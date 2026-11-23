Τα όσα δήλωσε ο Τάσος Δουβίκας στη συνέντευξη Τύπου της Κόμο ενόψει της εντός έδρας αναμέτρησης (24/11) της Τρίτης με αντίπαλο την ΑΕΚ για το Champions League.



Ο Τάσος Δουβίκας ήταν εκείνος που εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές της Κόμο στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου της ομάδας, ενόψει της αυριανής (24/11, 22:00) κρίσιμης εντός έδρας αναμέτρησης με αντίπαλο την ΑΕΚ για την πέμπτη αγωνιστική της League Phase του Champions League.



Ο διεθνής στράικερ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την Ένωση και τον τρόπο παιχνιδιού της, στάθηκε στη σχέση που έχει με τον Πέτρο Μάνταλο, ενώ, αναφέρθηκε και στο γεγονός πως αυτή την στιγμή είναι ο πρώτος σκόρερ σε όλη τη διοργάνωση.

Παράλληλα, ερωτηθείς για το μέλλον του, άφησε ανοικτό το «παράθυρο» κάποια στιγμή να επιστρέψει στο πρωτάθλημα της χώρας μας.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:



Γεννήθηκες στην Αθήνα και είσαι Έλληνας. Τι σημαίνει για σένα αυτό το παιχνίδι: «Ναι, είναι κάτι όμορφο για μένα να αγωνίζομαι απέναντι σε μία ελληνική ομάδα. Θα είναι ένα ενδιαφέρον παιχνίδι αύριο».

Για το αν έχει μιλήσει με τον Πέτρο Μάνταλο πριν από τον αγώνα: «Με τον Πέτρο έχουμε εξαιρετική σχέση. Είμαστε πολύ καλοί φίλοι και έχουμε πάει ο ένας στον γάμο του άλλου. Δεν έχουμε μιλήσει ακόμη για το παιχνίδι. Ίσως κάνουμε κάποια βιντεοκλήση.



Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που βρισκόμαστε στο Champions League. Θα είναι ένα μεγάλο παιχνίδι και το περιμένουμε με μεγάλες προσδοκίες. Ελπίζουμε να κερδίσουμε. Το έχουμε καταφέρει ήδη, αλλά έχουμε ακόμη πολλά παιχνίδια μπροστά μας».

Για την ΑΕΚ:«Είναι ένας σπουδαίος σύλλογος, μία καλή ομάδα και ένα δεμένο σύνολο. Έχουν ποιότητα και παίζουν με επιθετικότητα, παρότι δεν έχω παρακολουθήσει πολλά παιχνίδια τους. Η υποστήριξη των φιλάθλων μας θα είναι σημαντική».

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Για το αν περίμενε να γινόταν ο πρώτος σκόρερ του Champions League και το πόσο περήφανος νιώθει για αυτό: «Έχω υψηλές απαιτήσεις από τον εαυτό μου. Είναι κάτι ξεχωριστό να είμαι πρώτος σκόρερ. Παράλληλα, αισθάνομαι μεγάλη εμπιστοσύνη από το προπονητικό επιτελείο και την ομάδα. Όχι, δεν έχω μιλήσει με τον Ρότα, αλλά θα κάνω μία βιντεοκλήση το βράδυ».

Για το αν σκέφτεται να επιστρέψει κάποια στιγμή στην Ελλάδα για να αγωνιστεί: «Ναι, αγαπώ την Ελλάδα. Παρακολουθώ το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά όχι πάρα πολύ. Παρακολουθώ περισσότερο τους αντιπάλους μας στη Serie A, όσο μου το επιτρέπει ο χρόνος. Δεν ξέρω, ίσως στο μέλλον. Πάντως, δεν είναι κάτι που σκέφτομαι αυτή τη στιγμή. Αυτό που μετράει είναι η ομάδα μου και τα παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας».

Για τους τομείς που μπορεί να βελτιωθεί στο παιχνίδι του: «Υπάρχουν αρκετά πράγματα μέσα στη διάρκεια ενός αγώνα. Δουλεύουμε πολύ με την ανάλυση βίντεο και προσπαθούμε να βρούμε τον καλύτερο τρόπο ώστε να αποδίδω κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών. Βλέπω βελτίωση σε σχέση με πριν από δύο χρόνια, ακόμη και στον τρόπο παιχνιδιού μου. Θέλω να εξελίσσομαι τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως άνθρωπος, αλλά έχω προοδεύσει πιο γρήγορα απ’ όσο περίμενα».