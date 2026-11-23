Στην επιχείρηση συμμετέχουν ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, καθώς και δύο ιδιώτες με τα σκάφη τους.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας (23.11.2026) στα Χανιά, μετά την εξαφάνιση 74χρονου ερασιτέχνη ψαρά από τη θαλάσσια περιοχή του Ενετικού Λιμανιού.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, πρόκειται για έναν 74χρονο άνδρα, τον οποίο αναζητούν οι συγγενείς του από τις πρωινές ώρες, καθώς δεν είχαν νέα του.

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Όπως ενημέρωσε το Λιμενικό Σώμα, στην περιοχή επικρατούν ισχυροί άνεμοι έντασης 6 έως 7 μποφόρ, γεγονός που δυσχεραίνει τις έρευνες. Μέχρι το μεσημέρι, οι προσπάθειες για τον εντοπισμό του ηλικιωμένου παρέμεναν χωρίς αποτέλεσμα.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, καθώς και δύο ιδιώτες με τα σκάφη τους.