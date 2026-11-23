Ο Πάυλος Μαρινάκης κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην ελληνική κυβέρνηση.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα για υποκρισία σχετικά με τις συντάξεις και την κατάσταση της ΔΕΗ, ενώ απέρριψε την ύπαρξη οικογενειακής ευθύνης στην υπόθεση

Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή το βίντεο που ανάρτησε, στο οποίο αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο GTA και τους συνταξιούχους, εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για την κατάσταση στην οποία, όπως υποστήριξε, παρέδωσε τη ΔΕΗ, ενώ τοποθετήθηκε και για την υπόθεση Λιάκου, επαναλαμβάνοντας ότι «δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη».

Ειδικότερα, ο Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για «υποκρισία» από την πλευρά του πρώην πρωθυπουργού και άλλων στελεχών του πολιτικού συστήματος, υποστηρίζοντας ότι η κριτική τους επισκίασε τη σημασία του νομοσχεδίου για την απαγόρευση της πρόσβασης των ανηλίκων στα social media.

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«Έχασαν το δάσος: ένα ιστορικής σημασίας νομοσχέδιο για την απαγόρευση των social media στα ανήλικα το περάσαμε μόνοι μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι έχει επιδείξει ανοχή απέναντι σε φαινόμενα βίας από νέους, επικαλούμενος ανάρτηση στελέχους της νεολαίας του κόμματός του, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε ευχηθεί «και στα δικά μας», σχολιάζοντας εικόνες καταστροφών στη Γαλλία.

«Αυτοί θα παραδώσουν μαθήματα για το πώς θα χειριστούμε τα προβλήματα της νέας γενιάς;», διερωτήθηκε.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε προαναγγείλει την καταβολή 400 ευρώ σε συνταξιούχους, ξεκινώντας το βίντεο που ανήρτησε, λέγοντας: «Ποιος θα ζητήσει το GTA 6 από τον παππού και τη γιαγιά;».

Μαρινάκης για συνταξιούχους: «Ποια 13η σύνταξη;»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στράφηκε και κατά του Αλέξη Τσίπρα για τις αναφορές του στους συνταξιούχους, κάνοντας λόγο για «φοβερό θράσος» από την πλευρά του πρώην πρωθυπουργού.

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Ειδικότερα, αναφέρθηκε στις ουρές στα ATM, στην προσωπική διαφορά και στον νόμο Τσίπρα – Κατρούγκαλου, ενώ αμφισβήτησε τον χαρακτηρισμό «13η σύνταξη» για την παροχή που είχε δοθεί επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

«Ποια 13η σύνταξη λέει; Ένα προσωπικό επίδομα που έδωσε αφού αύξησε 32 φορολογικούς συντελεστές για να κάνει προεκλογικό παιχνίδι με τους συνταξιούχους», ανέφερε.

«Ωρολογιακή βόμβα» η ΔΕΗ που παρέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ

Αναφερόμενος στην κριτική του Αλέξη Τσίπρα για τη ΔΕΗ, ο Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε «σκάνδαλο» την κατάσταση στην οποία, όπως είπε, παρέδωσε την επιχείρηση η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

«Σκάνδαλο ήταν αυτό που άφησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ ως ΔΕΗ: μια ωρολογιακή βόμβα που θα την πλήρωνε ο Έλληνας φορολογούμενος», σημείωσε, προσθέτοντας ότι προκαλεί εντύπωση το γεγονός πως ο πρώην πρωθυπουργός ζητά σήμερα εξηγήσεις από την κυβέρνηση.

Μαρινάκης για την υπόθεση Λιάκου: «Δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη»

Στην υπόθεση Λιάκου αναφέρθηκε επίσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επαναλαμβάνοντας τη θέση της κυβέρνησης ότι δεν μπορεί να αποδοθεί πολιτική ευθύνη σε ένα πρόσωπο για ενέργειες συγγενικών του προσώπων.

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«Κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να προσφεύγει στη Δικαιοσύνη. Δεν κάνω εγώ την ποινική αξιολόγηση», ανέφερε αρχικά.

Όπως υποστήριξε, οι αποκαλύψεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας αφορούν συγγενικά πρόσωπα και όχι μέλος της κυβέρνησης. «Το μείζον ως προς την κυβέρνηση: δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη», τόνισε.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι δεν υποτιμά το δημοσιογραφικό ρεπορτάζ και τις αποκαλύψεις, σημειώνοντας ότι δεν έχει λόγο να τις αμφισβητήσει. Απέρριψε, ωστόσο, τον ισχυρισμό της αντιπολίτευσης ότι η κυβέρνηση είναι «των απευθείας αναθέσεων».

Τέλος, ερωτηθείς για το ποιος ενδεχομένως επιδιώκει την πολιτική εξόντωση του κ. Λιάκου, ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε ότι αυτό είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει να τοποθετηθεί ο ίδιος.