Ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ υπέστη θλάση στον δεξιό δικέφαλο κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Ηρακλή και αναμένεται να χάσει σημαντικούς αγώνες της ομάδας του σε όλες τις διοργανώσεις

Άτυχος ο Λίον Μπέιλι, υπέστη θλάση και θα χάσει σημαντικά παιχνίδια του Ολυμπιακού

Ο Λίον Μπέιλι έδωσε παράσταση στο 6-2 του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή (δύο γκολ, μία ασίστ), αλλά μένει πάλι στα «πιτς». Ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ τραυματίστηκε στη φάση της εύστοχης εκτέλεσης πέναλτι για το πέμπτο τέρμα της ομάδας του και μετά τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί θλάση στο δεξιό δικέφαλο. Θα μείνει εκτός δράσης για τρεις εβδομάδες και αναμένεται να χάσει σημαντικούς αγώνες της ομάδας του σε όλες τις διοργανώσεις.

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Οι εξετάσεις έδειξαν θλάση στον Δικέφαλο για τον Μπέιλι

Το πρωί της Δευτέρας επισκέφθηκε το Ιατρικό Κέντρο Νέου Φαλήρου και υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις. Η διάγνωση επιβεβαίωσε τη θλάση στον δικέφαλο. Υπάρχει, πάντως, ένα στοιχείο που αφήνει περιθώριο αισιοδοξίας: ο μυϊκός τραυματισμός δεν αφορά τη γάμπα, η οποία τον είχε ταλαιπωρήσει αρκετά την περσινή σεζόν. Ο Μπέιλι έχει ήδη ξεκινήσει θεραπεία, με στόχο να επιστρέψει εγκαίρως και να προλάβει ορισμένα παιχνίδια μέσα στο 2026.

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ καλείται πλέον να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Μίλαν και τον Άρη χωρίς τον Μπέιλι, ενώ τα προβλήματα συνεχίζουν να περιορίζουν τις επιλογές του Βάσκου τεχνικού. Για την ευρωπαϊκή αναμέτρηση, πάντως, ο προπονητής έχει ήδη δώσει ένα πρώτο στίγμα. Οι Φορτούνης και Φρόιλερ συγκαταλέγονται στις πρώτες επιλογές για το αρχικό σχήμα, μαζί με τους περισσότερους παίκτες που αγωνίστηκαν απέναντι στον Ηρακλή.

Σύμφωνα με αυτές τις εκτιμήσεις δεν θα είναι στη διάθεση του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ για τους αγώνες του Europa League με Μίλαν και Τσέλιε, της Super League με Άρη, ΑΕΚ και Ατρόμητο, όπως και στο ντέρμπι του Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό.