Η δικαστική αυτή κίνηση ακολουθεί τη σειρά δημοσιευμάτων σχετικά με συμβάσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης με εταιρείες που συνδέονται με τις δύο αδελφές του

Στη Δικαιοσύνη προσέφυγε το πρωί της Δευτέρας, 23 Νοεμβρίου, ο υφυπουργός Εσωτερικών και βουλευτής Δυτικής Αττικής, Βαγγέλης Λιάκος. Ο κ. Λιάκος κατέθεσε μήνυση και αγωγή με αφορμή δημοσιεύματα που αφορούν απευθείας αναθέσεις συμβάσεων από δήμους και φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε επιχειρήσεις των δύο αδελφών του.

Ο υφυπουργός μετέβη στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου κατέθεσε μήνυση και αγωγή, απορρίπτοντας τις αναφορές περί εμπλοκής του στις επαγγελματικές δραστηριότητες των αδελφών του, Ελένης και Ισιδώρας Λιάκου.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η δικαστική αυτή κίνηση ακολουθεί τη σειρά δημοσιευμάτων σχετικά με συμβάσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης με εταιρείες που συνδέονται με τις δύο αδελφές του.

Τι δήλωσε ο Βαγγέλης Λιάκος

Σε δηλώσεις του μετά την κατάθεση των δικογράφων, ο κ. Λιάκος έκανε λόγο για οργανωμένη προσπάθεια πολιτικής στοχοποίησής του, με προεκλογικά κίνητρα.

«Από τη στιγμή που ορκίστηκα υφυπουργός Εσωτερικών ξεκίνησε μια προσπάθεια πολιτικής μου εξόντωσης με σαφή προεκλογική στόχευση, με ψεύδη και συκοφαντίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στη Δικαιοσύνη, δηλώνοντας βέβαιος ότι μέσα από τη δικαστική διαδικασία θα αποκαλυφθεί η πραγματικότητα.

«Προσφεύγω στη Δικαιοσύνη έχοντας πλήρη εμπιστοσύνη, και μέσα από αυτό είμαι σίγουρος ότι θα αναδειχθεί η πραγματικότητα και θα καταρριφθούν οι συκοφαντίες. Θα συνεχίσω τον αγώνα για την ανάδειξη της αλήθειας», κατέληξε ο υφυπουργός Εσωτερικών.