H στρατιωτική αντιπαράθεση αποκτά νέα χαρακτηριστικά, με την Ουκρανία να διευρύνει τις επιχειρήσεις της εναντίον ρωσικών ναυτικών και εφοδιαστικών στόχων

Ο πόλεμος στην Ουκρανία εισέρχεται σε κρίσιμη καμπή, καθώς η διπλωματική προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό των εχθροπραξιών έρχεται αντιμέτωπη με νέα κλιμάκωση στο πεδίο της μάχης. Την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος επιδιώκει να εξασφαλίσει συμφωνία μεταξύ Κιέβου και Μόσχας το συντομότερο δυνατό, οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικούς στόχους εκτός της Μαύρης Θάλασσας καταδεικνύουν ότι η σύγκρουση αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη γεωγραφική εμβέλεια.

Το πιο πρόσφατο επεισόδιο σημειώθηκε στα ανοιχτά της Λιβύης, όπου ουκρανικά θαλάσσια drones έπληξαν τη ρωσική κορβέτα Merkury και το φορτηγό πλοίο MV Angara, το οποίο, σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά όπλων. Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέλαβε τη Δευτέρα την ευθύνη για την επιχείρηση, χαρακτηρίζοντάς την «υποδειγματική».

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Η επίθεση έρχεται λίγες ημέρες μετά την τριμερή συνάντηση του Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στη Σενζέν, στις 19 Νοεμβρίου. Οι τρεις ηγέτες συζήτησαν, μεταξύ άλλων, τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη διεθνή ασφάλεια, χωρίς ωστόσο να προκύψει κάποια συγκεκριμένη συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Η πίεση του Τραμπ για συμφωνία

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να μετατρέψει την αμερικανική διαμεσολάβηση σε απτή διπλωματική επιτυχία, πιέζοντας τις δύο πλευρές να καταλήξουν σε συμφωνία πριν από την έναρξη του νέου έτους. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η αμερικανική κυβέρνηση επιδιώκει την επιτάχυνση των διαπραγματεύσεων, ενόψει της ανάληψης του ελέγχου του Κογκρέσου από τους Δημοκρατικούς τον Ιανουάριο, μετά τις απώλειες των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές.

Η χρονική πίεση προκαλεί ανησυχία στο Κίεβο και σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, καθώς εντείνεται ο φόβος ότι η επιθυμία του Λευκού Οίκου για μια γρήγορη διευθέτηση ενδέχεται να οδηγήσει σε πιέσεις προς την ουκρανική πλευρά για παραχωρήσεις. Από την πλευρά της, η Μόσχα εξακολουθεί να αξιώνει την παραχώρηση εδαφών στο Ντονμπάς, την εγκατάλειψη της προοπτικής ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και τον περιορισμό των στρατιωτικών της δυνατοτήτων.

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Μετά τη συνάντησή του με τον Πούτιν στη Σενζέν, ο Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις προοπτικές μιας διπλωματικής λύσης, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν καλές πιθανότητες να τερματιστεί ο πόλεμος μέσω διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, απέφυγε να δεσμευτεί ως προς τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα μπορούσαν να δοθούν στην Ουκρανία στο πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας.

Η τριμερής συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ απέκτησε ιδιαίτερη συμβολική σημασία, καθώς έφερε για πρώτη φορά στο ίδιο τραπέζι τους ηγέτες των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ρωσίας και της Κίνας. Παρά τις αναφορές περί «ιστορικής συνάντησης», οι αποκλίνουσες επιδιώξεις των τριών πλευρών και οι διαφωνίες για το μέλλον της Ουκρανίας δεν επιτρέπουν την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.

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Η διπλωματική παρέμβαση της Μελάνια Τραμπ

Την ίδια ώρα, έναν διαφορετικό δίαυλο επικοινωνίας με τη Μόσχα και το Κίεβο επιχειρεί να διατηρήσει η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ. Η παρέμβασή της έχει επικεντρωθεί κυρίως στην ανθρωπιστική διάσταση του πολέμου και, ειδικότερα, στην επανένωση παιδιών με τις οικογένειές τους, αλλά και στην εξασφάλιση τοπικών συμφωνιών κατάπαυσης του πυρός.

