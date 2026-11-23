Η διοίκηση της εταιρείας φέρεται να πρότεινε στον πιλότο την πρόωρη συνταξιοδότησή του ως εναλλακτική λύση, ενώ ο ίδιος φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο υποβολής ποινικής καταγγελίας

Η πορτογαλική αεροπορική εταιρεία εξακολουθεί να καταβάλλει κανονικά τον μισθό του κυβερνήτη Tiago Bernardo Lopes, χωρίς να του επιτρέπει να εκτελεί πτήσεις, παρά την οριστική δικαστική απόφαση που δικαιώνει τον ίδιο και υποχρεώνει την εταιρεία να τον επαναφέρει στα καθήκοντά του. Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται ένα περιστατικό κατά την απογείωση στο Σαν Φρανσίσκο, οι αξιολογήσεις των τεχνικών του ικανοτήτων και μια πολυετής δικαστική διαμάχη.

Περισσότερα από 1,3 εκατομμύρια ευρώ έχει ήδη δαπανήσει η πορτογαλική αεροπορική εταιρεία TAP για έναν κυβερνήτη αεροσκαφών, τον οποίο διατηρεί εκτός πτητικών καθηκόντων εδώ και επτά χρόνια, συνεχίζοντας ωστόσο να του καταβάλλει κανονικά τις αποδοχές του. Η υπόθεση του Tiago Bernardo Lopes έχει εξελιχθεί σε μια ιδιαίτερα χαρακτηριστική εργασιακή και δικαστική αντιπαράθεση, καθώς, παρά την οριστική δικαστική απόφαση που δικαίωσε τον πιλότο, η εταιρεία εξακολουθεί να μην του επιτρέπει να επιστρέψει στο πιλοτήριο.

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Η περιπέτεια του κυβερνήτη ξεκίνησε το 2019, όταν απομακρύνθηκε από τις πτήσεις έπειτα από περιστατικό κατά τη διάρκεια απογείωσης στο Σαν Φρανσίσκο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, κατά τη συγκεκριμένη διαδικασία προέκυψε διαφωνία ανάμεσα στον ίδιο και στους συγκυβερνήτες του σχετικά με τον χειρισμό του αεροσκάφους, υπό συνθήκες ισχυρών ανέμων. Το περιστατικό αποτέλεσε την αφετηρία μιας διαδικασίας αξιολόγησης της επαγγελματικής του επάρκειας, η οποία τελικά οδήγησε στην απομάκρυνσή του από τα πτητικά καθήκοντα.

Το 2020, τεχνική επιτροπή της TAP κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο κυβερνήτης δεν διέθετε πλέον τις απαραίτητες τεχνικές ικανότητες για να αναλάβει τον χειρισμό αεροσκαφών Airbus. Η εταιρεία αμφισβήτησε ουσιαστικά την επαγγελματική του καταλληλότητα, επικαλούμενη ζητήματα που σχετίζονταν τόσο με τον τρόπο διαχείρισης του περιστατικού όσο και με τη συμπεριφορά του στο πιλοτήριο. Από την πλευρά του, ο πιλότος αμφισβήτησε την αντιμετώπιση της εταιρείας και προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, επιδιώκοντας την αποκατάσταση της επαγγελματικής του θέσης.

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Στο πλαίσιο της διαδικασίας πραγματοποιήθηκε και ψυχολογική αξιολόγηση, ενώ ο κυβερνήτης συμμετείχε σε πρόγραμμα ψυχολογικής υποστήριξης διάρκειας 40 ωρών. Σύμφωνα με σχετική υπηρεσιακή αλληλογραφία, το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε και είχαν αντιμετωπιστεί οι συμπεριφορές που είχαν προκαλέσει ανησυχία. Παρά τις εξελίξεις αυτές, η TAP δεν προχώρησε στην επαναφορά του σε κανονικά πτητικά καθήκοντα, διατηρώντας τον εκτός επιχειρησιακής δραστηριότητας.

