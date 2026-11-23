Τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 2027, ύψους 360,71 εκατ. ευρώ, καθώς και τον Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό της περιόδου 2027–2030, παρουσίασε σήμερα η Περιφερειάρχης Αθηνά Αηδονά, κατά την ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Χαρακτηρίζοντας τη συνεδρίαση ως την κορυφαία του έτους, η κ. Αηδονά απηύθυνε κάλεσμα ευθύνης και συναίνεσης προς όλες τις Παρατάξεις, υπογραμμίζοντας ότι οι αποφάσεις αφορούν το παρόν και το μέλλον περίπου δύο εκατομμυρίων πολιτών και στις επτά Περιφερειακές Ενότητες.

Ο νέος προϋπολογισμός καταρτίστηκε με προσαρμογή στο νέο, θεσμικό και λογιστικό πλαίσιο, προβλέπει συνολικά Έσοδα: 234.607.000 ευρώ, συνολικές Δαπάνες: 360.711.000 ευρώ και κάλυψη διαφοράς (126,10 εκατ. ευρώ) εξ ολοκλήρου από τα εκτιμώμενα χρηματικά διαθέσιμα του 2026 (ύψους 132,46 εκατ. ευρώ), αφήνοντας θετικό ταμειακό υπόλοιπο 6,36 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2027. Όπως αναφέρθηκε, επιβεβαιώθηκε από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας ότι δεν πρόκειται για δημοσιονομικό έλλειμμα, αλλά για στοχευμένη αξιοποίηση υφιστάμενων πόρων για ήδη συμβασιοποιημένα έργα και υποχρεώσεις.

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Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις παρεμβάσεις που αγγίζουν την καθημερινότητα των πολιτών και την αναπτυξιακή προοπτική του τόπου. Πιο συγκεκριμένα, στη μεταφορά μαθητών εγγράφονται πιστώσεις ύψους 70 εκατ. ευρώ ενώ στις υποδομές και τη λειτουργία προβλέπονται 8 εκατ. ευρώ για επενδυτικές δαπάνες και συντήρηση του οδικού δικτύου, 15,12 εκατ. ευρώ για λειτουργικές ανάγκες και 49,27 εκατ. ευρώ για τη μισθοδοσία του προσωπικού. Σε ό,τι αφορά το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ), το ενδεικτικό διαθέσιμο όριο δαπανών ανέρχεται στα 319 εκατ. ευρώ (228 εκατ. ευρώ στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος και 91 εκατ. ευρώ στο εθνικό σκέλος), επιβεβαιώνοντας την ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική της Περιφέρειας.

Η κ. Αηδονά επισήμανε ότι ο προϋπολογισμός του 2027 είναι προϋπολογισμός ευθύνης και συνέπειας που εξασφαλίζει τη λειτουργία των υπηρεσιών, καλύπτει τις υποχρεώσεις προς το προσωπικό και τους συνεργαζόμενους φορείς, χρηματοδοτεί τη μεταφορά των μαθητών, στηρίζει την εκτέλεση των έργων, αξιοποιεί εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους και κυρίως, αποτυπώνει με ειλικρίνεια και διαφάνεια τις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες της Περιφέρειας. Υπογράμμισε παράλληλα ότι στο πλαίσιο αυτό αξιοποιείται κάθε διαθέσιμος πόρος με γνώμονα την εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του φορέα και την αναπτυξιακή ώθηση στην πραγματική οικονομία της Περιφέρειας.