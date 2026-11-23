Συνέντευξη στην εφημερίδα «Το Βήμα» και στον δημοσιογράφο Γρηγόρη Τζιοβάρα παραχώρησε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, με επίκεντρο τη φυσιογνωμία της Νέας Δημοκρατίας, τις πολιτικές εξελίξεις, τις επόμενες εκλογές, αλλά και τις εξελίξεις στην ακτοπλοΐα και την ελληνική ναυτιλία, υπό το βάρος των συνεχιζόμενων πολέμων, της ενεργειακής κρίσης και των διεθνών αναταράξεων.

Αναφερόμενος στη φυσιογνωμία της παράταξης και στη σχέση της με την κοινωνία, ο κ. Κικίλιας επισήμανε: «Η παράταξή μας ανήκει στους πολλούς, στηρίζεται στην κοινωνία και για πέντε και πλέον δεκαετίες υπερασπίστηκε τις αξίες και τα αιτήματα των απλών ανθρώπων, των οικογενειαρχών της μεσαίας τάξης και των λαϊκών στρωμάτων. Αυτό είναι το DNA της Νέας Δημοκρατίας, που επιβίωσε όλα αυτά τα χρόνια και κυριάρχησε όλων των άλλων ιδεολογιών και πολιτικών κομμάτων. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής έδωσε το παράδειγμα με την προσωπική του ζωή: Έντιμη, λιτή, απέριττη. Κοινωνία και παράταξη έγιναν ένα γιατί η παράταξη εξέφραζε την κοινωνία. Και έτσι οι πολίτες πίστεψαν στην παράταξη και στήριξαν τη χώρα, μας στήριξαν σε όλες τις δύσκολες στιγμές και σε κρίσιμες πολιτικές αποφάσεις. Μέσα από τη δική τους δύναμη, τις στερήσεις και την υπομονή μάς βοήθησαν να βγάλουμε τη χώρα στο ξέφωτο και να προχωρήσουμε δυναμικά».

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Στη συνέχεια, υπογράμμισε: «Η διεύρυνση της ΝΔ οφείλει να είναι αμφίπλευρη, να προσθέτει δυνάμεις, κάνοντας νέα ανοίγματα, χωρίς όμως να χάνει τη φυσιογνωμία της. Οι αξίες και οι αρχές μας που μας έφεραν μέχρι εδώ, οφείλουν να γίνονται σεβαστές και αποδεκτές. Είμαστε μια μεγάλη, λαϊκή, πατριωτική, κοινωνικά φιλελεύθερη και ευρωπαϊκή παράταξη. Τους συμπολίτες μας που αισθάνθηκαν ότι απομακρυνθήκαμε από αυτούς, απογοητεύτηκαν ή αποξενώθηκαν από εμάς, οφείλουμε να τους επαναπροσεγγίσουμε, να τους ακούσουμε και να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη τους με πράξεις. Αυτός είναι ένας κοπιαστικός και εργώδης, αλλά έντιμος και αποτελεσματικός τρόπος να συνεχίσουμε να πορευόμαστε με τις πλατιές μάζες της κοινωνίας».

Ερωτηθείς για τις παρεμβάσεις του Κώστα Καραμανλή και του Αντώνη Σαμαρά και τις διαφορετικές απόψεις που εκφράζονται στο εσωτερικό της παράταξης, ο Υπουργός ανέφερε: «Η πατρίδα μας είναι πάνω από όλους. Πάνω από πρόσωπα, κόμματα και παρατάξεις. Για αυτό απαιτούνται οι μέγιστες δυνατές συγκλίσεις, συνεργασίες και ενότητα στα πολύ κρίσιμα, σημαντικά και δυσεπίλυτα εθνικά μας θέματα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ζούμε σε μια πολύ δύσκολη γειτονιά. Τιμώ και σέβομαι τον Κώστα Καραμανλή και τον Αντώνη Σαμαρά. Υπηρέτησαν την Ελλάδα και ο πατριωτισμός τους δεν αμφισβητείται. Πιστεύω ότι κάθε διαφορετική πολιτική εκτίμηση, δεν καταλήγει απαραίτητα σε πολιτική αντιπαράθεση. Η ελευθερία και η σύνθεση των απόψεων, άλλωστε, είναι η πεμπτουσία του πολιτικού διαλόγου στην παράταξή μας».

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Για τη σχέση της κυβέρνησης με τους πολίτες, έπειτα από επτά και πλέον χρόνια διακυβέρνησης, ο κ. Κικίλιας τόνισε: «Η εμπιστοσύνη των πολιτών δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη για καμία κυβέρνηση. Δεν χαρίζεται, κερδίζεται μετά από σκληρή δουλειά, αυτοπειθαρχία και διαρκή διάδραση με την κοινωνία. Οι συνάνθρωποί μας έχουν απαιτήσεις από εμάς, μας κρίνουν καθημερινά, ζητώντας τα αυτονόητα: να βελτιωθεί η ζωή τους, των παιδιών τους, της οικογένειάς τους».

