Πρίπου 30 πρόσωπα έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι προτίθενται να διεκδικήσουν την προεδρία της Γαλλίας

Τη Μαρίν Λεπέν αναδεικνύουν ως επικρατέστερη διάδοχο του Εμανουέλ Μακρόν οι περισσότερες δημοσκοπήσεις εν όψει των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία που θα διεξαχθούν την άνοιξη 2027. Η υποψήφια του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού εμφανίζεται να προηγείται στον πρώτο γύρο και να επικρατεί στον δεύτερο, ανεξάρτητα από τον αντίπαλο που θα βρεθεί απέναντί της.

Περίπου 150 ημέρες πριν από τον πρώτο γύρο των εκλογών, η ανάλυση των δημοσκοπήσεων των τελευταίων μηνών, που δημοσιεύει η εφημερίδα «Le Monde», καταγράφει τη Λεπέν να συγκεντρώνει ποσοστό από 32,3% έως 35,8% στον πρώτο γύρο.

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Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο υποψήφιος της ριζοσπαστικής αριστεράς και της Ανυπότακτης Γαλλίας, Ζαν-Λικ Μελανσόν, με ποσοστά που κυμαίνονται από 16,6% έως 19,3%. Αξιοσημείωτο είναι ότι το τελευταίο δίμηνο η δημοσκοπική του επίδοση εμφανίζει ανοδική τάση, την ώρα που τα ποσοστά της Λεπέν παρουσιάζουν σχετική υποχώρηση.

Την τρίτη θέση καταλαμβάνει ο πρώην πρωθυπουργός επί προεδρίας Μακρόν, Εντουάρ Φιλίπ, με ποσοστά από 10,9% έως 13,5%. Ωστόσο, η δημοσκοπική του εικόνα εμφανίζει σημαντική επιδείνωση από τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται ο σοσιαλιστής υποψήφιος Ραφαέλ Γκλιξμάν, με ποσοστά που κυμαίνονται από 10,2% έως 12,6%, αν και η δυναμική του εμφανίζεται εξασθενημένη κατά τους τελευταίους δύο μήνες.

Ακολουθεί στην πέμπτη θέση ο δήμαρχος των Καννών, Νταβίντ Λινάρντ, από το κόμμα των Ρεπουμπλικανών, ο οποίος ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του πριν από περίπου δύο μήνες. Τα ποσοστά του κινούνται μεταξύ 8,2% και 11%, παρουσιάζοντας ανοδική τάση.

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Στην έκτη θέση εμφανίζεται ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Φρανσουά Ολάντ, ο οποίος δεν έχει ανακοινώσει επίσημα την υποψηφιότητά του. Η δημοσκοπική του επίδοση κυμαίνεται από 4,1% έως 10,2%.

Την έβδομη θέση καταλαμβάνει ο πρώην πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ, με ποσοστά από 5,2% έως 7,1%, ενώ στην όγδοη βρίσκεται ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών, Μπρουνό Ρεταγιό, με ποσοστά που κυμαίνονται από 4,6% έως 6,5%.

Η Λεπέν επικρατεί σε όλα τα σενάρια του δεύτερου γύρου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εκτιμήσεις για τον δεύτερο γύρο, καθώς η Μαρίν Λεπέν εμφανίζεται να επικρατεί σε όλα τα πιθανά εκλογικά σενάρια που εξετάζουν οι δημοσκοπήσεις.

Στην περίπτωση που αντίπαλός της είναι ο Εντουάρ Φιλίπ, η υποψήφια του Εθνικού Συναγερμού συγκεντρώνει ποσοστό από 53% έως 56%, εξασφαλίζοντας την εκλογή της στην προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Ακόμη μεγαλύτερη εμφανίζεται η διαφορά σε ενδεχόμενη αναμέτρηση με τον Ζαν-Λικ Μελανσόν, καθώς η Λεπέν εκτιμάται ότι θα συγκεντρώσει ποσοστό από 67% έως 68%.

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Περίπου 30 πρόσωπα εξετάζουν υποψηφιότητα

Στην παρούσα φάση, περίπου 30 πρόσωπα έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι προτίθενται να διεκδικήσουν την προεδρία της Γαλλίας.

Ωστόσο, η επίσημη συμμετοχή στις εκλογές προϋποθέτει την κατάθεση υποψηφιότητας έως τις 12 Μαρτίου 2027, συνοδευόμενης από τουλάχιστον 500 υπογραφές υποστήριξης από αιρετούς αξιωματούχους της Γαλλίας.

Το τοπίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει τους επόμενους μήνες, καθώς θα οριστικοποιούνται οι υποψηφιότητες και θα διαμορφώνονται οι πολιτικές συμμαχίες εν όψει της κρίσιμης εκλογικής αναμέτρησης για την Γαλλία αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση.