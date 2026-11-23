Το Football Talk μαζί σας ξανά σήμερα Δευτέρα (23/11), στις 13:00 το μεσημέρι, στο YouTube των Νέων.

Οι Δημήτρης Σπηλιόπουλος, Νίκος Τζουάννης, Σταμάτης Βούλγαρης, Αντώνης Τσακαλέας και Νίκος Παπαδόπουλος μιλούν για τις ευρωπαϊκές μάχες των ελληνικών ομάδων.

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Συντονιστής ο Άλκης Τσαβδαράς.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 6-2 κόντρα στον Ηρακλή, πετυχαίνοντας τέσσερα γκολ στο δεύτερο μέρος και μεγάλο πρωταγωνιστή τον Λιόν Μπέιλι.

Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-0 τον ΟΦΗ, ωστόσο η επικράτηση επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Σαντίνο Αντίνο, ο οποίος αποχώρησε με φορείο μόλις στο 5ο λεπτό, με τους πρώτους φόβους να κάνουν λόγο για σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο.

Η ΑΕΚ επικράτησε με 1-0 της Καλαμάτας χάρη στο γκολ του Αμπουμπακαρί Κοϊτά στο 55ο λεπτό.

Ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε ευρεία νίκη με 4-0 επί της Κηφισιάς στην Τούμπα, με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς να σημειώνει χατ τρικ.

Δείτε την εκπομπή στο YouTube των Νέων: