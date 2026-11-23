Το έλατο ύψους 21 μέτρων που μεταφέρθηκε από τις Άνω Ρίζες Χρυσοβιτσίου θα φωταγωγηθεί στις 19:30 με παράλληλη απόδοση της εκδήλωσης στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα

Σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς μπαίνει από αύριο η Αθήνα, καθώς η πλατεία Συντάγματος ετοιμάζεται για την καθιερωμένη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, περιλαμβάνοντας μουσική, συναυλίες και εκπλήξεις, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της εορταστικής περιόδου στην πρωτεύουσα.

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης θα βρεθεί ένα εντυπωσιακό έλατο ύψους 21 μέτρων, το οποίο μεταφέρθηκε από τις Άνω Ρίζες Χρυσοβιτσίου του Δήμου Τρίπολης, προκειμένου να στολιστεί στην καρδιά της Αθήνας.

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Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα στους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης να συμμετάσχουν στη γιορτή, τονίζοντας:

«Σας περιμένουμε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου με υπέροχες μουσικές, χαρά και αισιοδοξία και πάνω απ’ όλα, με μια μεγάλη, ανοιχτή αγκαλιά για όλες και όλους. Θα μετρήσουμε όλοι μαζί αντίστροφα, θα ανάψουμε τα φώτα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο και θα φωταγωγήσουμε γιορτινά την πόλη. Ας κάνουμε αυτά τα Χριστούγεννα μια γιορτή που θα μας ενώσει ακόμα περισσότερο».

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης στο Σύνταγμα

Η γιορτή θα ξεκινήσει στις 17:45 με την Big Band του Δήμου Αθηναίων, η οποία θα παρουσιάσει αγαπημένες χριστουγεννιάτικες μελωδίες. Στις 18:30 τη σκυτάλη θα πάρει η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου, ενώ την παρουσίαση της βραδιάς θα αναλάβει ο Γιώργος Λιανός.

Στις 19:00 στη σκηνή θα ανέβει η Μαρίνα Σπανού, με την κιθάρα, το πιάνο και τους μουσικούς της, σε μια μουσική εμφάνιση αφιερωμένη στην Αθήνα.

Η μεγάλη στιγμή θα έρθει στις 19:30, όταν θα ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για τη φωταγώγηση του δέντρου. Ο Χάρης Δούκας, μαζί με τον Γιώργο Λιανό και τη Μαρίνα Σπανού, θα δώσουν το σύνθημα για να ανάψουν τα χιλιάδες φωτάκια, φωτίζοντας την πλατεία Συντάγματος και δίνοντας το έναυσμα για τις φετινές γιορτές.

Η εκδήλωση θα έχει και χαρακτήρα συμπερίληψης, καθώς θα υπάρχει παράλληλη απόδοση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα από τη διερμηνέα Μαρία Βλάμη.

Eurokinissi/ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