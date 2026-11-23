Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε από δασοφύλακες σε απόσταση περίπου 10 χιλιομέτρων από το σημείο εξαφάνισής του, έχοντας επιβιώσει τρώγοντας καρπούς και πίνοντας νερό από πηγή

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός 74χρονου άνδρα στη Βραζιλία, ο οποίος πάσχει από Αλτσχάιμερ και βρέθηκε ζωντανός έπειτα από 11 ολόκληρες ημέρες που αγνοούνταν στη ζούγκλα του Αμαζονίου.

Όπως έγινε γνωστό τη Δευτέρα (23/11), τα ίχνη του Τζαναρίνο Φερέιρα ντος Σάντος χάθηκαν στις 10 Νοεμβρίου, όταν απομακρύνθηκε και μπήκε σε μια πυκνή δασώδη έκταση κοντά στη Μακαπά, πρωτεύουσα της βόρειας πολιτείας Αμαπά. Καθώς οι μέρες περνούσαν χωρίς αποτέλεσμα και οι αρχές σχεδίαζαν να διακόψουν τις αναζητήσεις την Κυριακή, η εγγονή του, Σάρα Μόντες, απηύθυνε δραματική έκκληση μέσω βίντεο στο Instagram, παρακαλώντας τα σωστικά συνεργεία να μην εγκαταλείψουν τον παππού της.

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Τελικά, η επιμονή απέδωσε καρπούς την περασμένη Παρασκευή, όταν δασοφύλακες και διασώστες τον εντόπισαν σε απόσταση περίπου 10 χιλιομέτρων από το σημείο εξαφάνισής του. Σε πλάνα από τη διάσωσή του, ο ηλικιωμένος φαίνεται εμφανώς αποπροσανατολισμένος, φορώντας μόνο τα εσώρουχά του, προτού οι άνδρες των συνεργείων τον μεταφέρουν έξω από το δάσος πάνω σε ένα αυτοσχέδιο φορείο.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, καθοριστικό ρόλο στην επιβίωσή του έπαιξε η πρότερη εμπειρία του, καθώς στο παρελθόν εργαζόταν σε ορυχεία και γνώριζε πώς να τα βγάλει πέρα στη φύση. Όλες αυτές τις ημέρες κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή πίνοντας νερό από μια πηγή και τρώγοντας καρπούς από τοπικούς φοίνικες (μπουρίτι). Μάλιστα, ο δασοφύλακας Νεριβάν ντα Σίλβα ανέφερε στον ιστότοπο g1 πως οι ομάδες έρευνας εντόπισαν αυτοσχέδια στρώματα φτιαγμένα από φύλλα φοίνικα ακάι, καθώς και ίχνη που μαρτυρούσαν την άσκοπη περιπλάνησή του.

Παρά τη δυσκολία των ερευνών, εξαιτίας της πυκνής βλάστησης που περιόριζε την ορατότητα σε ελάχιστα μέτρα, η επιχείρηση στέφθηκε με επιτυχία και ο 74χρονος νοσηλεύεται πλέον προληπτικά σε νοσοκομείο της περιοχής.