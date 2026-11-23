Ο δράστης είχε επιχειρήσει να εισβάλει στην ιστορική Ιερά Μονή της Υπάτης και το προηγούμενο βράδυ, όπως προκύπτει από τα νεότερα στοιχεία της έρευνας

Αποτροπιασμό στην τοπική κοινωνία της Φθιώτιδας και τους πιστούς προκαλεί η είδηση για διάρρηξη και αρπαγή των ταμάτων από την ιερή εικόνα της Παναγίας, τα ξημερώματα της Κυριακής (22.11.2026) στην ιστορική Ιερά Μονή Αγάθωνος, στην Υπάτη.

Όπως προκύπτει από τα νεότερα στοιχεία της έρευνας, ο δράστης ήταν τελικά ένας και ο ίδιος που είχε επιχειρήσει να εισβάλει στην ιστορική Ιερά Μονή της Υπάτης και το προηγούμενο βράδυ, έχοντας καταγραφεί μάλιστα από το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας.

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Κάμερα «έπιασε» τον δράστη με κουκούλα και γάντια

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, ο ιερόσυλος φορούσε κουκούλα και γάντια προκειμένου να μην αφήσει ίχνη. Αφού έσπασε ένα τζάμι από την ανατολική πλευρά του Καθολικού, εισέβαλε στον ναό και κατευθύνθηκε απευθείας στην ιερή εικόνα της Παναγίας, όπου βρίσκονταν τοποθετημένα τα τάματα.

ΦΩΤΟ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ//EUROKINISSI

Εντύπωση προκαλεί ότι στόχος του ήταν μόνο τα τάματα – Ανέγγιχτος ο χρυσός σταυρός και το παγκάρι

Όπως φάνηκε από τις κινήσεις του, είχε βάλει εξαρχής στο στόχαστρο αποκλειστικά τα αφιερώματα των πιστών, καθώς δεν πείραξε ούτε τον επίχρυσο σταυρό που υπήρχε στον χώρο ούτε άλλα ιερά κειμήλια, ούτε πολύ περισσότερο ασχολήθηκε με το παγκάρι.

Προκειμένου να ξηλώσει και να αφαιρέσει όλα τα τάματα, προκάλεσε φθορές στην ιερή εικόνα, έβαλε τη λεία του μέσα σε μία σακούλα και, εκμεταλλευόμενος τα ελάχιστα λεπτά που μεσολάβησαν από την ενεργοποίηση του συναγερμού, εξαφανίστηκε στο σκοτάδι προτού φτάσουν στο σημείο οι μοναχοί.

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Ο ίδιος προσπάθησε να διαρρήξει την Μονή και την προηγούμενη μέρα

Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος δράστης είχε προχωρήσει σε απόπειρα διάρρηξης στην Ιερά Μονή Αγάθωνος ακριβώς το προηγούμενο βράδυ (ξημερώματα Σαββάτου 21/11). Ο συναγερμός είχε ενεργοποιηθεί και πάλι, τότε όμως είχε φοβηθεί και τραπεί σε φυγή με άδεια χέρια. Επέστρεψε όμως 24 ώρες αργότερα αποφασισμένος να ολοκληρώσει την πράξη του.

Την υπόθεση ερευνά η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, αξιοποιώντας το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και κάθε διαθέσιμο στοιχείο για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη του δράστη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για ένα άτομο, το οποίο έχει καταγραφεί από τις κάμερες ασφαλείας.

Η εικόνα της Παναγίας του Αγάθωνος θεωρείται θαυματουργή ΦΩΤΟ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ//EUROKINISSI

Βαθιά λυπημένος ο ηγούμενος της Μονής

Βαθιά στενοχωρημένος εμφανίστηκε ο ηγούμενος της Μονής Αγάθωνος, Αρχιμανδρίτης Γερμανός Γιαντσίδης, μιλώντας στο LamiaReport.

Όπως εξήγησε, αυτό που τον πληγώνει περισσότερο δεν είναι η οικονομική αξία των ταμάτων που εκλάπησαν. Είναι το γεγονός ότι κάποιος δεν δίστασε να προκαλέσει ζημιές σε μια ιερή εικόνα και να βεβηλώσει έναν ιστορικό χώρο λατρείας, προκειμένου να αρπάξει τα αφιερώματα των πιστών.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν τις καταγραφές από τις κάμερες ασφαλείας, τόσο από την πρώτη απόπειρα όσο και από τη διάρρηξη της Κυριακής, αναζητώντας στοιχεία που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη του δράστη.