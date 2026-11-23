Στα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός με αρνητικές θερμοκρασίες τις πρωινές ώρες, ενώ από το Σαββατοκύριακο αναμένονται χιονοπτώσεις στα ορεινά της χώρας

Απότομη πτώση θα παρουσιάσει η θερμοκρασία την Τρίτη και την Τετάρτη, με το κρύο να γίνεται πιο αισθητό κυρίως στη βόρεια Ελλάδα, όπου θα σημειωθεί και παγετός τις πρωινές ώρες. Από την Πέμπτη, ωστόσο, ο καιρός θα αρχίσει να μεταβάλλεται, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια. Η επιδείνωση θα γίνει πιο αισθητή από την Παρασκευή και κυρίως το Σαββατοκύριακο, με περισσότερες και εντονότερες βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, χιονοπτώσεις στα ορεινά και ενίσχυση των βοριάδων, οι οποίοι την Κυριακή θα φτάσουν τοπικά σε θυελλώδεις εντάσεις στο Αιγαίο. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα και αισθητή πτώση προς το τέλος της εβδομάδας.

Τρίτη 24 Νοεμβρίου

Την Τρίτη, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσει γενικά ηλιοφάνεια, με λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους. Πρόσκαιρα πιο αυξημένες νεφώσεις θα σημειωθούν στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, όπου θα εκδηλωθούν λίγες σύντομες τοπικές βροχές.

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Τοπικά περιορισμένη θα είναι η ορατότητα νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ, κυρίως στα ηπειρωτικά, με τον σχηματισμό ομίχλης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, ενώ πρόσκαιρα στο Αιγαίο ενδέχεται να φτάσουν τα 7 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα, η οποία θα είναι ιδιαίτερα αισθητή στα βόρεια, όπου δεν θα ξεπεράσει τους 11 με 13 και πολύ τοπικά τους 14 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 15 με 19 βαθμούς, ενώ στα νότια τοπικά τους 20 με 22 βαθμούς. Νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ στα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός, με αρνητικές θερμοκρασίες.

Αττική

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες παροδικές νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με εντάσεις 2 με 4 μποφόρ.

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Θεσσαλονίκη

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 12 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί με εντάσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου

Την Τετάρτη, νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες θα επικρατήσουν στην ανατολική Πελοπόννησο και την Κρήτη, όπου υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες. Αντίστοιχα, στο Ιόνιο ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές κατά τις βραδινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας, με λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά τόπους και κατά περιόδους θα είναι πιο αυξημένες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ, κυρίως στα ηπειρωτικά, όπου θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 5 μποφόρ και από το μεσημέρι θα ενισχυθούν, φτάνοντας τα 6 και τοπικά στο βόρειο Ιόνιο τα 7 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ από το μεσημέρι θα στραφούν σταδιακά σε νότιους με την ίδια ένταση. Εξαίρεση θα αποτελεί το νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπου θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

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Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση στις περισσότερες περιοχές, ενώ στα βόρεια δεν θα παρουσιάσει σημαντική μεταβολή, με τις μέγιστες τιμές να μην ξεπερνούν τους 12 με 14 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 15 με 17 βαθμούς, ενώ στα δυτικά και τα νότια τοπικά τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου. Νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

Πέμπτη 26 Νοεμβρίου

Την Πέμπτη αναμένεται σταδιακή μεταβολή του καιρού, με τις νεφώσεις να αυξάνονται αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με πιθανότητα να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ, κυρίως στα ηπειρωτικά, με σχηματισμό ομίχλης.

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Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, ενώ πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο ενδέχεται να φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα και θα φτάσει στα κεντρικά και τα βόρεια τους 17 με 18 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα αγγίξει τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Έντονη επιδείνωση από την Παρασκευή και κυρίως το Σαββατοκύριακο

Περισσότερες βροχές αναμένονται σχεδόν σε όλη τη χώρα την Παρασκευή, με σποραδικές καταιγίδες, ενώ η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει σημαντική μεταβολή. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, ενισχυμένοι, με εντάσεις 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Το Σάββατο οι βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχιστούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε βόρειους, ενώ η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί από τα βόρεια. Παράλληλα, χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά τμήματα της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Την Κυριακή η επιδείνωση του καιρού θα είναι πιο έντονη, με περισσότερες και εντονότερες βροχές και καταιγίδες. Χιονοπτώσεις αναμένονται σε ορεινές περιοχές της βόρειας, κεντρικής και νότιας ηπειρωτικής χώρας, ενώ οι βοριάδες θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας τοπικά σε θυελλώδεις εντάσεις στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη τη χώρα.