστείλει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

«Υπάρχει αρκετό φως», ανέφερε, δείχνοντας ένα αναμμένο φωτιστικό πάνω στο γραφείο του. «Δεν χρειάζεται να ανάβετε όλα αυτά για να κάνετε τη δουλειά σας», πρόσθεσε.

Ο Ιρανός πρόεδρος δήλωσε ακόμη ότι, εάν η κατάσταση επιδεινωθεί σημαντικά, θα μεταφέρει το προσωπικό του σε μικρότερο χώρο, προκειμένου να περιοριστούν περαιτέρω οι ανάγκες ηλεκτροδότησης και θέρμανσης.

Διακοπές ρεύματος έως δύο ώρες την ημέρα

Ο επικεφαλής της εθνικής εταιρείας ηλεκτρισμού του Ιράν, Μοχαμάντ Αλαχντάντ, ανακοίνωσε το Σάββατο, μέσω της κρατικής τηλεόρασης, ότι οι περιορισμοί στην ηλεκτροδότηση θα ξεκινήσουν την Κυριακή 22 Νοεμβρίου.

«Δεδομένων των συνθηκών εφοδιασμού της χώρας με καύσιμα, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας θα αναγκαστεί να επιβάλει περιορισμούς στη διανομή από την Κυριακή», δήλωσε, διευκρινίζοντας ότι οι διακοπές αναμένεται να διαρκούν περίπου δύο ώρες ανά δύο ημέρες ή ακόμη και έως δύο ώρες καθημερινά, ανάλογα με την περιοχή.

Ανάλογα μέτρα έχουν εφαρμοστεί και στο παρελθόν στο Ιράν, εξαιτίας των ελλείψεων καυσίμων στους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής.

Η σημερινή κατάσταση, ωστόσο, θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς στα διαρθρωτικά προβλήματα του ενεργειακού τομέα έχουν προστεθεί οι καταστροφές από τις αμερικανικές και ισραηλινές στρατιωτικές επιθέσεις.

Ο Πεζεσκιάν έχει επισημάνει ότι τα πλήγματα στις ενεργειακές εγκαταστάσεις έχουν επιδεινώσει σημαντικά τις δυσκολίες της χώρας ενόψει του χειμώνα.

«Η επίθεση στις υποδομές φυσικού αερίου της χώρας έχει επιδεινώσει την κατάσταση και, επομένως, πρέπει να αναμένουμε δυσκολίες αυτόν τον χειμώνα», δήλωσε, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA.