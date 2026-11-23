Η ηθοποιός και σκηνοθέτιδα δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία από βραδινή τους έξοδο συνοδεύοντάς την με τη φράση «And just like that...»

Τον πρώτο χρόνο κοινής πορείας γιορτάζουν ο Βασίλης Κούκουρας και η σύντροφός του, Χριστιάννα Μαριόλη, με την ηθοποιό να μοιράζεται ένα τρυφερό στιγμιότυπο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή την επέτειό τους.

Ειδικότερα, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσίευσε μια φωτογραφία από βραδινή τους έξοδο σε εστιατόριο. Στο στιγμιότυπο, το ζευγάρι ποζάρει ευδιάθετο, με τη Χριστιάννα Μαριόλη να ακουμπά τρυφερά το κεφάλι της στον ώμο του ηθοποιού, ενώ οι δυο τους κρατιούνται χέρι-χέρι. «And just like that...», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα που συνόδευσε τη δημοσίευσή της.

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Η Χριστιάννα Μαριόλη διαθέτει σπουδές τόσο στη Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης όσο και στην υποκριτική, έχοντας αποφοιτήσει από τη Δραματική Σχολή «Βασίλης Διαμαντόπουλος – Ίασμος». Όπως είχε εξομολογηθεί η ίδια σε παλαιότερη συνέντευξή της, το θέατρο αποτελούσε παιδικό της όνειρο, το οποίο αποφάσισε να κυνηγήσει αμέσως μόλις πήρε το πτυχίο της Νομικής.

Στο καλλιτεχνικό της βιογραφικό περιλαμβάνονται θεατρικές συμμετοχές, όπως στα «Εγκλήματα καρδιάς», καθώς και τηλεοπτικές εμφανίσεις, με πιο γνωστή τη συμμετοχή της στη σειρά «Ο Γιατρός» στον Alpha. Το 2022 υπέγραψε σκηνοθετικά το έργο «Τζένη, θα κερδίσουμε», ενώ τη φετινή θεατρική σεζόν εκτελεί χρέη βοηθού σκηνοθέτη στην παράσταση «Ο Θάνατος και η Κόρη», που ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου Αθηνών.