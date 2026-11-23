Οι επισκέπτες από το εξωτερικό ανήλθαν σε 34,2 εκατομμύρια κατά το εννεάμηνο, ενώ καθοριστική για την άνοδο των εσόδων ήταν η αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι

Ισχυρή παραμένει η πορεία του ελληνικού τουρισμού το 2026, με τις ταξιδιωτικές εισπράξεις να φτάνουν τα 21,96 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου, σημειώνοντας αύξηση 9,7% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ανοδικά κινήθηκε και η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση, καθώς οι επισκέπτες από το εξωτερικό ανήλθαν σε 34,2 εκατομμύρια, καταγράφοντας αύξηση 8,3%. Το ταξιδιωτικό ισοζύγιο παρουσίασε πλεόνασμα 18,81 δισ. ευρώ, έναντι 17,44 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Σημαντική ήταν η συμβολή των ευρωπαϊκών αγορών. Πρωταγωνιστικό ρόλο είχαν οι Γερμανοί επισκέπτες, με τις εισπράξεις να αυξάνονται κατά 13,5% και να φτάνουν τα 3,57 δισ. ευρώ. Εντυπωσιακή άνοδο 26,2% σημείωσαν τα έσοδα από την Ιταλία, ενώ από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 15,2%, φτάνοντας τα 1,67 δισ. ευρώ.

Θετική ήταν η εικόνα και τον Σεπτέμβριο, με τις ταξιδιωτικές εισπράξεις να διαμορφώνονται στα 3,76 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 11,1% σε ετήσια βάση. Η αύξηση των εσόδων ήταν σημαντικά μεγαλύτερη από εκείνη των αφίξεων, οι οποίες ενισχύθηκαν μόλις κατά 0,6%. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η άνοδος της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 10,2%.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο ελληνικός τουρισμός συνεχίζει να ενισχύει τη συμβολή του στην οικονομία, με περισσότερους επισκέπτες αλλά και υψηλότερη δαπάνη κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη χώρα.