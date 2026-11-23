Tο ενδεχόμενο δημιουργίας μπλόκων με τρακτέρ στους δρόμους αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της πανελλαδικής σύσκεψης που έχει προγραμματιστεί για τις 6 Δεκεμβρίου στη Νίκαια Λάρισας

Με τα τρακτέρ στους δρόμους ξεκινούν οι νέες αγροτικές κινητοποιήσεις, καθώς οι παραγωγοί κλιμακώνουν τις αντιδράσεις τους και προειδοποιούν ότι είναι έτοιμοι να προχωρήσουν ακόμη και σε πανελλαδικά μπλόκα πριν από τα Χριστούγεννα.

Η αρχή γίνεται την, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, από την Αγιά Λάρισας, όπου μηλοπαραγωγοί και κερασοπαραγωγοί διαμαρτύρονται για τις μεγάλες καθυστερήσεις στην καταβολή των αποζημιώσεων για τις ζημιές που προκάλεσε ο παγετός του Απριλίου 2025.

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Παράλληλα, αγρότες σε διάφορες περιοχές της χώρας προετοιμάζουν νέες κινητοποιήσεις, ενώ το ενδεχόμενο δημιουργίας μπλόκων με τρακτέρ στους δρόμους αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της πανελλαδικής σύσκεψης που έχει προγραμματιστεί για τις 6 Δεκεμβρίου στη Νίκαια Λάρισας.

Μηχανοκίνητη πορεία και συμβολικός αποκλεισμός στο λιμάνι του Βόλου

Την Τρίτη 24 Νοεμβρίου τη σκυτάλη των κινητοποιήσεων παίρνουν οι αγρότες, οι μελισσοκόμοι, οι κτηνοτρόφοι και οι αλιείς της Μαγνησίας.

Οι παραγωγοί σχεδιάζουν μηχανοκίνητη πορεία, καθώς και συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου, στο πλαίσιο των αντιδράσεών τους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.

Με τρακτέρ στις απεργιακές συγκεντρώσεις της Τετάρτης

Οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν και την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, ημέρα κατά την οποία έχει προκηρυχθεί γενική απεργία από την ΑΔΕΔΥ.

Αγρότες από διάφορες περιοχές της χώρας προγραμματίζουν να δώσουν το «παρών» στις απεργιακές συγκεντρώσεις, συμμετέχοντας με συμβολικό αριθμό τρακτέρ.

Με την παρουσία τους θέλουν να αναδείξουν τα προβλήματα που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν και να στείλουν μήνυμα ότι οι διεκδικήσεις τους θα συνεχιστούν.

Οι κινητοποιήσεις των επόμενων ημερών αναμένεται να αποτελέσουν την αφετηρία για την περαιτέρω κλιμάκωση των αγροτικών αντιδράσεων, με το ενδεχόμενο πανελλαδικών μπλόκων πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων να παραμένει ανοιχτό.