Στις 5 Νοεμβρίου, η Μελάνια φιλοξένησε στον Λευκό Οίκο εκπροσώπους της Ρωσίας και της Ουκρανίας, κατόπιν επίτευξης προσωρινής εκεχειρίας στην περιοχή Ολέσκι της περιφέρειας Χερσώνας. Η συμφωνία αποσκοπούσε στη διευκόλυνση της ανθρωπιστικής βοήθειας και στην ασφαλή απομάκρυνση των αμάχων από την περιοχή.

Η ίδια υποστήριξε ότι ανέλαβε ρόλο διαμεσολαβητή, με τη συμμετοχή εκπροσώπου της και τη συνεργασία των δύο πλευρών, προσθέτοντας ότι η συμφωνία αποτυπώθηκε σε γραπτά κείμενα τα οποία υπέγραψαν Ρωσία και Ουκρανία. Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, η πρωτοβουλία συνέβαλε στην απομάκρυνση σχεδόν 800 ανθρώπων και στην παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας.

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«Τώρα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το θάρρος που δείξαμε στην Ολέσκι για να βρούμε κοινό έδαφος, μέσα από το κοινό ενδιαφέρον για τον πόνο των αθώων ανθρώπων», ανέφερε η Μελάνια Τραμπ, καλώντας τις δύο πλευρές να αξιοποιήσουν την προσωρινή εκεχειρία ως αφετηρία για μια πιο διαρκή ειρηνευτική διαδικασία.

Η πρωτοβουλία της πρώτης κυρίας αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς λειτουργεί ως παράλληλος δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των δύο εμπόλεμων πλευρών, σε μια περίοδο όπου οι συνομιλίες για μια συνολική συμφωνία παραμένουν δυσχερείς. Ωστόσο, η τοπική εκεχειρία δεν έχει οδηγήσει σε γενικότερη αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών.

Τα ουκρανικά drones έπληξαν ρωσικό πολεμικό πλοίο στη Λιβύη

Την ίδια στιγμή, η στρατιωτική αντιπαράθεση αποκτά νέα χαρακτηριστικά, με την Ουκρανία να διευρύνει τις επιχειρήσεις της εναντίον ρωσικών ναυτικών και εφοδιαστικών στόχων.

Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι στην επιχείρηση της Κυριακής 22 Νοεμβρίου, την οποία πραγματοποίησε η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) σε συνεργασία με άλλες μονάδες των ουκρανικών αμυντικών δυνάμεων, χρησιμοποιήθηκαν επτά θαλάσσια drones ουκρανικής κατασκευής.

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Βασικός στόχος ήταν η ρωσική κορβέτα Merkury, ένα από τα νεότερα πλοία του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο τέθηκε σε υπηρεσία το 2023. Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, το πλοίο βυθίστηκε, παρά τις προσπάθειες των ρωσικών δυνάμεων να αποκρούσουν την επίθεση. Μαζί του καταστράφηκε και ένα στρατιωτικό ελικόπτερο Ka-27 που βρισκόταν πάνω στην κορβέτα.

Footage filmed from a Libyan National Army Air Force helicopter shows a Ukrainian surface drone hitting a Russian military-linked cargo vessel off Benghazi earlier. https://t.co/HYPHSpQirR — Open Source Intel (@Osint613) November 22, 2026

Δεύτερος στόχος ήταν το ρωσικό φορτηγό πλοίο ξηρού φορτίου MV Angara, το οποίο, σύμφωνα με τον Ζελένσκι, χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά όπλων. Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι το πλοίο επλήγη επίσης.

Σε ανακοίνωσή της, η SBU υποστήριξε ότι τα θαλάσσια drones μεταφέρθηκαν σε προκαθορισμένη τοποθεσία και εκτοξεύθηκαν από ένα λεγόμενο «μητρικό πλοίο». Σύμφωνα με την ίδια, οι ρωσικές δυνάμεις επιχείρησαν να τα καταστρέψουν από αέρα, θάλασσα και ξηρά, χωρίς να αποτρέψουν την επίτευξη των στόχων.

Η υπηρεσία ασφαλείας της Ουκρανίας υποστήριξε ακόμη ότι η επιχείρηση απέδειξε πως ο ρωσικός πολεμικός στόλος και οι γραμμές ανεφοδιασμού του δεν διαθέτουν ασφαλείς διαδρομές, ακόμη και σε περιοχές που βρίσκονται μακριά από τη Μαύρη Θάλασσα.

