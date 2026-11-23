Ιστορική ημέρα για τον πολιτισμό της Αθήνας και της χώρας, καθώς το εμβληματικό Παλαιό Μουσείο Ακρόπολης άνοιξε σήμερα, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, ξανά τις πύλες του πλήρως ανακαινισμένο, έπειτα από 19 χρόνια σιωπής. Όπως αποτυπώνεται και στα πλάνα από τους ανανεωμένους εσωτερικούς του χώρους, το ιστορικό κτήριο πάνω στον Ιερό Βράχο επιστρέφει στον πολιτιστικό χάρτη συνδέοντας την αρχαιολογική κληρονομιά με τις σύγχρονες μουσειακές εφαρμογές.

​Το κτήριο, σχεδιασμένο από τον αρχιτέκτονα Παναγή Κάλκο, ολοκληρώθηκε το 1874 —πριν από 152 χρόνια— και αποτέλεσε το πρώτο κτήριο του νεοελληνικού κράτους που κατασκευάστηκε αποκλειστικά για μουσειακή χρήση. Για περισσότερο από έναν αιώνα φιλοξένησε τα σπουδαία γλυπτά και ευρήματα του Ιερού Βράχου, έως τον Ιούλιο του 2007, οπότε και έκλεισε προκειμένου οι συλλογές του να μεταφερθούν στο Νέο Μουσείο Ακρόπολης.

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​Στη νέα του εποχή, το μουσείο εγκαινιάζεται με τέσσερις παράλληλες εκθέσεις: δύο αρχαιολογικές —με ευρήματα ανασκαφών της Αθήνας και τεκμήρια για την ιστορία τόσο της Ακρόπολης όσο και του ίδιου του μουσείου—, μία ψηφιακή έκθεση που αξιοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες και τεχνητή νοημοσύνη για να αναδείξει τις μεταβολές των μνημείων ανά τους αιώνες, καθώς και μια έκθεση σύγχρονης τέχνης του Αμερικανο-ιρακινού καλλιτέχνη Michael Rakowitz. Παράλληλα, στο κτήριο λειτουργεί εργαστήριο συντήρησης ανοικτής θέασης, δίνοντας στο κοινό τη δυνατότητα να παρακολουθεί από κοντά τη διαδικασία φροντίδας των αρχαιοτήτων.

Μητσοτάκης στα εγκαίνια του Παλαιού Μουσείου Ακρόπολης – «Αδιαπραγμάτευτος εθνικός στόχος η επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα»

Ηχηρό μήνυμα προς το Λονδίνο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα των εγκαινίων του ανακαινισμένου Παλαιού Μουσείου της Ακρόπολης, ξεκαθαρίζοντας πως η Αθήνα δεν πρόκειται να δεχθεί καμία διευθέτηση για τα Γλυπτά του Παρθενώνα που να εμπεριέχει αναγνώριση βρετανικής κυριότητας. Παράλληλα, ο πρωθυπουργός εξαπέλυσε βολές κατά της αντιπολίτευσης για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων, ενώ επανέφερε την παλαιότερη κόντρα με τον Αλέξη Τσίπρα σχετικά με τις παρεμβάσεις στον Ιερό Βράχο.

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Ορίζοντας την επιστροφή και την επανένωση των Γλυπτών ως σταθερό εθνικό στόχο, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε πως το ζήτημα υπερβαίνει μια απλή νομική διένεξη και αφορά την ακεραιότητα ενός ακρωτηριασμένου μνημείου. Όπως τόνισε, ο Παρθενώνας δημιουργήθηκε ως ένα ενιαίο αρχιτεκτονικό και καλλιτεχνικό έργο και όχι για να διαμελιστεί σε διάφορες εκθέσεις ανά τον κόσμο.

(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)

Επιμένοντας ότι η φυσική τους θέση είναι στην Αθήνα, σε άμεση οπτική επαφή με τον ναό, απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συμβιβασμού στο ιδιοκτησιακό καθεστώς. «Μια ιστορία 2.500 ετών δεν παραγράφεται», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας τη βεβαιότητα πως η μεθοδική και τεκμηριωμένη διεκδίκηση της Ελλάδας θα δικαιωθεί στο τέλος.

Κατά την ομιλία του, ο πρωθυπουργός απάντησε έμμεσα στις επικρίσεις του Νίκου Ανδρουλάκη για την αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης, καλώντας όσους ασκούν «εύκολη και μίζερη κριτική» να δουν στην πράξη τις εκατοντάδες υποδομές που υλοποιήθηκαν την τελευταία επταετία. Υποστήριξε πως τα έργα αυτά αποδεικνύουν τη διαφορά ανάμεσα στα λόγια και τον σωστό προγραμματισμό.

