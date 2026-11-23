Δέκα μήνες μετά την τραγωδία στα Τρίκαλα όπου έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες, οι οικογένειες των θυμάτων μιλούν για την αναζήτηση ευθυνών που παραμένει ανοιχτή

Τραγωδία στη Βιολάντα σημειώθηκε στις 26 Ιανουαρίου 2026, όταν πέντε γυναίκες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της εργασίας τους στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα. Δέκα μήνες αργότερα, στις 26 Νοεμβρίου, η εκπομπή MEGA Stories με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου επιστρέφει στην περιοχή και συναντά τις οικογένειες των θυμάτων.

Με τον ιδιοκτήτη του εργοστασίου να έχει αποφυλακιστεί με περιοριστικούς όρους, τα παιδιά και οι συγγενείς των θυμάτων μιλούν για όσα γνωρίζουν αλλά και για όσα περιμένουν ακόμη να αποκαλυφθούν. Κυρίως, αναφέρονται στις ίδιες τις γυναίκες: τη ζωή, τη δουλειά και τα σχέδιά τους για το μέλλον. Η καθημερινότητα συνεχίζεται χωρίς εκείνες, ενώ η αναζήτηση ευθυνών και η δικαστική διαδικασία παραμένει ανοιχτή.

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Ο Άγγελος Λιάκος μιλά για τη μητέρα του, Σταυρούλα Μπουκουβάλα, ενώ η Ελένη Κατιδιώτη αναφέρεται στη δική της μητέρα, Αγάπη Μπουνόβα. Ο Τριαντάφυλλος Τέλλιος, συγγενής της Αναστασίας Νάσιου, προσφέρει τη δική του μαρτυρία. Μέσα από τις αφηγήσεις τους, οι γυναίκες που γνωρίσαμε μέσα από τις ειδήσεις αποκτούν ξανά την ταυτότητά τους, πέρα από τις συνθήκες του θανάτου τους, αναδεικνύοντας τις συνήθειες, τις επιθυμίες και τον ρόλο τους στην οικογένεια.

Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων μιλά για ερωτήματα που προκύπτουν

Ο Δημήτρης Αρμάγος, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, αναφέρεται στην ασφάλεια στους χώρους εργασίας και στα ερωτήματα που προκύπτουν για την προστασία των εργαζομένων μετά το τραγικό συμβάν.

Πόσα γνώριζαν οι συγγενείς για τις συνθήκες στο εργοστάσιο; Ποια ενημέρωση και στήριξη είχαν μετά την έκρηξη; Τι προσδοκούν σήμερα από τη Δικαιοσύνη και τι σημαίνει δικαίωση για μια οικογένεια που καλείται να συνεχίσει χωρίς το αγαπημένο της πρόσωπο;