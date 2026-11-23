Το περιστατικό με τη διαρροή αερίου έρχεται να προστεθεί στα προβλήματα που έχουν καταγραφεί στο κτήριο της ΔΟΥ Βόλου

Διαρροή αερίου σημειώθηκε πριν από λίγες εβδομάδες στο κτήριο όπου στεγάζεται η ΔΟΥ Βόλου, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια των εργαζομένων και των πολιτών που επισκέπτονται καθημερινά την υπηρεσία. Το περιστατικό επιβεβαίωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων, Ευριπίδης Μήτσιου, επισημαίνοντας ότι υπήρξε σοβαρός κίνδυνος, ενώ η βλάβη βρίσκεται πλέον σε διαδικασία αποκατάστασης.

«Άμεσα έχει επέμβει ο ιδιοκτήτης για την άμεση αποκατάσταση. Υπάρχει μεγάλη επικινδυνότητα, ενημερώσαμε αμέσως και τέτοια προβλήματα πρέπει να λύνονται άμεσα για την ασφάλεια των εργαζομένων», ανέφερε ο κ. Μήτσιου, σύμφωνα με τη «ΜΑΓΝΗΣΙΑ».

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Πώς εντοπίστηκε η διαρροή αερίου

Η βλάβη εντοπίστηκε στο σύστημα θέρμανσης του πέμπτου ορόφου, ωστόσο η οσμή αερίου έγινε αρχικά αντιληπτή στο υπόγειο πάρκινγκ της ΔΟΥ.

Στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική, χωρίς να εντοπιστεί κάποια διαρροή. Καθώς, όμως, η οσμή εξακολουθούσε να υπάρχει, ειδοποιήθηκε η Εταιρεία Διανομής Αερίου, η οποία εντόπισε τελικά το πρόβλημα.

Στη συνέχεια ενημερώθηκε ο ιδιοκτήτης του κτηρίου, ο οποίος προχώρησε στη διακοπή λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι εργασίες για την αποκατάσταση της βλάβης βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το περιστατικό με τη διαρροή αερίου έρχεται να προστεθεί στα προβλήματα που έχουν καταγραφεί στο κτήριο της ΔΟΥ Βόλου.

Όπως είχε αποκαλύψει η «ΜΑΓΝΗΣΙΑ» τον περασμένο Σεπτέμβριο, το κτήριο είχε υποβληθεί σε έλεγχο από τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, ο οποίος εποπτεύεται από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Το πόρισμα του Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου κατέταξε το κτήριο στην κατηγορία προτεραιότητας για περαιτέρω έλεγχο (rapid visual inspection).

Οι μηχανικοί που πραγματοποίησαν την αυτοψία κατέγραψαν σοβαρά προβλήματα, αποδίδοντας την κακή κατάσταση του κτηρίου στην ελλιπή συντήρηση και σε κακοτεχνίες. Μεταξύ άλλων, εντόπισαν έντονη οξείδωση του διαμήκους και εγκάρσιου οπλισμού στα υποστυλώματα του υπογείου.