Η υπουργός Υγείας, Ιβέτ Κούπερ, χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία τη «μεγαλύτερη παγκόσμια δοκιμή»

Μια μεγάλης κλίμακας κλινική δοκιμή για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου του μαστού ξεκίνησε στη Μεγάλη Βρετανία, με τη συμμετοχή 700.000 γυναικών από όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν η τεχνολογία μπορεί να συμβάλει στον εντοπισμό περισσότερων περιστατικών σε αρχικό στάδιο, περιορίζοντας παράλληλα τον φόρτο εργασίας των ακτινολόγων.

Η Εθνική Υπηρεσία Υγείας της Βρετανίας (NHS) ανακοίνωσε ότι η δοκιμή θα έχει διάρκεια τριών ετών. Οι πρώτες συμμετέχουσες έχουν ήδη επιλεγεί από τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία του Κέμπριτζ.

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Η υπουργός Υγείας, Ιβέτ Κούπερ, χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία τη «μεγαλύτερη παγκόσμια δοκιμή» που διερευνά τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στον προληπτικό έλεγχο για τον καρκίνο του μαστού.

Πώς θα χρησιμοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη στις μαστογραφίες

Οι γυναίκες που είναι εγγεγραμμένες στο εθνικό πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου θα προσκληθούν αυτόματα να συμμετάσχουν στη μελέτη.

Η διαδικασία θα περιλαμβάνει μια συμβατική μαστογραφία, με τις εικόνες να αναλύονται επιπλέον από ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τους ειδικούς στον εντοπισμό πιθανών ανωμαλιών.

Σήμερα, κάθε μαστογραφία εξετάζεται από δύο ειδικούς. Η κλινική δοκιμή θα αξιολογήσει εάν ένα σύστημα που συνδυάζει την εξέταση από έναν ακτινολόγο με την ανάλυση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να διατηρήσει το ίδιο επίπεδο ασφάλειας και αποτελεσματικότητας.

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Παράλληλα, θα εξεταστεί κατά πόσο η συγκεκριμένη προσέγγιση μπορεί να μειώσει τις ανάγκες σε ιατρικό προσωπικό και να απελευθερώσει πολύτιμο χρόνο για άλλες διαγνωστικές και θεραπευτικές διαδικασίες.

Το πρόγραμμα αναπτύχθηκε υπό την καθοδήγηση των πανεπιστημίων του Γουόρικ και του Κέμπριτζ, σε συνεργασία με το NHS. Σύμφωνα με τους επιστήμονες που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία, η αξιοποίηση της τεχνολογίας θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση των λιστών αναμονής και στην έγκαιρη διάγνωση περισσότερων περιστατικών.

Ο καθηγητής Πίτερ Τζόνσον, εθνικός διευθυντής για τον καρκίνο στο NHS Αγγλίας, υπογράμμισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη διαθέτει «τεράστιο δυναμικό» και μπορεί να κάνει σημαντική διαφορά στον τρόπο με τον οποίο εντοπίζεται ο καρκίνος του μαστού.

Τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα από τη Σουηδία

Οι προσδοκίες για τη νέα δοκιμή ενισχύονται από προηγούμενη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη Σουηδία και δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο στην ιατρική επιθεώρηση The Lancet.

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Η μελέτη ανέλυσε 106.000 μαστογραφίες, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο εθνικού προγράμματος προληπτικού ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού, από τον Απρίλιο του 2021 έως τις αρχές Δεκεμβρίου του 2022.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ο έλεγχος με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης εντόπισε το 81% των γυναικών με καρκίνο, έναντι 74% όταν η αξιολόγηση γινόταν αποκλειστικά από γιατρούς.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι η βελτίωση στην ανίχνευση δεν συνοδεύτηκε από αύξηση του ποσοστού των ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων.

55.000 νέα περιστατικά καρκίνου του μαστού κάθε χρόνο

Ο καρκίνος του μαστού είναι η συχνότερη μορφή καρκίνου στις γυναίκες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κάθε χρόνο καταγράφονται περίπου 55.000 νέες διαγνώσεις και 11.500 θάνατοι από τη νόσο.

Η βρετανική δοκιμή φιλοδοξεί να διαπιστώσει εάν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων προληπτικού ελέγχου, επιτρέποντας την ταχύτερη αξιολόγηση των εξετάσεων και την καλύτερη αξιοποίηση του διαθέσιμου ιατρικού προσωπικού.

Τα αποτελέσματα της τριετούς έρευνας αναμένεται να δώσουν σημαντικές απαντήσεις για το κατά πόσο η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ενταχθεί με ασφάλεια στην καθημερινή πρακτική του προληπτικού ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού.