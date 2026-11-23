Η 38χρονη μητέρα υποστηρίζει πως οι πράξεις φέρονται να διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του περασμένου καλοκαιριού και συγκεκριμένα από την 1η Ιουνίου έως τις 31 Αυγούστου

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. στην Πάτρα, έπειτα από μια σοβαρή καταγγελία που υπέβαλε μια 38χρονη γυναίκα στην τοπική Υποδιεύθυνση Ασφαλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, η μητέρα κατέθεσε μήνυση εναντίον του πρώην συζύγου της, υποστηρίζοντας πως προχώρησε σε γενετήσιες πράξεις εις βάρος της ανήλικης κόρης τους, ηλικίας 7 ετών.

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Όπως κατέθεσε η 38χρονη στους αστυνομικούς, οι αποτρόπαιες πράξεις φέρονται να διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του περασμένου καλοκαιριού, και πιο συγκεκριμένα στο διάστημα από την 1η Ιουνίου μέχρι και τις 31 Αυγούστου του 2026. Πλέον, τον λόγο έχουν οι αρμόδιες αρχές, οι οποίες εξετάζουν ενδελεχώς την υπόθεση προκειμένου να διαπιστωθεί η βασιμότητα της καταγγελίας.