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Επιπλέον, αναφέρθηκε στην αντιπαράθεση του 2021 με τον Αλέξη Τσίπρα για το λεγόμενο «τσιμέντωμα» της Ακρόπολης, σημειώνοντας ότι η καλύτερη απάντηση δίνεται σήμερα από τους ίδιους τους επισκέπτες και κυρίως τα άτομα με αναπηρία, που πλέον έχουν ασφαλή και άνετη πρόσβαση σε ένα μνημείο από το οποίο παλαιότερα ήταν αποκλεισμένοι.

Το Παλαιό Μουσείο της Ακρόπολης, το πρώτο κτήριο του νεοελληνικού κράτους που ανεγέρθηκε αποκλειστικά για μουσειακή χρήση, επαναλειτουργεί έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες σιωπής, καθώς παρέμενε κλειστό από το 2007-2008 όταν τα εκθέματά του μεταφέρθηκαν στο Νέο Μουσείο. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η κυβέρνηση απέρριψε την εύκολη λύση της μετατροπής του σε αποθήκη και γραφεία, επιλέγοντας να το εντάξει ξανά στον ζωντανό ιστό του αρχαιολογικού χώρου, ενώ στάθηκε και στην απομάκρυνση των σκαλωσιών από το ανατολικό αέτωμα του Παρθενώνα μετά από περίπου 200 χρόνια.

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Από την πλευρά της, η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, χαρακτήρισε «υβριστικό» τον σχεδιασμό του 2018 που προόριζε το κτήριο για αποθηκευτικό χώρο, τονίζοντας πως η αλλαγή πορείας το 2019 του έδωσε ξανά τον ρόλο που του αξίζει δίπλα στον Παρθενώνα. Στη σημασία του πολιτισμού ως αναπτυξιακού πυλώνα στάθηκε και ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, επισημαίνοντας τον επιτυχημένο συνδυασμό του ιστορικού χαρακτήρα του μνημείου με τις σύγχρονες υποδομές.

(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)

Οι τέσσερις εκθέσεις της νέας εποχής

Η επανεκκίνηση του μουσείου συνοδεύεται από ένα πολυεπίπεδο εκθεσιακό πρόγραμμα τεσσάρων ενοτήτων, που συνδέει τα αρχαιολογικά ευρήματα με την ψηφιακή τεχνολογία και τη σύγχρονη δημιουργία.

Η πρώτη ενότητα, με τίτλο «Αθήναι Πόλις Ιδέα», παρουσιάζει εντυπωσιακά ανασκαφικά ευρήματα της πόλης —πολλά εκ των οποίων εκτίθενται για πρώτη φορά— φωτίζοντας την εξέλιξη της κοινωνικής, πνευματικής και θρησκευτικής ζωής της αρχαίας Αθήνας. Η δεύτερη, που θα λειτουργεί ως μόνιμη έκθεση, περιλαμβάνει λίθινα αρχιτεκτονικά μέλη και επιγραφές από την Ακρόπολη, όπως ψηφίσματα της βουλής, συνθήκες, καταλόγους αρχόντων και ιδιωτικά κείμενα, αναδεικνύοντας τη δημόσια και ιδιωτική ζωή της αρχαιότητας.

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(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)

Την τεχνολογική διάσταση αναλαμβάνει η τρίτη έκθεση με τίτλο «Parthenon Alive», η οποία δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης και αξιοποιεί σύγχρονες ψηφιακές μεθόδους για την ερμηνεία και αναπαράσταση του Παρθενώνα. Τέλος, το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με μια έκθεση σύγχρονης τέχνης σε σύμπραξη με τον οργανισμό ΝΕΟΝ του Δημήτρη Δασκαλόπουλου, που αποτελεί το τελευταίο μέρος της τριλογίας «Αρχαίοι Πολιτισμοί και Σύγχρονη Τέχνη» του Αμερικανοϊρακινού καλλιτέχνη Michael Rakowitz. Με κεντρικό υλικό την αρχαία πλίνθο και τον πηλό, η έκθεση εξερευνά έννοιες όπως η διασπορά και η μνήμη μέσα από οπτικοακουστικό υλικό, ένα μεγάλο γλυπτό από οπτόπλινθους και μια μακέτα του βράχου της Ακρόπολης της 4ης χιλιετίας π.Χ., πλαισιωμένη από μαρτυρίες ανθρώπων που ξεριζώθηκαν από τις πατρίδες τους και βρήκαν καταφύγιο στην Ελλάδα.

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