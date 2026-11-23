Ο συντονιστής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή δήλωσε ότι δημιουργείται ένας προβληματισμός σε σχέση με τα επενδυτικά σχέδια

Την ανησυχία ότι το υψηλό ενεργειακό κόστος και η διεθνής αβεβαιότητα ενδέχεται να επηρεάσουν τα επενδυτικά σχέδια στην Ελλάδα, αλλά και να περιορίσουν τον ρυθμό αύξησης της ιδιωτικής κατανάλωσης, εξέφρασε ο συντονιστής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, Γιάννης Τσουκαλάς.

Μιλώντας στον δημοσιογράφο Παύλο Τσίμα, ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι οι επενδύσεις αποτελούν τον βασικό παράγοντα από τον οποίο θα εξαρτηθεί η πορεία της ελληνικής οικονομίας τα επόμενα χρόνια. Όπως επισήμανε, το ενεργειακό κόστος εξακολουθεί να παραμένει υψηλό, χωρίς να υπάρχει σαφής πρόβλεψη για το πότε θα αποκλιμακωθεί, γεγονός που ενισχύει την επιφυλακτικότητα των επιχειρήσεων απέναντι σε νέα επενδυτικά σχέδια.

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«Το ενεργειακό κόστος δεν αποκλιμακώνεται και δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια ασφαλής πρόβλεψη για πότε θα αποκλιμακωθεί. Όλα αυτά συντελούν στο να δημιουργείται ένας προβληματισμός σε σχέση με τα επενδυτικά σχέδια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι προβλέψεις για την ανάπτυξη το 2026 και το 2027

Αναφερόμενος στις εκτιμήσεις για την πορεία της οικονομίας, ο συντονιστής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής σημείωσε ότι οι προβλέψεις του Γραφείου βρίσκονται κοντά στους στόχους του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά είναι ελαφρώς πιο συντηρητικές.

Ειδικότερα, για το 2026 ο προϋπολογισμός προβλέπει ανάπτυξη 2%, ενώ το Γραφείο Προϋπολογισμού εκτιμά ότι ο ρυθμός θα διαμορφωθεί στο 1,9%. Για το 2027, η κυβερνητική πρόβλεψη ανέρχεται σε 2,3%, έναντι εκτίμησης 2% από το Γραφείο. Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τοποθετεί τον ρυθμό ανάπτυξης σε χαμηλότερα επίπεδα.

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Όπως εξήγησε ο κ. Τσουκαλάς, βασική διαφορά στις εκτιμήσεις αφορά την πορεία των επενδύσεων. Ενώ το σχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπει αύξησή τους κοντά στο 8%, το Γραφείο Προϋπολογισμού υιοθετεί πιο συγκρατημένη εκτίμηση, κοντά στο 6%.

Παρά τις επιφυλάξεις, υπάρχουν παράγοντες που μπορούν να στηρίξουν την επενδυτική δραστηριότητα. Μεταξύ αυτών είναι ο σημαντικός όγκος δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης που έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί, αλλά δεν έχουν ακόμη μετατραπεί σε επενδυτικές δαπάνες.

Ο κ. Τσουκαλάς διευκρίνισε ότι, ενώ οι επιχορηγήσεις του Ταμείου έχουν σε μεγάλο βαθμό ολοκληρώσει τον κύκλο τους, στο σκέλος των δανείων έχει αξιοποιηθεί περίπου το μισό του συνολικού ποσού που έχει εξασφαλιστεί. Επομένως, εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικό περιθώριο διοχέτευσης πόρων στην οικονομία, μέσω της υλοποίησης των σχετικών επενδύσεων.

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Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η διεθνής αβεβαιότητα, το κόστος χρηματοδότησης και η πορεία των επιτοκίων μπορούν να οδηγήσουν επιχειρήσεις στην αναβολή των επενδυτικών τους αποφάσεων. Μάλιστα, αναφέρθηκε στις δύο αυξήσεις επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σημειώνοντας ότι υπάρχει το ενδεχόμενο νέας αύξησης τους επόμενους μήνες.