Η επέκταση του πολέμου στη Μεσόγειο και τη Βαλτική

Η επίθεση στη Λιβύη δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό. Μία ημέρα νωρίτερα, το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, είχε σημειωθεί ακόμη ένα περιστατικό με φερόμενη ουκρανική επίθεση με drone εναντίον ρωσικού φορτηγού πλοίου στα ανοιχτά των φινλανδικών ακτών.

Πρόκειται για το Sparta II, πλοίο που συνδέεται με εταιρεία εφοδιαστικής υποστήριξης του ρωσικού υπουργείου Άμυνας και τελεί υπό κυρώσεις. Το πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ η Ουκρανία δεν ανέλαβε επισήμως την ευθύνη για το περιστατικό.

Ο Βλαντισλάβ Βλάσιουκ, σύμβουλος του Ζελένσκι για θέματα πολιτικής κυρώσεων, δήλωσε στους Financial Times ότι το Sparta II δεν αποτελεί ένα συνηθισμένο εμπορικό πλοίο, καθώς εξυπηρετεί τη ρωσική πολεμική μηχανή. Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι όσοι συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τέτοια πλοία για θαλάσσιες μεταφορές θα πρέπει να αντιλαμβάνονται τους κινδύνους.

🇫🇮 Russian cargo ship Sparta II, hit by drones, has left Finnish territorial waters The Russian cargo ship attacked by drones in the Baltic Sea has been towed out of Finnish waters, Finnish President Alexander Stubb said. According to the Finnish military, Ukraine was likely behind the strike on the Sparta II on Saturday, November 21. After the attack, the vessel drifted into Finnish waters, where firefighters battled the blaze throughout the night. All 16 crew members were evacuated to a nearby Russian vessel. One sailor sustained minor injuries. — NEXTA (@nexta_tv) November 23, 2026

Ο Φινλανδός πρωθυπουργός Πέτερι Όρπο σχολίασε την εξέλιξη με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, γράφοντας ότι «ο πόλεμος εξαπλώνεται στη γειτονιά μας», προσθέτοντας ότι η Ουκρανία έχει το δικαίωμα να αντεπιτεθεί στον επιτιθέμενο.

Τα περιστατικά στη Λιβύη και στη Βαλτική καταδεικνύουν ότι η σύγκρουση δεν περιορίζεται πλέον στα μέτωπα της Ουκρανίας και της Μαύρης Θάλασσας. Η χρήση θαλάσσιων drones επιτρέπει στο Κίεβο να πλήττει στόχους που συνδέονται με τη ρωσική στρατιωτική εφοδιαστική αλυσίδα σε πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις.

Οι απώλειες του ρωσικού Στόλου της Μαύρης Θάλασσας

Η κορβέτα Merkury ανήκε στον ρωσικό Στόλο της Μαύρης Θάλασσας, ο οποίος έχει υποστεί σημαντικές απώλειες από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022.

Μία από τις σημαντικότερες επιτυχίες των ουκρανικών δυνάμεων σημειώθηκε τον Απρίλιο του 2022, όταν επλήγη η ναυαρχίδα του στόλου, το καταδρομικό Moskva, το οποίο τελικά βυθίστηκε.

Οι επανειλημμένες ουκρανικές επιθέσεις ανάγκασαν τη Ρωσία να μετακινήσει σημαντικό μέρος των ναυτικών της εγκαταστάσεων από τη Σεβαστούπολη της προσαρτημένης Κριμαίας, αναζητώντας ασφαλέστερες βάσεις στην ανατολική πλευρά της Μαύρης Θάλασσας.

Πριν από την έναρξη της εισβολής, ο ρωσικός Στόλος της Μαύρης Θάλασσας εκτιμάται ότι διέθετε περίπου 74 σκάφη. Σήμερα, σύμφωνα με εκτιμήσεις που επικαλείται το Sky News, αριθμεί περίπου επτά υποβρύχια και περισσότερα από 40 πολεμικά πλοία, αν και οι αριθμοί διαφέρουν ανάλογα με την πηγή και τον τρόπο καταγραφής των απωλειών.