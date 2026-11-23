Η γερμανική αστυνομία δεν θεωρεί τις απειλές αξιόπιστες και συνέστησε στα σχολεία να μην προχωρήσουν σε εκκενώσεις, ενώ ανάλογα περιστατικά αναφέρθηκαν και στη Δανία

Συναγερμός σήμανε τη Δευτέρα στη Γερμανία, καθώς περισσότερα από 400 σχολεία φέρονται να έλαβαν απειλητικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, τα μηνύματα έφεραν ως θέμα τη φράση «Death Awaits You» («Ο θάνατος σας περιμένει»), προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών Αρχών σε πολλές περιοχές της χώρας.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι διερευνά τις καταγγελίες, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι, με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, δεν θεωρεί τις απειλές αξιόπιστες. Παράλληλα, συνέστησε στις σχολικές μονάδες να μην προχωρήσουν σε εκκενώσεις και να συνεχίσουν κανονικά τη λειτουργία τους.

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#Bombendrohungen an Schulen Zahlreiche Schulen in #Thüringen, u. a. in Jena, Erfurt, Gotha und Nordhausen, erhielten heute Morgen wortgleiche Droh-E-Mails. Auch andere Bundesländer sind betroffen. Wir ermitteln. Nach aktuellem Stand gehen wir nicht von einer Ernsthaftigkeit der Drohungen aus. Der Schulbetrieb soll regulär fortgesetzt werden. Weitere Infos findest du hier: https://t.co/Y2VWdQP6ee — Polizei Thüringen (@Polizei_Thuer) November 23, 2026

Μεταξύ των πρώτων περιοχών όπου καταγράφηκαν περιστατικά ήταν η Ερφούρτη της Θουριγγίας και το Φράιμπουργκ. Σύμφωνα με τις γερμανικές Αρχές, απειλητικά μηνύματα εστάλησαν σε σχολικές μονάδες πολλών πόλεων, συμπεριλαμβανομένων των Ιένα, Ερφούρτη, Μίλχαουζεν, Τσέλα-Μέλις, Νορντχάουζεν, Γκότα, Ρούντολσταντ και Γκράιτς.

Τι ανακοίνωσε η γερμανική αστυνομία

Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία της Ερφούρτης ανέφερε ότι οι απειλές ελήφθησαν το πρωί της Δευτέρας από διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα, φέροντας πανομοιότυπη διατύπωση.

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«Τα ίδια, πανομοιότυπα απειλητικά μηνύματα ελήφθησαν σήμερα το πρωί από τα διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα», ανέφεραν οι Αρχές, προσθέτοντας ότι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το φαινόμενο αφορά και άλλα ομόσπονδα κρατίδια της Γερμανίας.

Polizeipräsidium #Freiburg: Derzeit kommt es zu vermehrten Bombendrohungen an versch. Schulen in Baden-Württemberg. +++Nach eingehender Prüfungen besteht derzeit keine konkrete Gefahr für die Bevölkerung+++ Wir informieren Sie auf unseren Kanälen über den weiteren Sachstand! https://t.co/tV7oTLwNd0 — Polizei Freiburg (@PolizeiFR) November 23, 2026

Η αστυνομία διευκρίνισε ότι δεν διαθέτει ακόμη πληροφορίες για την ταυτότητα του συντάκτη ή του αποστολέα των μηνυμάτων. Έχει ξεκινήσει έρευνα για αδικήματα που σχετίζονται με διατάραξη της δημόσιας ειρήνης μέσω απειλής τέλεσης εγκληματικής πράξης.

«Προς το παρόν, η αστυνομία δεν θεωρεί ότι οι απειλές για βόμβες είναι σοβαρές και συνιστά στα σχολεία να μην εφαρμόσουν μέτρα εκκένωσης και να συνεχίσουν κανονικά τη λειτουργία τους», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

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Αναφορές και στη Δανία

Ανάλογες αναφορές καταγράφονται, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, και στη Δανία. Όπως και στη Γερμανία, η δανική αστυνομία εκτιμά ότι οι απειλές στερούνται αξιοπιστίας, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι προκαλούν εύλογη ανησυχία στις τοπικές σχολικές κοινότητες.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τα περιστατικά, εξετάζοντας το ενδεχόμενο κοινής προέλευσης των μηνυμάτων και την ταυτοποίηση των δραστών.

Κύμα αναστάτωσης από απειλές για βόμβες στην Ευρώπη

Το περιστατικό καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έρχονται αντιμέτωπες με μια σειρά συμβάντων που προκαλούν αναστάτωση σε δημόσιες και ιδιωτικές υποδομές.

Το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί πολλαπλές απειλές για βόμβες κατά εμπορικών αεροπορικών εταιρειών, ενώ έχουν αναφερθεί και κυβερνοεπιθέσεις σε συστήματα ψύξης σούπερ μάρκετ, με σκοπό την πρόκληση μαζικής αλλοίωσης προϊόντων.

Οι γερμανικές Αρχές δεν έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής εάν οι απειλές κατά των σχολείων συνδέονται με τα υπόλοιπα περιστατικά ή εάν πρόκειται για ξεχωριστή ενέργεια.