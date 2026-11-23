Χαρακτηριστικά ο Ρούτε τόνισε ότι: «Τη μία ημέρα μπορεί να πρόκειται για εμπρηστική επίθεση σε ένα εργοστάσιο ή για drones που προκαλούν διαταραχές στη λειτουργία ενός αεροδρομίου

Την ανάγκη ενίσχυσης της αμυντικής θωράκισης των χωρών του ΝΑΤΟ και αύξησης των στρατιωτικών δαπανών υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε, κατά την ομιλία του στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ στο Βερολίνο. «Είμαστε όλοι στόχοι», προειδοποίησε, αναφερόμενος στις αυξανόμενες απειλές από διάφορες χώρες, ενώ παράλληλα απέρριψε κατηγορηματικά τις ρωσικές προτάσεις για επιστροφή των ορίων ανάπτυξης του ΝΑΤΟ σε εκείνα του 1997.

«Είμαστε όλοι στόχοι» και «αυτό δεν πρόκειται να σταματήσει σύντομα», ανέφερε ο Ρούτε, καλώντας τους συμμάχους να επιδείξουν «δράση και πραγματική ηγεσία» απέναντι στις αυξανόμενες απειλές από την Κίνα, το Ιράν, τη Ρωσία και τη Βόρεια Κορέα, αλλά και στις «εντεινόμενες κακόβουλες ενέργειες που στρέφονται εναντίον των χωρών μας».

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Όπως εξήγησε, οι απειλές αυτές μπορούν να εκδηλωθούν με διαφορετικές μορφές, από εμπρηστικές επιθέσεις και περιστατικά με drones έως δολιοφθορές σε σιδηροδρομικές υποδομές, επιθέσεις σε εμπορικά πλοία και κυβερνοεπιθέσεις.

Χαρακτηριστικά ο Ρούτε τόνισε ότι: «Τη μία ημέρα μπορεί να πρόκειται για εμπρηστική επίθεση σε ένα εργοστάσιο ή για drones που προκαλούν διαταραχές στη λειτουργία ενός αεροδρομίου. Την επόμενη, μπορεί να έχουμε δολιοφθορές σε σιδηροδρομικές γραμμές ή επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στη θάλασσα και κυβερνοεπιθέσεις».

Παράλληλα, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ αναφέρθηκε ειδικότερα στο «επικίνδυνο περιστατικό στην Πολωνία την Παρασκευή», καθώς και σε «ορισμένα σοβαρά γεγονότα» στη Μαύρη Θάλασσα. Όπως επισήμανε, οι εξελίξεις αυτές καθιστούν αναγκαία τη στενότερη εξέταση της περιφερειακής ασφάλειας, σε συνεργασία με τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Τουρκία.

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Ερωτηθείς για το περιστατικό στην Πολωνία, ο Ρούτε δήλωσε: «Είναι σαφές ότι πρόκειται για ένα επικίνδυνο περιστατικό. Προέρχεται από τη Ρωσία. Το αν ήταν σκόπιμο ή όχι είναι κάτι που πρέπει, φυσικά, να αποφασιστεί από τις αρμόδιες αρχές. Δεν θα κάνω ποτέ εικασίες».

Πρόσθεσε ότι θα τοποθετηθεί εκ νέου όταν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των στοιχείων μέσω του μηχανισμού συνεργασίας της Πολωνίας με τους υπόλοιπους συμμάχους του ΝΑΤΟ.

Οι αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ

Επίσης, ο Μαρκ Ρούτε κάλεσε τους ηγέτες των κρατών-μελών να διατηρήσουν την προσήλωσή τους στη δέσμευση για αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035, όπως συμφωνήθηκε στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη.

«Αν όμως είμαστε πραγματικά αποφασισμένοι να διατηρήσουμε τη Συμμαχία μας ισχυρή και ασφαλή, τότε όλοι οι σύμμαχοι πρέπει να αναλάβουν το μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί, όχι μόνο ως το 2035, αλλά από τώρα. Τουλάχιστον, κάθε χώρα πρέπει να διαθέτει ένα αξιόπιστο σχέδιο πορείας για την επίτευξη αυτού του στόχου», υπογράμμισε.

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«Απαράδεκτες» οι ρωσικές απαιτήσεις για το ΝΑΤΟ

Επιπλέον ο Ρούτε απέρριψε, παράλληλα, τις ρωσικές απαιτήσεις για αλλαγές στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας, οι οποίες είχαν διατυπωθεί το 2021, πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Υπογράμμισε επίσης ότι:«Είμαστε όλοι απολύτως ξεκάθαροι ότι οι προτάσεις που κατέθεσε η Ρωσία το 2021, οι οποίες ουσιαστικά σημαίνουν βήμα προς τα πίσω, με το ΝΑΤΟ να υποχωρεί από τη σημερινή του θέση στα σύνορα του 1997, είναι απαράδεκτες. Και δεν υπάρχει κανείς στο ΝΑΤΟ που να θεωρεί ότι αυτή είναι καλή ιδέα».

Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Ρούτε τόνισε ότι πρέπει να συνεχιστεί η απρόσκοπτη παροχή κρίσιμου στρατιωτικού εξοπλισμού στο Κίεβο, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας και πυρομαχικών.

Όπως σημείωσε, η στρατιωτική υποστήριξη επιτρέπει στην Ουκρανία να συνεχίσει να αμύνεται, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τη διαπραγματευτική της θέση σε ενδεχόμενες μελλοντικές συνομιλίες με τη Ρωσία.

Ο Ρούτε πρόσθεσε ακόμη ότι: «Ωστόσο, η υποστήριξη πρέπει να είναι συγκεκριμένη. Πρέπει να δείξουμε στον Πούτιν ότι οι προσπάθειές του να αποδυναμώσει τη στήριξή μας θα αποτύχουν».

Τέλος, υπογράμμισε την ανάγκη ευρύτερης υποστήριξης προς την Ουκρανία, αλλά και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των κοινωνιών των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ απέναντι σε ενδεχόμενες επιθέσεις και πράξεις σαμποτάζ κατά κρίσιμων υποδομών.