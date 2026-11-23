Με ευρεία διυπουργική συμμετοχή και τη σύμπραξη της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας δοκιμάστηκαν οι μηχανισμοί ανθεκτικότητας της χώρας, σε μια συγκυρία όπου ευρωπαϊκοί θεσμοί και κρίσιμες υποδομές βρίσκονται στο στόχαστρο χάκερ.

Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την ψηφιακή ασφάλεια της Γηραιάς Ηπείρου ολοκληρώθηκε η μεγάλη άσκηση διαχείρισης κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την επωνυμία «EU Integrated Resolve 2026» (EU IR 26 – PACE), η οποία διεξήχθη από τη Δευτέρα 16 έως και την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026.



Η διεξαγωγή της άσκησης συνέπεσε με ένα πρωτοφανές κύμα κυβερνοεπιθέσεων που πλήττει το τελευταίο διάστημα ευρωπαϊκά κράτη και θεσμούς. Ενδεικτικό της κρισιμότητας της κατάστασης είναι το πρόσφατο περιστατικό παραβίασης στα συστήματα διαχείρισης προσωπικού της ίδιας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και οι συντονισμένες επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές και στην εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων –όπως τα συστήματα ψύξης μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ σε ευρωπαϊκές χώρες, γεγονός που έχει θέσει σε αυξημένη επιφυλακή και τις ελληνικές αρχές.



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Σε αυτό το απαιτητικό περιβάλλον, κύριος στόχος της «EU IR 26 (PACE)» ήταν η δοκιμή και αξιολόγηση των διαδικασιών σχεδίασης επιχειρήσεων της ΕΕ σε πολιτικό, στρατιωτικό-στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο, στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ). Παράλληλα, εξετάστηκαν σε εθνικό επίπεδο οι μηχανισμοί διαχείρισης κρίσεων, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της ανθεκτικότητας απέναντι σε υβριδικές και ψηφιακές απειλές.



Στην άσκηση έλαβαν μέρος κορυφαίοι ευρωπαϊκοί και διεθνείς θεσμοί, μεταξύ των οποίων υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (EEAS), καθώς και το ΝΑΤΟ, κράτη-μέλη της ΕΕ, συμμαχικές χώρες και διεθνείς οργανισμοί.





Ο ρόλος του ελληνικού Εθνικού Τμήματος Απόκρισης



Ιδιαίτερα ενεργή ήταν η συμμετοχή της Ελλάδας, καθώς συγκροτήθηκε ειδικό Εθνικό Τμήμα Απόκρισης (Response Cell) για την επιτελική επεξεργασία των δεδομένων και τον καθορισμό των απαιτούμενων εθνικών ενεργειών.



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Η παρουσία της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας (ΕΑΚ) και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) στον πυρήνα του εθνικού επιτελείου υπογράμμισε την έμφαση που δίνεται πλέον στην ψηφιακή θωράκιση της χώρας. Στο Εθνικό Τμήμα Απόκρισης συμμετείχαν επίσης:



• Εκπρόσωποι της Προεδρίας της Κυβέρνησης και 12 συναρμόδιων Υπουργείων.



• Επιτελείς του ΓΕΕΘΑ και των Γενικών Επιτελείων.



• Στελέχη της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) και της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙΚΑΦΚΑ), διασφαλίζοντας την ολιστική αντιμετώπιση κάθε μορφής κρίσης.