Ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε πως η Δυτική Μακεδονία έχει απωλέσει το 50% του πλούτου της από το 2010 και μετά, κάνοντας λόγο για μια «καθίζηση» στην περιοχή

Από το Μεσόβουνο Εορδαίας, ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε την ανάγκη για ένα διαρκές και άσβεστο μέτωπο απέναντι στον φασισμό, τονίζοντας πως η ιστορική μνήμη αποτελεί υποχρέωση για τον σχεδιασμό του μέλλοντος. Απευθυνόμενος σε κατοίκους και τον πρόεδρο της περιοχής, ο πρώην πρωθυπουργός ανέφερε: «Στεκόμαστε με πολύ μεγάλο σεβασμό απέναντι στα θύματα της ναζιστικής θηριωδίας. Το χωριό σας πλήρωσε βαρύ φόρο αίματος και νομίζω ότι και η παρουσία μου σήμερα σηματοδοτεί ότι η ιστορική μνήμη είναι μία υποχρέωση, όχι για να τιμάμε μόνο το χθες, αλλά για να σχεδιάζουμε το αύριο».

Ο κ. Τσίπρας επισήμανε πως σε μια περίοδο όπου το «αυγό του φιδιού» εκκολάπτεται εκ νέου, οι δημοκράτες και οι πατριώτες οφείλουν να σταθούν όρθιοι υπερασπιζόμενοι την ελευθερία και την εθνική ανεξαρτησία, καταδικάζοντας όσους εμφανίζονται ως «υπερασπιστές αυτών που έκαναν τις θηριωδίες εναντίον του ελληνικού λαού» ενώ ταυτόχρονα «παριστάνουν και τους πατριώτες». Παράλληλα, δεσμεύτηκε να παραστεί στην επερχόμενη επέτειο, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Τις υποσχέσεις τις κρατάμε».

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Η κρίση στην αγροτική παραγωγή και τη Δυτική Μακεδονία

Στη συζήτηση που ακολούθησε με πολίτες, ο Αλέξης Τσίπρας χαρακτήρισε το ζήτημα της αγροτικής παραγωγής υπαρξιακής σημασίας για τη χώρα. «Αυτή η χώρα έχει πάψει να παράγει. Και νομίζω ότι αυτό που συζητάμε αυτές τις μέρες είναι αν θα συνεχίσει να έχει νόημα η παραγωγή στον τόπο ή θα σταματήσουν οι αγρότες και οι παραγωγοί και καλλιεργητές να παράγουν και θα γίνουν όλοι υπάλληλοι και σερβιτόροι», υπογράμμισε, προσθέτοντας πως η στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής και της βιομηχανικής πολιτικής είναι κομβικής σημασίας για την αλλαγή κατεύθυνσης της χώρας.

Αναφερόμενος στην οικονομική κατάσταση της περιοχής, ο κ. Τσίπρας υποστήριξε πως η Δυτική Μακεδονία έχει απωλέσει το 50% του πλούτου της από το 2010 και μετά, κάνοντας λόγο για μια «καθίζηση» που ξεπερνά σε μέγεθος τις συνέπειες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Κατέληξε τονίζοντας την ανάγκη για ένα σοβαρό σχέδιο μετάβασης από τη λιγνιτική εποχή, προκειμένου να στηριχθούν οι κάτοικοι που «πλήρωσαν βαρύ τίμημα όλα τα προηγούμενα χρόνια» για την ενεργειακή τροφοδοσία της χώρας.