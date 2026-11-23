Το μέτρο αποσκοπεί στη χρηματοδότηση της φύλαξης παιδιών, της στέγης και των δημόσιων υπηρεσιών, ενόψει των βουλευτικών εκλογών που διεξάγονται την Κυριακή 29 Νοεμβρίου

Ο Ισπανός σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ πρότεινε έναν νέο φόρο στις περιουσίες άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ, μερικές ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν την Κυριακή, 29 Νοεμβρίου, ένα μέτρο που αποσκοπεί στη χρηματοδότηση της φύλαξης παιδιών, της στέγης κα των δημόσιων υπηρεσιών.

“Αν και έχουμε μειώσει τις ανισότητες των εισοδημάτων σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, το 0,1% των πιο πλούσιων κατέχουν περισσότερο από το 10% του πλούτου. Και το μερίδιό τους δεν σταμάτησε να αυξάνεται από το 2010”, έγραψε ο Πέδρο Σάντσεθ στο X.

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“Προτείνουμε έναν φόρο στις περιουσίες άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να χρηματοδοτήσουμε, για παράδειγμα, παροχή για την εκπαίδευση των παιδιών, τη στέγη και τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών”, πρόσθεσε.

Η πρόταση αυτή γίνεται καθώς οι Σοσιαλιστές του Σάντσεθ προσπαθούν να διαφοροποιηθούν από το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP), το οποίο ο πρωθυπουργός κατηγορεί ότι θέλει να μειώσει τους φόρους για τους πιο πλούσιους.

Το PP παρουσιάζεται ως φαβορί στις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίζει την απόλυτη πλειοψηφία. Στο σενάριο αυτό, το ακροδεξιό κόμμα Vox θα μπορούσε να παίξει αποφασιστικό ρόλο στον σχηματισμό κυβέρνησης.

Αριστεροί πολιτικοί στη Βρετανία, τη Γαλλία, την Ολλανδία και αλλού τάσσονται υπέρ διάφορων μορφών φορολόγησης της περιουσίας των πιο πλούσιων με στόχο να απαντήσουν στη δυσαρέσκεια που προκαλούν οι ανισότητες και να κινητοποιήσουν τους ψηφοφόρους τους.

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Οι εργοδοτικές οργανώσεις αντιτίθενται γενικά σθεναρά σε αυτές τις μορφές φορολογίας, εκτιμώντας ότι θα μπορούσαν να ωθήσουν στην έξοδο επιχειρηματίες που δημιουργούν θέσεις εργασίας και ανάπτυξη.

Η Ισπανία διαθέτει ήδη φόρο αλληλεγγύης για τις μεγάλες περιουσίες, που εισήχθη το 2022 και εφαρμόζεται σε καθαρή περιουσία άνω των τριών εκατομμυρίων ευρώ.

Ο φόρος αυτός αποφασίστηκε προκειμένου να συμπληρώσει τους περιφερειακούς φόρους περιουσίας και να διασφαλιστεί ότι οι φορολογούμενοι με τη μεγαλύτερη περιουσία συμμετέχουν στην δημοσιονομική προσπάθεια όποιος κι αν είναι ο τόπος κατοικίας τους.

Από την πλευρά του, το PP προτείνει μείωση των φόρων για τα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα καθώς και για τους νέους εργαζόμενους. Το κόμμα προτείνει επίσης φορολογικά κίνητρα (απαλλαγές) για τις επιχειρήσεις που επενδύουν στην τεχνολογία και την ψηφιακότητα.