Η αναθεώρηση της ΕΛΣΤΑΤ και η αβεβαιότητα του 2027

Ένα στοιχείο που, σύμφωνα με τον ίδιο, ενισχύει την εικόνα για την επενδυτική δραστηριότητα είναι η πρόσφατη αναθεώρηση των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ για τις επενδύσεις των τελευταίων τριών έως τεσσάρων ετών.

Όπως ανέφερε, η αναθεώρηση οδήγησε σε υψηλότερες εκτιμήσεις για την πορεία των επενδύσεων, με τον μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης από το 2023 και μετά να προσεγγίζει το 7% με 8%.

Ο ίδιος εμφανίστηκε περισσότερο αισιόδοξος για το 2027, εκτιμώντας ότι η επενδυτική δυναμική μπορεί να διατηρηθεί. Αντίθετα, για το 2028 σημείωσε ότι τα δεδομένα ενδέχεται να διαφοροποιηθούν, χωρίς ωστόσο να είναι ακόμη εφικτή μια ασφαλής πρόβλεψη.

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Παράλληλα, επισήμανε ότι η εκλογική χρονιά του 2027 προσθέτει έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας. Όπως εξήγησε, μέχρι τις εκλογές δεν θα υπάρχει πλήρης εικόνα για την πορεία των επενδύσεων, καθώς θα είναι διαθέσιμα μόνο τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου. Επιπλέον, η αβεβαιότητα για τον σχηματισμό κυβέρνησης ενδέχεται να οδηγήσει σε επιβράδυνση της επενδυτικής δραστηριότητας.

Δεν αναμένεται κατάρρευση της κατανάλωσης, αλλά επιβράδυνση

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι εκτιμήσεις για την ιδιωτική κατανάλωση, η οποία αποτελεί βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας.

Ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι η κατανάλωση έχει επιδείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, ακόμη και σε περιόδους κατά τις οποίες ο πληθωρισμός αυξάνεται. Ενδεικτικά, ανέφερε ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους η πραγματική αύξηση της κατανάλωσης διαμορφώθηκε περίπου στο 1,7%.

Για το 2027, εκτίμησε ότι η περαιτέρω αύξηση της απασχόλησης μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά, καθώς υπάρχουν ακόμη ομάδες του πληθυσμού που δεν έχουν ενταχθεί στην αγορά εργασίας. Από την άλλη πλευρά, εάν ο πληθωρισμός παραμείνει στα σημερινά επίπεδα, είναι πιθανό να υπάρξει επιβράδυνση.

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«Δεν νομίζω ότι θα δούμε κατάρρευση της κατανάλωσης. Αλλά από εκεί που βλέπουμε ενάμιση και δύο τοις εκατό ίσως πάμε στο ένα ή και κάτω από το ένα τοις εκατό ή και μια στασιμότητα της ιδιωτικής κατανάλωσης», ανέφερε.

Το μεγάλο στοίχημα της οικονομίας είναι οι επενδύσεις

Κλείνοντας, ο συντονιστής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής έθεσε στο επίκεντρο την ανάγκη ενίσχυσης των επενδύσεων, υποστηρίζοντας ότι αυτές αποτελούν προϋπόθεση για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και του βιοτικού επιπέδου.

Όπως εξήγησε, η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικό έλλειμμα κεφαλαίου ανά εργαζόμενο σε σύγκριση με άλλες οικονομίες. Αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, περιορίζει την παραγωγικότητα και επηρεάζει το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.

«Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να συζητάμε περισσότερο για το πώς θα προσελκύσουμε τις πολύ περισσότερες επενδύσεις που χρειαζόμαστε, ούτως ώστε να αυξήσουμε το απόθεμα κεφαλαίου της οικονομίας, να αυξήσουμε την παραγωγικότητα και εν τέλει να αυξήσουμε το βιοτικό επίπεδο», τόνισε.

Όπως υπογράμμισε, χωρίς νέες επενδύσεις δεν αυξάνεται το κεφαλαιακό απόθεμα της οικονομίας, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να καλούνται να καλύψουν το έλλειμμα κεφαλαίου με περισσότερες ώρες εργασίας. Για τον λόγο αυτό, κατέληξε, η προσέλκυση επενδύσεων θα πρέπει να βρίσκεται στον πυρήνα της δημόσιας οικονομικής συζήτησης.