Ο αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας ανέφερε χαρακτηριστικά ότι:«Με άλλα λόγια, οι βασικές αρχές (της κρατικής πυρηνικής πολιτικής) επιτρέπουν στην πραγματικότητα την πραγματοποίηση ενός προληπτικού πυρηνικού πλήγματος, όταν τίθεται σε κίνδυνο η ίδια η ύπαρξη του κράτους μας ή προκαλείται απαράδεκτη ζημιά στη χώρα μας»

Το ενδεχόμενο ενός προληπτικού πυρηνικού πλήγματος από τη Ρωσία, σε περίπτωση μαζικής χρήσης μη πυρηνικών όπλων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν εκτεταμένες καταστροφές, επανέφερε ο αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

Σε άρθρο του με τίτλο «Κρατική κυριαρχία και πυρηνικά όπλα: διεθνείς νομικές πτυχές της διασφάλισης της εθνικής ασφάλειας», το οποίο δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Moscow Journal of International Law, ο Μεντβέντεφ αναφέρθηκε στις προβλέψεις του πυρηνικού δόγματος της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

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Ukraine and NATO countries have already created situations in which Russia considers the possibility of a nuclear strike. However, before making such a decision, Moscow conducts a comprehensive assessment of whether the response would be proportionate to the damage inflicted, Dmitry Medvedev said: https://t.co/U2PzsiPvGn — TASS (@tassagency_en) November 23, 2026

Όπως υποστήριξε, η δημιουργία στρατιωτικών απειλών κατά της Ρωσίας από αντίπαλη δύναμη, μεταξύ άλλων μέσω της μαζικής χρήσης μη πυρηνικών μέσων αεροδιαστημικής επίθεσης, θα μπορούσε να οδηγήσει στην εξέταση της επιλογής ενός προληπτικού πυρηνικού πλήγματος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τέτοιου είδους επιθέσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν τεχνολογικές, περιβαλλοντικές ή κοινωνικές καταστροφές, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια της χώρας.

Ο αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας ανέφερε χαρακτηριστικά ότι: ««Με άλλα λόγια, οι βασικές αρχές (της κρατικής πυρηνικής πολιτικής) επιτρέπουν στην πραγματικότητα την πραγματοποίηση ενός προληπτικού πυρηνικού πλήγματος, όταν τίθεται σε κίνδυνο η ίδια η ύπαρξη του κράτους μας ή προκαλείται απαράδεκτη ζημιά στη χώρα μας».

Ο Μεντβέντεφ υποστήριξε, ουσιαστικά, ότι το ρωσικό πυρηνικό δόγμα προβλέπει τη δυνατότητα προσφυγής σε πυρηνικά όπλα ακόμη και ως απάντηση σε συμβατικές επιθέσεις, εφόσον αυτές απειλούν την ύπαρξη του κράτους ή προκαλούν ζημιές που η Μόσχα θεωρεί απαράδεκτες.