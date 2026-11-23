Η Α΄ Διεύθυνση Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας παρέλαβε το πόρισμα των τοξικολογικών εξετάσεων, το οποίο ενδέχεται να δρομολογήσει νέες εξελίξεις για τους προφυλακισμένους

Αντίστροφα μετρά και επισήμως ο χρόνος για τη διαβίβαση στη δικαιοσύνη των ιατροδικαστικών ευρημάτων που συνδέονται με το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά η Α΄ Διεύθυνση Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας σήμερα παρέλαβε το πόρισμα των τοξικολογικών εξετάσεων που διενεργήθηκαν επί του βιολογικού υλικού που συνελέγη κατά την νεκροψία-νεκροτομή του Γεώργιου Μαζωνάκη. Οι τοξικολογικές εξετάσεις διενεργήθηκαν στο Τμήμα Εργαστηρίου της Α΄ Διεύθυνσης Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

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Μετά την ολοκλήρωση και των ιστολογικών εξετάσεων, θα συνταχθεί από τους αρμόδιους ιατροδικαστές η τελική ιατροδικαστική έκθεση, στην οποία θα περιλαμβάνονται η αναλυτική καταγραφή των ευρημάτων, η επιστημονική αξιολόγησή τους και ο προσδιορισμός της αιτίας θανάτου του εκλιπόντος καλλιτέχνη βάσει του συνόλου των διαθέσιμων ιατροδικαστικών και εργαστηριακών δεδομένων.

Το πόρισμα αυτό εκτιμάται ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του ο ανακριτής με βάση την έρευνα του, ενδεχομένως να δρομολογήσει και νέες εξελίξεις στην υπόθεση σε ό,τι αφορά του προφυλακισμένους γιατρούς ή και άλλα πρόσωπα που μέχρι τώρα βρίσκονται εκτός του κάδρου των ευθυνών για το θάνατο του τραγουδιστή.