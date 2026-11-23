«Οι ενέργειες αυτές έχουν ως αποτέλεσμα εξαιρετικά επώδυνες συνέπειες για το καθεστώς του Κιέβου», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ,

Με αντίποινα και «εξαιρετικά επώδυνες συνέπειες» για το Κίεβο απειλεί η Μόσχα, μετά την ουκρανική επίθεση με θαλάσσια drones που οδήγησε στη βύθιση της ρωσικής κορβέτας «Merkury» στα ανοικτά των ακτών της Λιβύης.

«Οι ενέργειες αυτές έχουν ως αποτέλεσμα εξαιρετικά επώδυνες συνέπειες για το καθεστώς του Κιέβου», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, προσθέτοντας ότι το ρωσικό υπουργείο Άμυνας θα προχωρήσει σε σχετική ανακοίνωση.

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Ο Πεσκόφ πρόσθεσε επίσης ότι: «Θα ήθελα να υπενθυμίσω μια δήλωση που έκανε ο Πούτιν στο Σενζέν, στην οποία επιβεβαίωσε ότι αυτή η πρακτική, αυτή η πορεία δράσης από την πλευρά του στρατού μας, θα συνεχιστεί».

Footage filmed from a Libyan National Army Air Force helicopter shows a Ukrainian surface drone hitting a Russian military-linked cargo vessel off Benghazi earlier. https://t.co/HYPHSpQirR — Open Source Intel (@Osint613) November 22, 2026

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε επιβεβαιώσει ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν και βύθισαν τη ρωσική κορβέτα «Merkury» στα ανοικτά της Λιβύης, ενώ στη συνέχεια επιτέθηκαν και σε ρωσικό εμπορικό πλοίο. Ο ίδιος χαρακτήρισε την επιχείρηση υποδειγματική, στο πλαίσιο της απάντησης της Ουκρανίας στη ρωσική εισβολή.

Συγκεκριμένα, ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ έγραψε: «Όλα έγιναν στα ανοικτά των ακτών της Λιβύης. Οι στρατιώτες μας χρησιμοποίησαν επτά ουκρανικής κατασκευής θαλάσσια drones. Παρά τις προσπάθειες του εχθρού να τα αναχαιτίσει, η ρωσική κορβέτα Merkury βυθίστηκε».

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«Ο δεύτερος στόχος μας ήταν το ρωσικό φορτηγό πλοίο MV Angara, το οποίο ο εχθρός χρησιμοποιούσε για τη μεταφορά όπλων. Αποτέλεσμα: χτυπήθηκε», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι οι ουκρανικές επιχειρήσεις συνεχίζονται σε συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, κατά την ίδια επιχείρηση καταστράφηκε και ένα ρωσικό στρατιωτικό ελικόπτερο Ka-27, το οποίο βρισκόταν στην κορβέτα.

Επίδειξη επιχειρησιακών δυνατοτήτων από την Ουκρανία

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε μεγάλη απόσταση από τα ουκρανικά και τα ρωσικά εδάφη, μόλις μία ημέρα μετά την επίθεση σε ρωσικό φορτηγό πλοίο στα ανοικτά των ακτών της Φινλανδίας.

Η δυνατότητα του Κιέβου να πλήξει ρωσικούς στόχους από τη Μεσόγειο έως τη Βαλτική αναδεικνύει την επιχειρησιακή εμβέλεια των ουκρανικών δυνάμεων και δημιουργεί νέα δεδομένα για την ασφάλεια των ρωσικών πλοίων.

Η κορβέτα «Merkury», αν και δεν αποτελούσε τη ναυαρχίδα του ρωσικού στόλου, συγκαταλεγόταν στα νεότερα πολεμικά πλοία του. Είχε ενταχθεί σε υπηρεσία μόλις το 2023, γεγονός που καθιστά την απώλειά της σημαντικό πλήγμα για το ρωσικό Πολεμικό Ναυτικό.

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Ιδιαίτερη σημασία έχει και το γεγονός ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε με επτά θαλάσσια drones ουκρανικής κατασκευής, υπογραμμίζοντας την αυξανόμενη αξιοποίηση μη επανδρωμένων συστημάτων από το Κίεβο στις ναυτικές επιχειρήσεις.

Η επίθεση σημειώθηκε, επίσης, σε μια περίοδο εντατικών διπλωματικών προσπαθειών του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την επίτευξη συμφωνίας που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου.

Μετά τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Σενζέν της Κίνας την περασμένη εβδομάδα, ο Ζελένσκι επιδιώκει να διασφαλίσει ότι οι αμερικανικές πρωτοβουλίες για την ειρήνη θα λαμβάνουν υπόψη και τις θέσεις του Κιέβου, καθώς και το σύνολο των εξελίξεων στο πεδίο της σύγκρουσης.