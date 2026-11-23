Η αστυνομία της Κοπεγχάγης εκτιμά ότι τα ηλεκτρονικά μηνύματα που εστάλησαν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα σε όλη τη χώρα είναι «αβάσιμες» απειλές χωρίς λόγο ανησυχίας

Τη Δευτέρα, οι Αρχές της Δανίας γνωστοποίησαν πως διενεργούν έρευνες σχετικά με απειλές για βόμβες που εστάλησαν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα ανά την επικράτεια.

Παρά την κινητοποίηση, τονίστηκε πως επί του παρόντος δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας.

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«Οι απειλές αφορούσαν σχολικά ιδρύματα σε όλη τη χώρα και εκτιμούμε ότι είναι αβάσιμες», σημείωσε σε γραπτή της ενημέρωση η αστυνομία της Κοπεγχάγης, διευκρινίζοντας πως τα μηνύματα εστάλησαν ηλεκτρονικά. «Κατανοούμε απολύτως ότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει αίσθημα ανασφάλειας και βρισκόμαστε σε επικοινωνία με τις κοινότητες, τις υπηρεσίες πρόληψης και πολλά σχολεία», προσέθεσε η ανακοίνωση. Παράλληλα, οι αρμόδιοι φορείς στη Βόρεια Γιουτλάνδη επισήμαναν πως «προς το παρόν δεν υπάρχει λόγος να πραγματοποιηθούν εκκενώσεις σχολείων ούτε να ληφθούν ειδικά μέτρα ασφαλείας».

Το τελευταίο διάστημα, η Ευρώπη έρχεται αντιμέτωπη με κύμα ψευδών απειλών για βόμβες σε αεροπλάνα και σχολεία, αλλά και κυβερνοεπιθέσεις σε υποδομές σούπερ μάρκετ. Τα γεγονότα αυτά εξετάζονται ως πιθανά σκέλη μιας εκστρατείας υβριδικού πολέμου, δίχως ωστόσο να υπάρχει επιβεβαίωση λόγω έλλειψης στοιχείων. Υπενθυμίζεται πως την προηγούμενη εβδομάδα εκκενώθηκαν πάνω από δέκα σχολεία στην Ισπανία, ενώ ανάλογα περιστατικά σημειώθηκαν εντός του Νοεμβρίου και στην Ιταλία.