Και πρόσθεσε: «Οι πολίτες ξέρουν να ξεχωρίζουν τους πολιτικούς που κοπιάζουν και προσπαθούν, τους αγωνιστές, τους μαχητές από τους φαύλους, τους αλαζόνες, τους λαϊκιστές. Είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να προσπαθούμε μέχρι και την τελευταία στιγμή προ της προκήρυξης των εκλογών, να υπηρετούμε πραγματικά με τις πολιτικές μας, τις ανάγκες των συμπολιτών μας».

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Σε ό,τι αφορά τις επόμενες εκλογές και τη συζήτηση περί μετεκλογικών συνεργασιών, ο Υπουργός συμφώνησε με τη θέση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι η αυτοδυναμία είναι πολιτικός μονόδρομος για τη χώρα και σημείωσε: «Κανείς δεν μπαίνει σε μια μάχη για να χάσει, μπαίνει για να κερδίσει. Πόσο μάλλον εμείς που αντιμετωπίσαμε τα τελευταία επτά χρόνια απίστευτες κρίσεις, πολέμους, πανδημία κα παγκόσμιες αναταράξεις και κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να στηρίξουμε και να προστατεύσουμε την κοινωνία και τους συμπολίτες μας. Η όποια άλλη συζήτηση πιστεύω ότι γίνεται εκ του πονηρού και μόνο ζημιά κάνει στην παράταξή μας».

Σχετικά με τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τη συγκράτηση των τιμών των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, ο κ. Κικίλιας δήλωσε: «Πέρυσι όταν ανέλαβα το υπουργείο Ναυτιλίας, οι ακτοπλοϊκές εταιρείες είχαν ανακοινώσει αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων της τάξης του 12%-15%. Με εισήγησή μου, η κυβέρνηση μείωσε τα λιμενικά τέλη κατά 50% και οι αυξήσεις αυτές όχι μόνο δεν υλοποιήθηκαν ποτέ, αλλά είχαμε ακόμη και εκπτώσεις στα ταχύπλοα που έφτασαν το 32%. Φέτος, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, υπήρξε περαιτέρω αύξηση του κόστους των ναυτιλιακών καυσίμων. Παρόλα αυτά, καταφέραμε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά να συγκρατήσουμε τις τιμές των εισιτηρίων. Η κυβέρνηση αποφάσισε να διαθέσει έως 60 εκατ. ευρώ, ώστε οι ακτοπλοϊκές εταιρείες να απορροφήσουν μέρος των αυξήσεων χωρίς να τις μετακυλίσουν στους επιβάτες».

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Για τη νέα παρέμβαση της κυβέρνησης, συμπλήρωσε: «Σήμερα, με τις τιμές των ναυτιλιακών καυσίμων να εξακολουθούν να ανεβαίνουν στη δύσκολη, κληθήκαμε πάλι να βρούμε λύση και ανακοινώσαμε νέα παρέμβαση, ύψους 32 εκατ. ευρώ, με ενίσχυση 16 λεπτών ανά λίτρο ναυτιλιακού καυσίμου, ώστε να στηρίξουμε τους νησιώτες, τα νησιά μας και τη μεταφορά προϊόντων. Μάλιστα, αν απαιτηθεί, η στήριξη της κυβέρνησης θα επεκταθεί».

Αναφερόμενος στα μέτρα για την πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας, ο Υπουργός σημείωσε: «Η ελληνική κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, ότι η χώρα στηρίζει την πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας, αλλά αυτή πρέπει να προχωρήσει με ρεαλισμό, με μέτρα που θα εφαρμόζονται σε παγκόσμιο επίπεδο, θα είναι αναλογικά, τεχνολογικά εφικτά και οικονομικά βιώσιμα για όλους τους κλάδους της ναυτιλίας. Δεν είναι δυνατόν να επιβάλλουμε υπέρογκα κόστη και τιμωρητικά μέτρα στη ναυτιλία επειδή δεν χρησιμοποιεί εναλλακτικά καύσιμα που ακόμη δεν είναι διαθέσιμα σε επαρκείς ποσότητες. Γιατί αυτά τα κόστη θα μετακυλιστούν αναπόφευκτα στην πραγματική οικονομία, στις τιμές της ενέργειας, των τροφίμων και των προϊόντων που αγοράζουν καθημερινά οι πολίτες».

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Τέλος, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο να διεκδικήσει στο μέλλον την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κικίλιας ξεκαθάρισε: «Δεν υπάρχει ζήτημα ηγεσίας στη ΝΔ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι αδιαμφισβήτητος Πρόεδρος και Πρωθυπουργός. Έχω υπηρετήσει σε απαιτητικές κυβερνητικές θέσεις και έχω αναλάβει σημαντικές ευθύνες σε ιδιαίτερα δύσκολες περιόδους για τη χώρα. Δεν θεωρώ, όμως, ότι αυτή η διαδρομή μου εξασφαλίζει αυτοδικαίως οποιαδήποτε μελλοντική θέση. Η Νέα Δημοκρατία έχει διαδικασίες και τα εκατοντάδες χιλιάδες μέλη της αποφασίζουν για την ηγεσία της. Σήμερα έχω συγκεκριμένη αποστολή και είμαι προσηλωμένος σε αυτήν».