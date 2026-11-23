Ο Ολλανδός αμυντικός πρόκειται να υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία για να διαπιστωθεί η ακριβής έκταση της κάκωσης στον καρπό του, ενώ ο Σαλάχ-Εντίν εξετάζεται για πιθανή λοίμωξη

Έντονη ανησυχία επικρατεί στον Παναθηναϊκό για την κατάσταση του Στέφαν Ντε Φράι, ο οποίος υπέστη σοβαρή κάκωση στον αριστερό καρπό κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τον ΟΦΗ, έπειτα από μαρκάρισμα του Τιάγκο Νους.

Ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός παρουσιάζει έντονο πρήξιμο στο σημείο του τραυματισμού και πρόκειται να υποβληθεί εντός της ημέρας σε μαγνητική τομογραφία, προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής έκταση της ζημιάς.

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Παράλληλα, στο νοσοκομείο «Υγεία» βρίσκεται ο Σαλάχ-Εντίν, προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις για πιθανή λοίμωξη του αναπνευστικού, καθώς την περασμένη εβδομάδα παρουσίασε έντονο βήχα και πυρετό.