Η δικαστική διαμάχη έφτασε τελικά σε οριστική απόφαση, με τη Δικαιοσύνη να δικαιώνει τον πιλότο και να κρίνει υπερβολική την πολυετή απομάκρυνσή του από τις πτήσεις. Το δικαστήριο καταδίκασε την TAP και την υποχρέωσε να αποκαταστήσει την επαγγελματική του δραστηριότητα, ενώ επιδίκασε υπέρ του αποζημίωση ύψους 25.000 ευρώ. Η απόφαση αποτέλεσε σημαντική εξέλιξη για τον κυβερνήτη, ο οποίος περίμενε επί χρόνια να επιστρέψει στην εργασία του.

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Ωστόσο, παρά τη δικαστική εξέλιξη, η εταιρεία εξακολουθεί να μην του επιτρέπει να πετάξει. Αντί να προχωρήσει στην επαναφορά του στο πιλοτήριο, φέρεται να του πρότεινε ως εναλλακτική λύση την πρόωρη συνταξιοδότηση. Η στάση αυτή δημιουργεί νέα ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο η διοίκηση της TAP αντιμετωπίζει την υπόθεση, αλλά και για τη συμμόρφωσή της προς τις δικαστικές αποφάσεις.

Το οικονομικό κόστος είναι πλέον ιδιαίτερα σημαντικό. Για επτά χρόνια, η εταιρεία καταβάλλει μισθό σε έναν κυβερνήτη που δεν εκτελεί πτήσεις, με τη συνολική δαπάνη να έχει ξεπεράσει το 1,3 εκατομμύριο ευρώ. Πρόκειται για ένα ποσό που αναδεικνύει τις οικονομικές συνέπειες μιας αντιπαράθεσης η οποία παραμένει άλυτη, παρά την πολυετή δικαστική διαδικασία.

Ο ίδιος ο πιλότος φέρεται να εξετάζει πλέον ακόμη και την υποβολή ποινικής καταγγελίας σε βάρος της εταιρείας, θεωρώντας ότι η μη εφαρμογή της δικαστικής απόφασης δεν μπορεί να συνεχιστεί επ’ αόριστον. Το ενδεχόμενο αυτό ανοίγει έναν νέο κύκλο αντιπαράθεσης, ο οποίος ενδέχεται να μεταφέρει την υπόθεση και σε διαφορετικό νομικό επίπεδο.

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Η περίπτωση του Tiago Bernardo Lopes αναδεικνύει ένα σύνθετο ζήτημα που βρίσκεται στη διασταύρωση των εργασιακών δικαιωμάτων, της αεροπορικής ασφάλειας και της εταιρικής ευθύνης. Από τη μία πλευρά, μια αεροπορική εταιρεία έχει υποχρέωση να διασφαλίζει ότι οι κυβερνήτες που αναλαμβάνουν τον χειρισμό των αεροσκαφών διαθέτουν όλες τις απαιτούμενες τεχνικές και επαγγελματικές προϋποθέσεις. Από την άλλη, οφείλει να συμμορφώνεται με τις δικαστικές αποφάσεις και να μην αφήνει μια εργασιακή διαφορά να διαιωνίζεται χωρίς σαφή κατάληξη.

Το βασικό ερώτημα πλέον είναι γιατί η TAP εξακολουθεί να κρατά έναν κυβερνήτη εκτός πιλοτηρίου, ενώ έχει ήδη δικαστικά ηττηθεί στην υπόθεση που αφορά την πολυετή απομάκρυνσή του. Και ακόμη περισσότερο, πώς δικαιολογείται η συνέχιση μιας κατάστασης που έχει κοστίσει πάνω από 1,3 εκατομμύριο ευρώ, χωρίς να έχει δοθεί οριστική λύση. Για την ώρα, ο Tiago Bernardo Lopes εξακολουθεί να πληρώνεται, αλλά παραμένει καθηλωμένος στο έδαφος, σε μια υπόθεση που έχει μετατραπεί σε σοβαρό πρόβλημα για την πορτογαλική αεροπορική εταιρεία.