Τα δεδομένα αυτά αποτελούν σημαντική παράμετρο για τους πολιτικούς μηχανικούς, καθώς λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό ασφαλών κατασκευών

Υψηλές σεισμικές επιταχύνσεις σε περιοχές όπως το Ξυλόκαστρο και το Λουτράκι και την ευρύτερη περιοχή του Κορινθιακού Κόλπου, δεν αποτελούν ένδειξη επικείμενου σεισμού ή πιθανών καταστροφών, σύμφωνα με διευκρινίσεις του προέδρου του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ), Ευθύμη Λέκκα.

Ο Ευθύμης Λέκκας, μιλώντας σήμερα το πρωί στο Action24, εξήγησε ότι οι σχετικές αναφορές έγιναν στο πλαίσιο ημερίδας που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη Τετάρτη στην Κόρινθο, με θέμα τον αντισεισμικό σχεδιασμό της περιοχής και τη μείωση της σεισμικής διακινδύνευσης.

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«Δεν προβλέπουμε σεισμό στην Κόρινθο – Στόχος η αντισεισμική προστασία»

«Πρόκειται για μια προσπάθεια που κάνουμε από τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, με στόχο τη μείωση της σεισμικής διακινδύνευσης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, παρουσιάστηκαν όλες οι παράμετροι του αντισεισμικού σχεδιασμού της Κορίνθου, με αναφορές στην ιστορική σεισμικότητα της περιοχής και στους σεισμούς που έχουν σημειωθεί στο παρελθόν. Στόχος ήταν να προσδιοριστούν οι σεισμικές δράσεις και να γίνουν κατανοητές οι εξελισσόμενες γεωδυναμικές διεργασίες.

«Δεν προβλέπουμε σεισμό στην Κόρινθο, ούτε μπορούμε να προβλέψουμε πότε θα εκδηλωθεί ένας σεισμός», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ.

«Αυτό που μας απασχολεί είναι ο σχεδιασμός – «Πρέπει και οφείλουμε να είμαστε προετοιμασμένοι»

Αναφερόμενος ειδικότερα στις υψηλές σεισμικές επιταχύνσεις που καταγράφονται στον αντισεισμικό σχεδιασμό για το Ξυλόκαστρο και το Λουτράκι, ο κ. Λέκκας διευκρίνισε ότι δεν συνδέονται με πρόβλεψη εκδήλωσης σεισμού.

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«Όταν λέμε ότι μια περιοχή παρουσιάζει υψηλότερες σεισμικές επιταχύνσεις από κάποια άλλη, αυτό δεν σημαίνει ότι πρόκειται να σημειωθεί σεισμός ή να υπάρξουν καταστροφές», τόνισε.

Όπως εξήγησε, οι σεισμικές επιταχύνσεις αποτελούν σημαντική παράμετρο για τους πολιτικούς μηχανικούς, καθώς λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό ασφαλών κατασκευών.

Επισήμανε ακόμη ότι τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται στον αντισεισμικό σχεδιασμό διαφέρουν ανά περιοχή, καθώς άλλες παράμετροι ισχύουν για το Ξυλόκαστρο, άλλες για την Κόρινθο και άλλες για το Λουτράκι.

«Αυτό που μας απασχολεί είναι ο σχεδιασμός. Σε αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε. Στις καινούργιες κατασκευές πρέπει να χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα δεδομένα», σημείωσε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι το ζητούμενο δεν είναι η πρόβλεψη ενός σεισμού, αλλά η ενίσχυση της ετοιμότητας και της προστασίας των πολιτών. «Πρέπει και οφείλουμε να είμαστε προετοιμασμένοι», κατέληξε.

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Τι σημαίνει υψηλές σεισμικές επιταχύνσεις στη σεισμολογία και την αντισεισμική μηχανική

Οι υψηλές σεισμικές επιταχύνσεις αναφέρονται σε μεγάλες τιμές της επιτάχυνσης του εδάφους (γνωστής ως PGA – Peak Ground Acceleration) που καταγράφονται κατά τη διάρκεια ενός ισχυρού σεισμού. Μετριούνται συνήθως σε μονάδες της επιτάχυνσης της βαρύτητας (g, όπου 1g ≈ 9,81 m/s²) ή σε cm/s².

Η εδαφική επιτάχυνση είναι ένας από τους κρισιμότερους δείκτες στη σεισμολογία και την αντισεισμική μηχανική, καθώς καθορίζει άμεσα τις δυνάμεις που δέχονται τα κτίρια.

Γιατί προκύπτουν υψηλές τιμές

Μικρό εστιακό βάθος: Οι επιφανειακοί σεισμοί απελευθερώνουν την ενέργειά τους πολύ κοντά στην επιφάνεια, προκαλώντας απότομες και βίαιες δονήσεις.

Οι επιφανειακοί σεισμοί απελευθερώνουν την ενέργειά τους πολύ κοντά στην επιφάνεια, προκαλώντας απότομες και βίαιες δονήσεις. Εγγύτητα στο ρήγμα: Περιοχές που βρίσκονται ακριβώς πάνω ή πολύ κοντά στο επίκεντρο δέχονται τη μέγιστη σεισμική ενέργεια πριν αυτή προλάβει να αποσβεστεί.

Περιοχές που βρίσκονται ακριβώς πάνω ή πολύ κοντά στο επίκεντρο δέχονται τη μέγιστη σεισμική ενέργεια πριν αυτή προλάβει να αποσβεστεί. Εδαφικές συνθήκες (Τοπική ενίσχυση): Χαλαρά εδάφη (όπως προσχώσεις ή αμμώδη εδάφη) τείνουν να «παγιδεύουν» και να ενισχύουν τα σεισμικά κύματα, αυξάνοντας κατακόρυφα την επιτάχυνση σε σχέση με τα βραχώδη εδάφη.

Χαλαρά εδάφη (όπως προσχώσεις ή αμμώδη εδάφη) τείνουν να «παγιδεύουν» και να ενισχύουν τα σεισμικά κύματα, αυξάνοντας κατακόρυφα την επιτάχυνση σε σχέση με τα βραχώδη εδάφη. Κατευθυντικότητα (Directivity): Όταν η διάρρηξη ενός ρήγματος ταξιδεύει προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, συσσωρεύει τα σεισμικά κύματα μπροστά της, προκαλώντας εξαιρετικά υψηλές επιταχύνσεις στις περιοχές προς τις οποίες κατευθύνεται.

Επιπτώσεις στις κατασκευές

Αδρανειακές δυνάμεις: Σύμφωνα με τον δεύτερο νόμο του Νεύτωνα (F = m ⋅ a), όσο μεγαλύτερη είναι η επιτάχυνση (a), τόσο μεγαλύτερη είναι η οριζόντια δύναμη (F) που ασκείται στη μάζα ενός κτιρίου.

Σύμφωνα με τον δεύτερο νόμο του Νεύτωνα (F = m ⋅ a), όσο μεγαλύτερη είναι η επιτάχυνση (a), τόσο μεγαλύτερη είναι η οριζόντια δύναμη (F) που ασκείται στη μάζα ενός κτιρίου. Δομικές αστοχίες: Αν οι επιταχύνσεις ξεπεράσουν τα όρια για τα οποία έχει σχεδιαστεί μια κατασκευή (βάσει των αντισεισμικών κανονισμών, όπως ο ΕΑΚ ή ο Ευρωκώδικας 8), μπορεί να προκληθούν ρηγματώσεις, μόνιμες παραμορφώσεις ή ακόμη και κατάρρευση.

Ο χάρτης σεισμικής επικινδυνότητας στην Ελλάδα εδώ.