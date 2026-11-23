Οι ερυθρόλευκοι ανέτρεψαν το εις βάρος τους σκορ στο δεύτερο ημίχρονο με πρωταγωνιστή τον Μπέιλι, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ και μοίρασε μία πάσα μισό γκολ για το τελικό 6-2

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε διπρόσωπος μετά την διακοπή, νίκησε τα προβλήματα του και μετά συνέτριψε τον Ηρακλή με 6-2.

Εκ των προτέρων το ματς με τον Ηρακλή για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Superleague ήταν γεμάτο ιδιαιτερότητες για τον Ολυμπιακό. Πρώτα από όλα οι μαζεμένες απουσίες στη μεσαία γραμμή που οδηγούσαν σε λύσεις ανάγκης. Εν συνεχεία η επιστροφή μετά από διακοπή λόγω των Εθνικών ομάδων και ένας αντίπαλος δυσκολοκατάβλητος. Όλα τα παραπάνω φάνηκαν και με το παραπάνω στο πρώτο ημίχρονο αφού οι ερυθρόλευκοι παρουσιάστηκαν εντελώς ασύνδετοι αντιμετώπισαν αρκετά προβλήματα στις μεταβάσεις του Ηρακλή ο οποίος προηγήθηκε δύο φορές.

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Ο Ολυμπιακός βρήκε ισάριθμες απαντήσεις χάρη στην ατομική ποιότητα των παικτών του με δύο σπάνια γκολ. Το δεύτερο ειδικά είναι και πολύ κρίσιμο, αφού αλλάζει την ψυχολογία και τα δεδομένα λίγο πριν την ανάπαυλα.

Η… στροφή στο 2ο ημίχρονο

Το δεύτερο ημίχρονο όμως ήταν μια εντελώς διαφορετική ιστορία, ένα εντελώς διαφορετικό ματς. Η ομάδα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ μπήκε με ορμή στο γήπεδο, ανέβασε την αποτελεσματικότητα της στις μονομαχίες και επέτρεψε ελάχιστα στον γηραιό.

Την ίδια ώρα ο Μπέιλι, στο πρώτο ματς πρωταθλήματος που ξεκίνησε βασικός, έδειχνε πόσο πολύτιμος μπορεί να είναι για την ομάδα του. Με δύο δικά του γκολ και μια πάσα μισό γκολ για τον Μουαντιλμαντζί το σκορ πήγε στο 5-2 για να έρθει ο Γκονζάλες στο φινάλε και να συνεχίσει την παράδοση των αλλαγών που σκοράρουν διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.

Κάπως έτσι μια βραδιά που φαινόταν δύσκολη για τους Πειραιώτες εξελίχθηκε σε πάρτι, με τον προπονητή να έχει την δυνατότητα να κάνει και διαχείριση ενόψει συνέχειας αλλά και να δοκιμάσει πράγματα ενόψει Μίλαν, όπως η χρησιμοποίηση του Γκουστάβο Σα στο «8».

Με τον Σιπιόνι εκτός ευρωπαϊκής λίστας και το πρόγραμμα να γίνεται όλο και πιο απαιτητικό, ο Βάσκος τεχνικός καλείται να βρει τις λύσεις ώστε να ανταπεξέλθει η ομάδα του. Να αναλύσει τα λάθη του πρώτου ημιχρόνου και να επενδύσε στην εμφάνιση του δευτέρου μέρους.

Η νίκη επί του Ηρακλή και ο τρόπος που αυτή ήρθε ανεβάζουν την ψυχολογία και φτιάχνουν το κέφι πολλών παικτών. Στοιχεία ενθαρρυντικά ενόψει του ραντεβού με τους ροσονέρι.