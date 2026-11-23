Η εκδήλωση για το νέο έργο της Ντόρας Μπακογιάννη θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Χρήστος Λαμπράκης» και η προσέλευση του κοινού θα ολοκληρωθεί στις 18:10

Την παρουσίαση του νέου της βιβλίου με τίτλο «Μια γυναίκα» ανακοίνωσε η Ντόρα Μπακογιάννη, καλώντας το κοινό να παραστεί στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο στην Αθήνα.

Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Πατάκη και η παρουσίασή του έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου, στις 18:30, στην αίθουσα «Χρήστος Λαμπράκης» του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Η προσέλευση θα ολοκληρωθεί στις 18:10, ενώ η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό.

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Η ίδια γνωστοποίησε την εκδήλωση μέσα από ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τη χαρά της για την παρουσίαση και απευθύνοντας ανοιχτή πρόσκληση στους αναγνώστες και φίλους της.

«Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλώ στην παρουσίαση του βιβλίου μου “ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ”, που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Πατάκη. Θα χαρώ πολύ να μοιραστούμε από κοντά αυτή την ξεχωριστή για μένα στιγμή. Σας περιμένω!», αναφέρει στην ανάρτησή της.